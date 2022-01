Los servicios de música por streaming están a la orden del día y raro es quien no los usa: Spotify, Deezer, Tidal, Amazon Music, Apple Music, YouTube Music… Y más. Dime que no usas alguno. Pues bien: si usas alguno o más de uno, ya sabrás que todas las ventajas que ofrecen este tipo de plataformas se esfuman cuando te quieres ir, y es que tras pasar un tiempo en cualquiera de ellos la huella que dejas es grande, y no solo por el aprendizaje acumulado de los algoritmos de recomendación.

Una de las cosas que más cuesta dejar atrás son los temas que has añadido como favoritos y, sobre todo, las listas de reproducción que con tanto mimo te has ido currando a lo largo de días, semanas, meses e incluso años. A mí me ha pasado en más de una ocasión y la experiencia trasladando mis listas de reproducción de una plataforma a otra no ha sido muy buena por lo general, contando siempre con servicios que facilitan la labor, ojo. Es decir, haciéndolo de manera automática, y no manual.

Si tienes poca cosa, volver a crear una lista de reproducción manualmente es un rato; si tienes mucho… la tortura está garantizada. Es por ello que junto con las plataformas de música a la carta se popularizaron diferentes servicios para transferir datos entre ellas, de los cuales las listas de reproducción son uno de los más preciados. Sin embargo, todo lo que he ido probando a lo largo del tiempo no me ha dejado un buen sabor de boca… Hasta que conocí TuneMyMusic.

Llévate tus listas de reproducción a donde quieras con TuneMyMusic

TuneMyMusic es uno de esos servicios que te permiten transferir datos de una plataforma de música por streaming a otra, con una ventaja con respecto a todo lo que he probado hasta el momento: su funcionamiento es sencillo, rápido y eficaz. Una vez te hayas registrado, en unos pocos minutos podrás migrar datos de una plataforma a otra de manera transparente y flexible, pues puedes elegir qué mueves y qué no. El cómo se hace te lo muestro a continuación con un ejemplo real.

Para este ejemplo voy a transferir mis datos de Deezer, el servicio que uso habitualmente, a YouTube Music (en la imagen puedes ver los servicios que soporte TuneMyMusic). Por supuesto, deberás dar los permisos correspondientes en cada servicios con el que desees interactuar.

En el caso de Deezer, aunque es similar como otros servicios, puedes elegir entre cargarlo todo desde tu cuenta o hacerlo con listas de reproducción sueltas, si es que quieres llevarte alguna que no sea tuya. No obstante, la primera opción es la obvia.

Acto seguido aparecerán los datos transferibles de tu cuenta, incluyendo las canciones favoritas, los álbumes y artistas que hayas añadido y las listas de reproducción que hayas creado. Por defecto está todo marcado para transferirse, pero puedes desmarcar lo que no te interese.

Por último, solo tienes que elegir el destino de tus datos y comenzará la transferencia de los mismos.

Ahora bien, aquí vienen los pormenores, dado que no todas las plataformas permiten mover el mismo tipo de datos. De ahí que centre este artículo en las listas de reproducción y no en el resto.

En la combinación que he utilizado como ejemplo, transferencia de Deezer a YouTube Music, es posible migrar las canciones favoritas, pero no los álbumes o artistas; e incluso así las canciones favoritas no se añadirán a su apartado correspondiente, sino que generarán su propia lista de reproducción aparte. Por otro lado, YouTube Music tiene limitaciones como la de un máximo de diez listas de reproducción al día, por lo que si tienes más, te tocará volver a TuneMyMusic hasta completar la transferencia.

TuneMyMusic, por su parte, también tiene limitaciones, ya que de manera gratuita solo permite transferir hasta mil temas, lo cual puede ser un tope importante para algunos, pero siempre cabe la posibilidad de pagar y exportar todo lo que se tercie. Dependiendo de la cantidad de temas que tengas agregados y de las listas de reproducción que hayas creado, pagar un mes te puede salir a cuenta. Otras ventajas del plan de pago son el realizar las transferencias de datos de automáticamente o sincronizar listas de reproducción entre servicios.

Lo interesante de TuneMyMusic es, desde luego, que funciona muy bien y además tiene soporte para importar y exportar datos en formato de texto y listas de reproducción para su uso con reproductores de música locales. Y si no quieres o no puedes pagar, siempre se puede hacer algún tipo de baipás entre cuentas, aunque resulte más lioso.

Sea como fuere, mi experiencia con TuneMyMusic ha sido muy buena y por eso te lo recomiendo (no solo yo: es el método de transferencia recomendado por la misma Deezer), pero no me caso con nadie. Solo que he probado unos cuantos a lo largo de los años y todos me han fallado por algún lado. Si tú conoces algún método mejor, no dudes en dejarlo en los comentarios.