Es un hecho: no hay nada como el software original. Es por ello que poca gente se puede resistir a hacerse con, por ejemplo, una licencia de Windows 10 Pro por 13 euros, una de Windows 11 por 18 o una de Microsoft Office por poco más de 20 euros. ¿Todavía vives en pecado? Que no sea porque no te ofrecemos una oportunidad más de subirte al carro del software original y, lo que es tan importante, al mejor precio que encontrarás.

Porque cuando el software no es accesible al bolsillo de todos, se hace complicado no caer en malas artes. Afortunadamente, ya no es necesario ni lo uno, ni lo otro: ni ni gastarse cientos de euros en una licencia de Windows o Microsoft Office, ni jugar a la ruleta rusa del malware descargando «activadores» de cualquier página dudosa de Internet. Ahora por unos pocos euros y de manera rápida y sencilla, puedes estrenar software con todas las de la ley.

De hecho, es muy posible que en el pasado ya hayas pagado por software original como Windows, que suele incluirse como parte de muchos equipos informáticos nuevos de manera totalmente legar. El problema suele ser la reutilización de la licencia en nuevos dispositivos, bien por algún problema que ocasiona que se pierda, bien por la dificultad de realizar dicha migración… bien porque se trata de una licencia OEM, apta solo para el dispositivo con el que la compraste.

Lo que te ofrecemos en esta promoción son, en efecto, licencias OEM, de las que en principio puedes utilizar en un único equipo. De ahí su precio inigualable. Estas licencias, sin embargo, tienen sus ventajas: la primera, que no necesitas comprar un equipo nuevo para conseguirla. Otra ventaja es el propio precio, que solo encontrarás en una tienda como Supercdk, especializada en este tipo de productos, y solo si le aplicas el descuento especial por ser lector de MC.

Por último, hay una ventaja adicional que no te puedes perder y que te contamos al final del artículo. Pero antes, una lista con todas las ofertas que incluye esta promoción y que no se reducen a Windows 10 o Microsoft Office: hay paquetes para todos los gustos y necesidades y en todos los casos, al precio más bajo que verás en ningún otro sitio. Recuerda: esto es software cien por cien original y, por lo tanto, cien por cien legal:

El proceso de compra es igualmente rápido y sencillo: crea una cuenta en Supercdk, elige el paquete que más te interese y antes de realizar el pago, asegúrate de haber introducido el cupón «MUY» con el que obtendrás un 30% de descuento y podrás llevarte la versión de Windows o Microsoft Office al precio que ves en la lista, y no al que se muestra en la tienda conforme entres. Una vez hecho el pago, recibirás tu licencia sin más trámites.

Y ahora, la tercera ventaja: las licencias OEM están ligadas a un mismo equipo, en concreto, a su placa base, por lo que el cambio de dispositivo o el reemplazo del componente, pueden invalidar la licencia; y aunque por norma general la vida útil del equipo es más que suficiente como para amortizar la inversión, hay un último cartucho que puedes gastar: llamar a Microsoft para transferir la licencia a una nueva placa base. Esto funciona tanto con la licencia de Windows como con la de Microsoft Office.