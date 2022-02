Parece increíble, pero por fin ha llegado el día. Ya podemos montar un PC barato para jugar a todos los títulos actuales con garantías, tanto en 1080p como en 1440p, y activando el trazado de rayos. Sí, has leído bien, no te pellizques, que no estás soñando. No obstante, ten en cuenta que cuando hablamos de «barato» nos referimos a un equipo que costará poco más de 800 euros.

Entiendo que, para algunos, ese precio puede ser demasiado para su presupuesto, pero si tenemos en cuenta las prestaciones que va a ser capaz de ofrecer este equipo, y que hasta hace nada era imposible llegar a ese nivel manteniendo el precio por debajo de los 1.000 euros, creo que la definición de PC barato para jugar le viene como anillo al dedo.

Llevaba mucho tiempo deseando poder volver a compartir con vosotros una de nuestras clásicas guías de montaje de PCs. No lo había hecho antes porque, como sabéis, los precios de las tarjetas gráficas estaban disparados, y no habían opciones realmente interesantes en relación precio-rendimiento. Podría haber forzado estas guías, pero no os habría hecho ningún favor, y por eso preferí no hacerlo.

Ahora estamos viendo que muchas tarjetas gráficas se están empezando a acercar a sus precios de venta recomendados, y esto me ha motivado a dar forma a esta guía, donde voy a mantener el formato tradicional que hemos visto en otras anteriores. Si la situación sigue mejorando, en las próximas semanas iréis viendo nuevas guías con enfoques y centradas en presupuestos más limitados.

Objetivo de esta guía: Montar un PC barato para jugar, pero capaz de trabajar con trazado de rayos

La meta de esta guía ha quedado clara, queremos dar forma a un equipo que pueda ofrecer una buena experiencia en juegos con resoluciones 1080p y 1440p, pero que también sea capaz de trabajar con trazado de rayos, una tecnología que ya se ha establecido como un estándar de la nueva generación, que tiene una popularidad cada vez mayor y que, como hemos visto en los análisis técnicos de juegos como Cyberpunk 2077 o Dying Light 2, marca una gran diferencia.

Lo primero que debíamos decidir era, partiendo de ese objetivo, qué tarjeta gráfica íbamos a utilizar. Teníamos tres opciones, la Radeon RX 6500 XT, la Radeon RX 6600 y la RTX 3050. Podríamos pensar que la Radeon RX 6500 XT era buena opción porque se puede comprar desde 260 euros, pero en realidad es todo lo contrario. Su rendimiento es muy pobre, tanto en rasterización como con trazado de rayos, y encima solo cuenta con 4 GB de memoria gráfica. Quedó descartada prácticamente al instante.

La Radeon RX 6600 tiene 8 GB de memoria gráfica y es más potente que la RTX 3050 en rasterización, pero también es más cara (439,90 euros en oferta), rinde mucho peor en trazado de rayos y carece del valor que ofrece el DLSS. La RTX 3050 tiene un precio razonable (340,51 euros), ofrece un buen rendimiento en rasterización (supera a la GTX 1660 Ti), rinde bien con trazado de rayos y soporta DLSS, una tecnología que marca una gran diferencia, puesto que mejora el rendimiento en juegos compatibles sin sacrificar calidad de imagen.

He elegido la GIGABYTE Eagle GeForce RXT 3050 porque, al final, es la opción más equilibrada en relación precio-prestaciones, la que mejor se ajusta a nuestro objetivo, y porque está bastante cerca del precio recomendado que dio NVIDIA, 279 euros. En este sentido, hemos valorado también su calidad de construcción, y hemos asumido que esto supondría, incluso en un mercado con precios totalmente normalizados, un incremento de aquel.

Componentes para montar un PC barato para jugar con garantías

Tras esa sencilla, pero necesaria, introducción donde hemos explicado por qué hemos optado por una GeForce RTX serie 30 y no por una Radeon RX 6000, pasamos a ver, directamente, los componentes que hemos elegido para montar este PC barato para jugar en 1080p y 1440p, aunque os recuerdo que gracias al DLSS este equipo puede mover juegos incluso en 4K.

Junto a cada componente encontraréis un enlace que os llevará directamente a la tienda donde podéis comprarlo a ese precio. Con todo, tened presente que los precios cambian con el tiempo, así que puede que alguno de esos componentes suba o baje durante los próximos días. Por ello, os aconsejo que, si tenéis claro que queréis montar este equipo, no esperéis demasiado, ya que podría acabar siendo más caro.

Placa base y plataforma: GIGABYTE B660M DS3H DDR4, LGA1700

Hemos elegido la plataforma LGA1700 de Intel porque, a día de hoy, ofrece un valor muy sólido en relación precio-prestaciones, y porque incluso en sus versiones más económicas nos permite montar un PC para jugar potente y equilibrado. En este sentido, es curioso ver como Intel ha cuidado mejor la gama media y la gama baja que AMD, y es que, por lo que cuesta un Ryzen 5 5600X, podemos montar una placa B660, un procesador Core Gen12 y pagar la mitad del coste de la RAM.

Por otro lado, la plataforma LGA1700, basada en el chipset serie 600 nos permite acceder a las tecnologías y estándares avanzados que vamos a necesitar, incluyendo el soporte de PCIE Gen4, nos permite hacer overclock a la memoria RAM sin tener que limitarnos a los modelos más caros, y nos permitirá actualizar sin problemas a Raptor Lake-S, la próxima generación de procesadores de alto rendimiento de Intel.

El modelo que hemos escogido ha sido la GIGABYTE B660M DS3H DDR4 porque es, en relación precio-prestaciones, la mejor opción que hemos encontrado ahora mismo. Cuenta con un sistema de alimentación de 6+2+1 fases, lo que significa que podremos utilizar procesadores muy potentes con todas las garantías, dispone de cuatro ranuras para memoria RAM DDR4, nos permite overclockear la memoria fácilmente a través de perfiles XMP (hasta 4.800 MHz), tiene refrigeración pasiva en los puntos clave de la placa y tiene dos ranuras para unidades SSD PCIE Gen4 x4, una de ellas con disipación pasiva.

Precio: 128,10 euros.

Procesador: Intel Core i3-12100F

Es el mejor procesador que podemos comprar dentro de su rango de precios, y un auténtico monstruo en juegos. A pesar de que solo cuenta con cuatro núcleos y ocho hilos, el salto en términos de IPC que ha representado la arquitectura Golden Cove de Intel ha sido tan grande que el Core i3-12100F es capaz de superar, en juegos, a modelos más caros, como el Ryzen 5 3600X o el Intel Core i5-10600K. Teniendo en cuenta todo lo que ofrece en términos de rendimiento, y el precio que tiene, creo que está claro por qué lo hemos elegido.

No obstante, si podemos gastar un poco más y queremos hacernos con algo que nos garantice una mayor vida útil, el Intel Core i5-12400F también sería una buena opción, ya que mantiene ese enorme IPC y cuenta con 6 núcleos y 12 hilos. Obviamente es más caro que el Intel Core i3-12100F, ya que ronda los 185 euros. Personalmente, si quieres apurar al máximo el presupuesto, me quedaría con el Core i3-12100F, ya que al final la diferencia en juegos, que es lo que nos interesa, frente al Core i5-12400F son pequeñas y no justifican la inversión.

El Intel Core i3-12100F es una pieza clave en esta guía, ya que es muy económico, y gracias a él es posible montar este PC barato para jugar. Sin él, el coste del equipo se habría disparado considerablemente, ya que nos habríamos tenido que ir a chips más caros para mantener el nivel de rendimiento. Os recuerdo que, además, este procesador viene con un ventilador de serie, y que es suficiente para mantener sus temperaturas bajo control, así que no tenemos que gastar más dinero.

Precio: 109,95 euros.

Tarjeta gráfica: GIGABYTE Eagle GeForce RTX 3050 de 8 GB

Hemos elegido la GIGABYTE Eagle GeForce RTX 3050 porque es una de las tarjetas gráficas con mejor relación precio-prestaciones que podemos comprar ahora mismo. También tuvimos la oportunidad de analizarla en su momento, y sabemos de lo que es capaz. Vamos a recordar sus especificaciones:

Núcleo gráfico GA106 en 8 nm.

2.560 shaders a 1.552 MHz-1.792 MHz.

80 unidades de texturizado.

48 unidades de rasterizado.

80 núcleos tensor de tercera generación.

20 núcleos RT de segunda generación.

Bus de 128 bits.

8 GB de GDDR6 a 14 GHz (224 GB/s de ancho de banda).

Potencia en FP32: 9,09 TFLOPs.

Interfaz PCIE Gen4 x8.

Necesita un conector de alimentación de 8 pines, y se recomienda una fuente de alimentación de 450 vatios.

Compatible con DirectX 12 Ultimate.

TGP: 130 vatios.

Requiere un conector de alimentación de 8 pines, y una fuente de 450 vatios.

Esta tarjeta gráfica ofrece potencia de sobra en 1080p, y nos permitirá también jugar con garantías en 1440p. Su rendimiento en trazado de rayos supera claramente al de una Radeon RX 6600, una tarjeta gráfica que es bastante más cara, y además nos da todas las ventajas de poder activar el DLSS. Por otro lado, hay que destacar que podremos aprovechar al máximo esta tarjeta gráfica con el Core i3-12100F, no habrá ningún desequilibrio o cuello de botella.

Precio: 340,51 euros.

Memoria RAM: Kit Goodram IRDM Pro DDR4 a 3.600 MHz de 16 GB (2 x 8GB) CL17

La placa base que hemos escogido está limitada a DDR4, pero eso no es un problema, ya que la diferencia de rendimiento que tendríamos al utilizar el Core i3-12100F con DDR5 sería mínima, y de esta manera podemos cumplir ese objetivo de montar un PC barato para jugar. Si introdujéramos la DDR5 en este equipo, el precio se dispararía enormemente, y la inversión realizada no compensaría en absoluto.

Con el kit de memoria que hemos escogido tenemos todo lo que necesitamos para poder jugar con garantías:

16 GB de RAM en doble canal, el nivel recomendado para los títulos de transición y también para los de nueva generación.

Una velocidad elevada (3.600 MHz) que no perjudicará al procesador.

Unas latencias bien afinadas, ya que CL17 es un nivel más que aceptable para esa frecuencia.

Una buena calidad de construcción, y es que estas memorias vienen con un sistema de disipación pasiva eficiente.

No necesitamos más para garantizar un buen rendimiento con este equipo, y para mantener ese enfoque de PC barato para jugar. Recordad que, como tenemos cuatro ranuras de memoria en la placa base, en un futuro podríamos ampliar a 32 GB con suma facilidad.

Precio: 73,70 euros.

Almacenamiento: SSD Crucial P2 CT1000P2SSD8 de 1 TB

Nos toca ahora elegir la unidad de almacenamiento, y la verdad es que no ha sido complicado, ya que sabía de sobra qué claves debía buscar. Quería encontrar una unidad que alcanzara, al menos, la misma velocidad de lectura secuencial que ofrece Xbox Series X, pero sin renunciar a una capacidad mínima de 1 TB, y sin tener que gastar más de 90 euros.

Al final, encontré lo que necesitaba, el SSD Crucial P2 CT1000P2SSD8 de 1 TB, que utiliza interfaz PCIE Gen3 y alcanza una velocidad máxima de 2.400 MB/s y 1.900 MB/s en lectura y escritura secuencial. Con esta unidad tenemos el rendimiento que necesitamos para hacer que el equipo vuele, y que los juegos carguen mucho más rápido. Con todo, tened cuidado si compráis esta unidad, ya que está disponible en dos versiones, una con memoria TLC, que es «la buena», y otra con memoria QLC, que es menos recomendable.

Podemos conectarla a la placa base GIGABYTE B660M DS3H DDR4 sin problema, y utilizar el sistema de refrigeración pasiva que trae esta para mantener sus temperaturas bajo control. Por otro lado, contar con 1 TB de capacidad es toda una garantía, ya que es suficiente para poder mantener instalados algunos juegos, y para no tener problemas de espacio ni a corto ni a medio plazo.

Precio: 88,99 euros.

Fuente de alimentación: EVGA 500 BQ 500W 80 Plus Bronze semi modular

Una fuente de alimentación económica, pero de calidad y con un diseño semi modular que nos facilitará mucho el montaje, y la gestión del cableado. Con este modelo tenemos todo lo que necesitamos para alimentar el equipo, ya que tenemos una configuración cuyo consumo medio se mantendrá casi siempre por debajo de los 400 vatios.

La EVGA 500 BQ 500W 80 Plus Bronze tiene una buena calidad de construcción, garantiza una eficiencia del 85% en cargas de trabajo típicas y llega a los 41,6 amperios en el carril de 12V. Si en un futuro queremos ampliar a otra tarjeta gráfica más potente no tendremos problemas, ya que dispone de dos conectores de alimentación adicional de 8 pines.

Como no podía ser de otra forma, este modelo también viene con un completo conjunto de sistemas de protección que garantizan una larga vida útil: protección contra sobretensión, protección de bajo voltaje, protección contra sobrecorriente, protección contra sobrecorriente y protección contra cortocircuito.

Precio: 49,45 euros.

Torre: Mars Gaming MCDUO Cristal Acrílico USB 3.0 Negro

Esta es una elección personal, pero la Mars Gaming MCDUO Cristal Acrílico USB 3.0 Negro sería una buena elección por valor precio-prestaciones, ya que es un chasis compacto y bien terminado que no ocupa mucho espacio, y que viene con dos ventiladores frontales de 120 mm con iluminación LED RGB fija incluidos.

Es un chasis ideal para configuraciones basadas en placas micro-ATX, como la que hemos escogido, y dado que ninguno de los componentes que hemos utilizado tiene un consumo elevado ni un tamaño exagerado, no tendremos ningún problema, ni durante el montaje ni al trabajar de forma intensiva. Tened en cuenta, no obstante, que sería una buena idea acompañarla de un ventilador trasero.

Si os gusta más otro chasis no hay problema. Como he dicho, esta recomendación es totalmente opcional, aunque tened cuidado a la hora de elegir. Aseguraos de que el chasis que habéis escogido tiene espacio suficiente para albergar todos los componentes, de que permite una buena gestión del cableado, y de que viene con algunos ventiladores de casa.

Precio: 32,64 euros.

Notas finales: ¿De qué es capaz este PC barato para jugar?

Hemos montado un PC para jugar por 823,16 euros, un precio muy asequible que, en general, se sitúa más o menos al nivel de lo que nos podría costar una PS5 o una Xbox Series X en el mercado de reventa. Es un precio asequible, de eso no hay ninguna duda, ¿pero realmente es capaz de ofrecer un buen rendimiento en juegos, incluso aunque activemos el trazado de rayos? La respuesta es un sí rotundo.

Los valores de rendimiento que obtendremos con este PC barato para jugar son, en general, solo un poco inferiores a los que vimos cuando analizamos la GIGABYTE Eagle GeForce RTX 3050. Esto tiene una explicación que os voy a dar al detalle:

La GIGABYTE Eagle GeForce RTX 3050 no necesita de un procesador muy potente para desarrollar todo su potencial . Con el Intel Core i3-12100F tenemos más que suficiente.

. Con el Intel Core i3-12100F tenemos más que suficiente. El Intel Core i3-12100F ofrece un IPC altísimo , y llega al mínimo recomendado de 4 núcleos y 8 hilos necesario para juegos actuales. Gracias a su enorme IPC, supera en juegos a procesadores de 6 núcleos y 12 hilos , como el Ryzen 3 3600X o el Intel Core i5-10600K.

, y llega al mínimo recomendado de 4 núcleos y 8 hilos necesario para juegos actuales. Gracias a su enorme IPC, , como el Ryzen 3 3600X o el Intel Core i5-10600K. Tenemos 16 GB de memoria RAM DDR4 a 3.600 MHz, un valor óptimo para cualquier juego presente y futuro . También contamos con un SSD PCIE Gen3 x4 capaz de alcanzar unas velocidades más que aceptables, lo que reducirá los tiempos de carga y evitará problemas de popping y los microtirones.

. También contamos con un SSD PCIE Gen3 x4 capaz de alcanzar unas velocidades más que aceptables, lo que reducirá los tiempos de carga y evitará problemas de popping y los microtirones. Los juegos no están diseñados para aprovechar de verdad procesadores de 6 núcleos y 12 hilos. Siguen priorizando el IPC, y por eso el Intel Core i3-12100F es una compra muy acertada.

¿Qué podremos hacer entonces con este PC? Pues muy sencillo, podremos jugar a cualquier título actual en 1080p con calidades máximas y trazado de rayos en 1080p sin renunciar a una buena fluidez, gracias al buen rendimiento de la arquitectura Ampere que utiliza la GIGABYTE Eagle GeForce RTX 3050, y podremos compensar la pérdida de rendimiento gracias al DLSS. En muchos títulos, disfrutaremos de una experiencia superior a la que ofrecen PS5 y Xbox Series X.

Podremos compensar la pérdida de rendimiento que supone el trazado de rayos en los juegos más exigentes gracias al DLSS, y subir la resolución a 1440p, o incluso a 4K, no será un problema gracias a dicha tecnología de reconstrucción. ¿Crees que exagero? Pues en absoluto, esta configuración puede mover Cyberpunk 2077 en 4K, calidad alta y DLSS en equilibrado manteniendo tasas bastante estables de 30 FPS.

Nota: Esta selección contiene algunos enlaces de nuestros afiliados, pero ninguno de los productos incluidos han sido propuestos o recomendados por ellos o sus fabricantes, sino elegidos según nuestro propio criterio.