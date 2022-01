Los mejores contenidos de la semana en MC (CCXCIV)

Cerramos la semana con el habitual resumen que publicamos el domingo donde incluimos los mejores contenidos que te hemos venido ofreciendo durante los últimos siete días en una semana marcada por los resúmenes de fin de año.

Microsoft compra Activision Blizzard y King. Los rumores se confirman y el gigante del software pagará 68.700 millones de dólares en efectivo en lo que será la mayor operación de compra de su historia. Muestra de poderío económico y enorme apuesta por los videojuegos.

Cómo instalar Windows 11 y Ubuntu 21 juntos. Las configuraciones de arranque dual son ideales para instalar sistemas operativos distintos en el mismo equipo. En esta ocasión, apostamos por Windows 11 y Ubuntu 21 como ejemplo para actualizar una de nuestras guías clásicas.

Mantén tu PC bien refrigerado con estos cinco consejos. Tener el PC bien refrigerado es algo imprescindible, no solo porque esto afectará al lograr el máximo rendimiento y a la estabilidad del equipo, sino también porque puede acabar reduciendo su vida útil.

God of War para PC, análisis técnico. La versión de God of War para PC es una adaptación de la versión de PS4 que mantiene la base de aquella y que, por tanto, no está optimizado para aprovechar, de verdad, el hardware de un PC de última generación, pero aún así es muy interesante.

Descubre 5 servicios de correo electrónico que respetan tu privacidad. Outlook y Gmail son los servicios de correo electrónico más populares del mundo y son propiedad de Microsoft y Google respectivamente, una circunstancia que hace que muchos duden de la privacidad que ofrecen. Aquí tienes alternativas.

Qué debe tener un PC para estar a la altura de Xbox Series S, y cuánto costaría. Xbox Series S se ha convertido, por méritos propios, en una de las consolas más populares de la presente generación, y también en una de las que mejor valor precio-prestaciones ha ofrecido desde su lanzamiento.

Cómo solucionar el fallo de «almacenamiento no reconocido» en una instalación de Windows. Hay un fallo que se repite con cierta frecuencia a la hora de realizar una instalación de Windows desde cero ya sea usando un medio óptico DVD o un pendrive conectado a USB.

Conoce qué es Android Debug Bridge. ADB es una herramienta mediante línea de comandos que permite a una computadora Windows, Linux o Mac comunicarse con un dispositivo Android y realizar una gran variedad de acciones sobre el dispositivo, incluyendo instalaciones de ROMs.

Procesador y cuello de botella en juegos. El procesador es uno de los componentes más importantes de cualquier PC, tanto que, de hecho, este puede generar un cuello de botella importante si no es lo bastante potente, y acabará afectando a otros componentes.

Llegan los portátiles con Windows 11 SE. Microsoft y sus socios han desplegado esta semana el programa para promocionar los equipos con el nuevo sistema operativo Windows 11 SE, enfocado a educación y de la mano de Lenovo, HP, Acer, ASUS y otros.

5 mejoras que nos gustaría ver en la próxima Nintendo Switch. Con ya casi cinco años de vida, y la friolera de casi 100 millones de unidades vendidas en todo el mundo, no cabe duda de que la Nintendo Switch ha sido todo un éxito para ambas compañía y jugadores.

AMD lanza la Radeon RX 6500 XT. AMD ha lanzado la Radeon RX 6500 XT, una tarjeta gráfica de gama media económica que, como os comentamos en su momento, generó un gran interés porque se iba a convertir en el equivalente directo más cercano a la GPU de Xbox Series S

¿Qué es un enlace magnético y cómo se usa en BitTorrent? Si usas BitTorrent es probable que alguno de los portales especializados en estas redes te hayan ofrecido un enlace magnético torrent como alternativa a los tradicionales archivos que tienes que descargar.

Doomsday Clock 2022: seguimos al borde del abismo. La organización científica que monitoriza el «reloj del juicio final» ha publicado el Doomsday Clock 2022 como medida teórica de la distancia temporal a la que la humanidad se encuentra del fin de mundo. El reloj continúa situado a 100 segundos.

