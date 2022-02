Tras la primera película secuela de Blade Runner, ambientada 35 años después del film original protagonizado por Harrison Ford, parece que la historia de este futuro distópico de humanos y replicantes está lejos de llegar a su fin. Y es que Amazon Studios ha querido retomar el proyecto con Blade Runner 2099, una nueva secuela ambientada 50 años más tarde de los últimos hechos, y que llegará por primera vez a modo de una serie de acción real.

Anteriormente ya escuchamos al propio director Ridley Scott hablar con la BBC el pasado mes de noviembre, «bromeando» sobre el hecho de que estaba ya preparando un nuevo programa del mundo Blade Runner: «Ya hemos escrito el piloto de Blade Runner«, declaraba el director a finales del año pasado, «ya podemos presentar Blade Runner como una serie de televisión, probablemente las primeras 10 horas«.

«We’ve already written the pilot for Blade Runner.. and Alien has now been written for pilot»

Director Ridley Scott, says the Blade Runner and Alien TV shows are in development and they are putting together the ‘bible’ of both projectshttps://t.co/niPYpaHxfG #R4Today pic.twitter.com/4vTPGyZXtz

