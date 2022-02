iPhone 15: ¿despedida del notch?

Cada vez más voces apuntan a que el iPhone 15, la generación que será presentada en septiembre de 2023, supondrá la despedida definitiva del notch, la más que característica muesca que acompaña a los smartphones de Apple desde el iPhone X, y en la que se integran el altavoz para llamadas telefónicas, la cámara frontal y, claro, todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento de Face ID, el sistema de identificación biométrico que sustituyó a Touch ID.

No negaré, claro, que el notch roba parte del espacio a la pantalla, pero por otra parte hace ya tiempo que lo veo como una seña de identidad del iPhone. No digo que sea algo mejor ni peor, ojo, solo que es un elemento muy característico (en sus primeros tiempos algunos fabricantes de dispositivos Android optaron por replicarlo, aún sin ser necesario, pues dichos dispositivos no integraban sistemas como Face ID), y creo que cuando llegue este cambio, previsiblemente en el iPhone 15, aunque quizá con una avanzadilla en el iPhone 14 Pro, verlo se me hará bastante raro.

Sea como fuere, y a diferencia de otros rumores que apuntaban a que los modelos normales (es decir, no los Pro) todavía tendrían que convivir durante unos años más con el notch, Ross Young apunta, en un tweet, a que los cuatro modelos de iPhone 15 contarán con una doble perforación en pantalla que sustituirá al notch. algo que es un secreto a voces que Apple lleva años deseando, pues su satisfacción con Face ID se ve empañada por la necesidad de la muesca.

The dual hole punch design on the iPhone Pro models will be seen on all 4 models in 2023. Hopefully the holes will get smaller… — Ross Young (@DSCCRoss) February 27, 2022

Este sería, por lo tanto, el diseño que ya se ha planteado que puede debutar en el iPhone 14 Pro, con una perforación circular y otra rectangular con los extremos laterales circulares, una forma que ha dado lugar a que en algunos círculos ya reciba la denominación de «píldora», pues recuerda mucho a la representación bidimensional de los clásicos encapsulados medicinales. Así, tras probarse durante un año en los modelos Pro, este nuevo diseño de pantalla saltaría a todas las versiones del iPhone 15.

Ya lo comenté cuando hablamos por primera vez de ese diseño, y me ratifico de nuevo al afirmar que este diseño me desconcierta mucho. Entiendo que Apple quiera acabar con el notch, pero personalmente esta opción me parece bastante menos estética que la muesca, que si que se encuentra perfectamente integrada en el diseño del teléfono. Tendremos que esperar a la llegada del iPhone 15 para ver el resultado final, y si la recuperación de ese espacio de pantalla justifica la aparición de esas dos esferas, pero a día de hoy, no termino de verlo claro.

¿Qué opinas tú? ¿Crees que sería buena idea que Apple abandonara el notch a cambio de las dos perforaciones en pantalla en el iPhone 15? ¿O, por el contrario, piensas que los equipos de ingeniería y diseño deberían esforzarse un poco más, para dar con una solución más óptima?