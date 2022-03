Debo reconocer que antes de escribir esta noticia he estado más de una hora probando Build Your Dream PC, la práctica herramienta online creada por Corsair para, como su propio nombre indica, crear el PC de mis sueños. Y al momento de publicar esta noticia solo puedo ponerle una pega al servicio, y es el mismo que el de la mayoría de los mortales: el PC que he diseñado se escapa de mi presupuesto (bueno, en realidad se escapa del presupuesto de países por debajo de los 10 millones de habitantes, igual me he pasado un poco).

Sea como fuere, Build Your Dream PC es el tipo de herramienta que buscan muchas personas, un servicio que nos ayude a diseñar un PC, componente a componente, asegurándonos de la total compatibilidad de los mismos, que es uno de los principales desafíos a los que se enfrentan los usuarios que se animan, por primera vez en su vida, a montar su propio PC. Una experiencia que, si te gusta un poco esto del cacharreo, debes experimentar por lo menos una vez en tu vida, pues la sensación de encenderlo por primera vez tras montarlo es algo que no se puede describir con palabras.

El problema, como decía antes, es que no resulta difícil perderse un poco entre tanta siglas, nombres compuestos solo por consonantes y conectores sacados del NCC-1701 Enterprise. Así, al final, muchas personas terminan teniendo que recurrir a amigos, conocidos, etcétera, para confirmar qué kit de refrigeración líquida es compatible con el procesador que hemos elegido. Build Your Dream PC evita ese problema, y hace que todo resulte mucho más sencillo.

Para tal fin, este servicio de Corsair nos propone un paseo secuencial para elegir los componentes que deseamos integrar. Lo primero que nos pregunta Build Your Dream PC es qué tarjeta gráfica queremos, y aquí es donde llega la gran sorpresa, puesto que la plataforma no nos ofrece modelos genéricos, como por ejemplo NVIDIA GeForce RTX 3060. No, lo que encontraremos es un muy, muy amplio listado, con modelos reales del mercado:

Obviamente no tienes que revisar el listado completo (en este momento Build Your Dream PC cuenta con 3.349 referencias de tarjetas gráficas), a no ser que desees hacerlo, claro. En su lugar, puedes emplear el apartado superior para realizar búsquedas y filtrados en el catálogo. Una vez elegida la tarjeta gráfica, llegará el siguiente componente: el procesador.

Esta es la secuencia completa de montaje de PC personalizado de Build Your Dream PC de Corsair:

Tarjeta gráfica

Procesador

Placa base

Caja

Sistema de refrigeración líquida (opcional)

Memoria RAM

Almacenamiento

Fuente de alimentación

Ventiladores

Hay un detalle en particular que creo que es muy destacable, y por lo tanto no lo quiero dejar pasar, aunque si ya has probado Build Your Dream PC seguramente ya habrás reparado en ello. Y es que, pese a que hablamos de un servicio ofrecido por Corsair, también encontraremos componentes de otros fabricantes en las categorías de producto en las que se encuentran los dispositivos de Corsair. En un sector tan competitivo como éste, creo que algo así es digno de mención y reconocimiento.

Una vez concluida la selección de componentes, Build Your Dream PC te mostrará un listado con todos los componentes seleccionados y, para aquellos que sean de Corsair, te ofrecerá la posibilidad de comprarlos en su tienda online. Además, podrás enviarte el listado a tu cuenta de correo electrónico para volver a consultarlo más adelante, y a lo largo del proceso tendrás opción de retroceder si lo deseas para modificar una elección anterior. Visto esto, y como ya comentaba al hablar de las novedades que veremos en 2022 y de la normalización de los precios y el stock, tengo la sensación de que terminaré 2022 montando un PC nuevo.