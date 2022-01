Apple cede en Países Bajos... pero con condiciones

Apple recibió un desagradable regalo de Navidad en Países Bajos. Y es que, como ya te contamos, tras una investigación llevada a cabo por ACM, el regulador de consumo y mercados, decidió obligar a Apple a que permita que las apps de citas para iOS puedan incluir enlaces a medios de pago externos. ¿Y por qué solo las apps de citas? Porque recibió una queja de Match Group, propietaria de servicios como Tinder, Match.com y OkCupid. No obstante, ya estaba realizando una investigación con anterioridad, por lo que es posible que este sea solo un primer paso.

La primera respuesta, por parte de Apple, fue afirmar que tenían intención de apelar, una acción que entendemos que todavía sigue entre sus planes. Sin embargo, esta medida no ha servido para retrasar las fechas planteadas por el regulador, que apuntaban a que Apple debía habilitar lo medios necesarios para que las apps de servicios de citas pudieran ofrecer compras in app sin tener que pasar por el sistema de pagos de Apple. Y la fecha límite era el pasado 15 de enero.

En respuesta, los de Cupertino finalmente cedieron, como pudimos ver en esta publicación, si bien planteando sus propias condiciones, entre las que destaca, desde luego, que pese a que los usuarios de los servicios empleen otras plataformas de pago, Apple seguiría percibiendo una comisión sobre dichas operaciones. Un modelo que ya vimos hace unos días en el acuerdo alcanzado entre la compañía y los reguladores de Corea del Sur, donde la App Store también tendrá que permitir las compras in app con pagos a través de plataformas de terceros.

Sin embargo, y a diferencia de las condiciones acordadas en Corea, que ya han recibido luz verde, ahora el ACM revisará la propuesta, en un proceso en el que participarán también los responsables de las apps de citas, cuya aprobación de dichas condiciones entendemos que tendrá bastante peso para la decisión final del regulador. En este punto podemos entender que el porcentaje de comisión será un factor clave. Y no, por si te lo estás preguntando, dicha cifra no ha trascendido públicamente, si bien cabe entender que tarde o temprano es un dato que saldrá a la luz.

Los desarrolladores que quieran optar por sistemas de pago de terceros en Países Bajos, tendrán que enviar a la App Store dos binarios, uno específico para esta demarcación, y otros que no incluya los medios de pago alternativos para el resto de mercados. Además, Apple advierte que, al utilizar métodos de pago de terceros, la experiencia de solicitar un reembolso, gestionar las suscripciones, ver el historial de compras, etc., se complicará considerablemente. Un mensaje dirigido no tanto a los desarrolladores, claro, como a los usuarios, con el objetivo de que estos se decanten por pagar sus compras in app directamente a través de Apple.