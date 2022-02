Pixelmon: una nueva sombra sobre los NFT

Para los aficionados a Minecraft y/o a Pokémon, hablar de Pixelmon es algo francamente gratificante, pues hasta ahora, con este nombre, hablábamos de un mapa de Minecraft en el que se plantea un mundo abierto en el que los aspirantes a entrenadores podrán hacerse con estas icónicas criaturas, además de interactuar con otros jugadores (Pixelmon es un mapa para servidores) y vivir un montón de aventuras, por supuesto todas con el inconfundible aspecto visual de Minecraft.

Sin embargo, y desde hace ya algún tiempo, Pixelmon ha sido otra cosa para muchas personas, y es que hace algún tiempo se anunció el proyecto de un nuevo RPG, con bastantes aspiraciones, obviamente inspirado en el Pixelmon de Minecraft (y por lo tanto en Pokémon) que, entre sus características, ofrecería a los jugadores criaturas únicas que podrían entrenar, emplear para jugar y… sí, efectivamente, también realizar negocios con ellas, pues cada criatura sería un NFT.

La publicación, a modo de avance, de algunas imágenes y trailers de Pixelmon convenció a muchos usuarios, que se animaron a invertir en el juego adquiriendo unos NFT que todavía no existían, confiando en que los responsables del desarrollo harían bien su trabajo y, en unos meses, tendrían a sus criaturas únicas. Sobre el papel la idea no suena mal. Al fin y al cabo la comunidad de Pokémon lleva años esperando un mundo abierto en condiciones, justo lo que Pixelmon les prometía.

Pixelmon se presentó como «el primer juego de calidad AAA del espacio NFT«, y su marketing funcionó de maravilla, pues según podemos leer llegaron a recaudar hasta 70 millones de dólares, con algunos momentos en los que las compras se traducían en hasta tres ethereums por minuto. Sin embargo, su gran éxito fue el principio de su perdición.

Y es que los usuarios, ante este crecimiento, empezaron a exigir sus criaturas, los NFT por los que habían pagado, y a consecuencia de dicha presión, los responsables de Pixelmon cedieron, y empezaron a entregar a los compradores las criaturas que habían adquirido. Entonces empezó la tormenta en las redes sociales, donde los usuarios, en mensajes como éste, empezaron a compartir con el mundo las criaturas que habían recibido.

What was advertised vs. What people got. This is why Projects that bring these ridiculous evaluations like @Pixelmon should always be looked on a fairly. This space has too much hype to think only in terms of potential flip value which lets people like @Syberer get away with this pic.twitter.com/VnULBdUGO8

— Colin Healey (@NFTColin) February 25, 2022