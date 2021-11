¿Cuál es el mejor antivirus para Windows 11? Es una pregunta muy interesante, sobre todo porque dicho sistema operativo lleva menos de dos meses en el mercado. Podríamos pensar que no ha pasado tiempo suficiente como para responder a esa cuestión de una manera tajante, pero lo cierto es que gracias a AV-TEST lo tenemos muy claro: Microsoft Defender es el mejor antivirus para Windows 11, y encima es gratuito.

Las pruebas que realizó AV-TEST el pasado mes de octubre no dejan lugar a dudas. Microsoft Defender obtuvo una puntuación perfecta en protección, rendimiento y facilidad de uso, tres claves que son las que dicho medio utiliza para hacer una valoración media, y para establecer una jerarquía entre los mejores productos analizados. Con su puntuación de 18 puntos de 18 posibles, Microsoft Defender es, por méritos propios, el mejor antivirus para Windows 11, y también para Windows 10.

Sé que es probable que más de uno de nuestros lectores se esté preguntando por qué lo consideramos, directamente, como el mejor antivirus para Windows 11 y no como uno de los mejores. La respuesta es muy sencilla, porque:

Viene preinstalada con Windows 11, y no tenemos que afrontar ningún proceso de instalación ni de configuración para empezar a utilizarla.

Es totalmente gratuita, y no conlleva ningún tipo de registro ni utiliza una monetización a través de publicidad.

Mejora con el paso del tiempo, recibe actualizaciones y tiene un soporte fantástico a pesar de que, como hemos dicho, es una solución gratuita.

Microsoft Defender: El mejor antivirus para Windows 11, y para Windows 10

Estamos ante el mejor antivirus para ambos sistemas operativos, ya que viene preinstalado con los dos, y mantiene todas sus funciones y todo su valor en ambas versiones de Windows. A título personal, debo decir que llevo años utilizando Microsoft Defender, y gracias a este, y a un poco de sentido común a la hora de navegar por Internet, no he tenido una infección por malware desde hace la época en la que utilizaba Windows 7.

Obviamente, esto no quiere decir que dicha solución antivirus sea perfecta, pero sí que es totalmente capaz de cubrir las necesidades de cualquier usuario medio, y que si tenemos un poco de cuidado al navegar por Internet, cuando descargamos y compartimos archivos, y cuando buscamos ciertos tipos de contenido que pueden estar ubicados en zonas peligrosas, como juegos personalizados que no han sido distribuidos de forma oficial, por ejemplo, no necesitaremos recurrir a un antivirus de pago.

En la gráfica que encontraréis justo encima del titular de este apartado podréis ver las puntuaciones que ha obtenido cada una de las soluciones antivirus que ha probado AV-TEST. La mayoría han conseguido una puntuación perfecta, pero es curioso que opciones de pago como Malwarebytes Premium registre un 5,5 en protección, mientras que Microsoft Defender, siendo gratuita, logra un 6 sobre 6.