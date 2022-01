Brian Benchoff, un conocido desarrollador, ha presentado el PC más barato, y totalmente funcional, que hemos podido ver hasta el momento. Se trata de un equipo totalmente portátil, con pantalla y teclado incluidos que está preparado para trabajar con versiones ligeras de Linux, y que podría fabricarse con un coste aproximado de 15 dólares.

No hay duda de que, con ese coste, lo tendría todo para convertirse, como hemos anticipado, en el PC más barato disponible, pero debemos introducir algunas matizaciones, y es que esa cifra no incluye los costes derivados del montaje y del envío, y para llegar a esa franja habría que comprar sus componentes en un pedido mínimo de 10.000 unidades.

Con todo, lo que he comentado anteriormente nos deja una buena noticia, y es que los costes derivados del montaje y del envío se podrían compensar superando ese pedido mínimo de 10.000 unidades. Ya sabéis como funciona esto, el coste de muchos componentes varía en función de la cantidad de pidamos. Así, hacer un pedido de 1.000 unidades de una pieza determinada tendrá un coste unitario mayor que si hiciéramos ese mismo pedido pero por 10.000 unidades

Es el PC más barato que se ha diseñado hasta el momento, aunque todavía no puedes comprarlo

Sí, ya sé que es una pequeña decepción, pero no te preocupes, porque Brian Benchoff está valorando diferentes opciones para poder sacar este interesante proyecto adelante. Personalmente no me sorprendería que recurriera a una campaña de financiación colectiva y creo, de hecho, que esa sería su mejor alternativa.

En cuanto a las especificaciones del dispositivo, lo cierto es que no están nada mal para tratarse del PC más barato del momento, siempre teniendo en cuenta ese requisito de ser «totalmente funcional». Estas son sus claves:

Pantalla de 2,3 pulgadas (sin interfaz táctil) con resolución de 320 x 240 píxeles.

Procesador Allwinner F1C100s ARM9 a 533 MHz.

32 MB de memoria DDR.

Ranura para tarjeta microSD y tarjeta de 64 GB para almacenamiento.

Teclado de 48 teclas con membrana de silicona.

Conector USB Type-A 2.0 para datos.

Conector USB Type-C para alimentación.

Dos pilas AAA NiMH recargables.

Puede que sus especificaciones no sorprendan a nuestros lectores más jóvenes, pero este equipo tiene potencia suficiente para hacer muchas cosas, como jugar a DOOM, un título que ha sido ejecutado hasta en la Touch Bar de los MacBook, trabajar como dispositivo de autenticación o incluso como cartera digital para criptodivisas.

Cabe la posibilidad de que sus especificaciones mejoren antes de que llegue a entrar en producción, pero ahora mismo, con los costes actuales de sus componentes, y a pesar de la escasez que impera en la cadena de suministros de componentes informáticos, sería totalmente viable sacarlo adelante con un coste de materiales, sin incluir montaje ni envío, de 14,16 dólares.

El responsable del proyecto ha confirmado que todo lo relacionado con el PC más barato del momento, incluyendo desde los archivos de diseño hasta el software, será Open Source, y estará disponible para que cualquier usuario pueda personalizarlo a su gusto.