Cada cierto tiempo aparecen terminales, como estos Vivo Y55 5G e Y76 G5, que nos recuerdan que el campo de juego de la gama de entrada es bastante amplio, y que además no permanece aislado de los segmento superiores. Muy al contrario, lo común es ver como con el paso del tiempo, empieza a recibir elementos que originariamente parecían exclusivos de las gamas más altas. Dicho de otra manera, democratizan el acceso a determinadas tecnologías.

Esta misma mañana hemos sabido que la marca, Vivo, plantea la vuelta del formato Phablet, con un dispositivo de gama alta de lo más prometedor. Y, con solo unas horas de diferencia, la tecnológica nos muestra que sigue sin descuidar la gama de entrada, y que contribuye de este modo, además, a la popularización de la conectividad 5G, que hasta hace relativamente poco tiempo estaba al alcance de muy pocos.

Vivo Y55 5G e Y76 G5: Especificaciones técnicas

Vivo Y55 5G Vivo Y76 5G Pantalla LCD 6,58 pulgadas, resolución FullHD + (2.400 x 1.080 puntos), 60 hercios LCD 6,58 pulgadas, resolución FullHD + (2.400 x 1.080 puntos), 60 hercios SoC Mediatek Dimensity 700 Mediatek Dimensity 700 Memoria RAM 4 gigabytes + 1 gigabyte virtual 8 gigabytes + 2 gigabytes virtuales Almacenamiento 128 gigabytes, tarjeta MicroSD hasta 1 terabyte 128/256 gigabytes, tarjeta MicroSD hasta 1 terabyte Conectividad 5G, WiFi 5, Bluetooth 5.1, NFC y USB-C 5G, WiFi 5, Bluetooth 5.1, NFC y USB-C Batería 5.000 miliamperios con carga rápida a 18 vatios 4.100 miliamperios con carga rápida a 44 vatios Sistema operativo Android 12 con Funtouch OS 12 Android 12 con Funtouch OS 12 Cámara principal Principal 50 megapíxeles f/1.8, macro 2 megapixeles f/2.4 y profundidad 2 megapíxeles 8 megapíxeles f/2.4 Principal 50 megapíxeles f/1.8, macro 2 megapixeles f/2.4 y profundidad 2 megapíxeles f/2.4 Cámara frontal 8 Megapíxeles f/1.8 16 Megapíxeles f/1.8 Dimensiones y peso 164 x 75,84 x 8,25 milímetros, 187 gramos 163,84 x 75 x 7,79 milímetros, 175 gramos

Como puedes comprobar al revisar las especificaciones de ambos modelos, volvemos a hablar de mellizos, si bien en este caso paree que la dieta de uno de ellos multiplicaba en valores nutricionales a la del otro. Y no quiero decir que el Y55 se quede corto, no, lo que planteo es que el X76 parece querer clavar sus uñas en la intersección entre las gamas de entrada y media, y por sus especificaciones no parece hacerlo mal.

En ambos casos lo primero que vemos es una pantalla, similar en los dos dispositivos, de 6.58 pulgadas con resolución FullHD+, de 2.400 x 1.080 puntos, con una frecuencia de actualización de 60 hercios. Ya en su interior, vemos que también coinciden en su motor, un SoC Mediatek Dimensity 700, un integrado modesto pero resultón, compuesto por ocho núcleos (dos ARM Cortex-A76 a 2,2 gigahercios y seis 6 ARM Cortex-A55 a 2 gigahercios) y GPU Mali-G57 MC2.

La primera diferencia la encontramos en la memoria RAM, con los cuatro gigabytes del Vivo Y55 5G frente a los ocho del Y76. En ambos casos es posible «robar» algo más de memoria virtual del almacenamiento del dispositivo, un gigabyte en el Y55, que subirás hasta los cinco gigabytes, y dos en el caso del Y76, que de esta manera escala hasta los 10 gigas. En capacidad de almacenamiento, ambos ofrecen 128 gigas, pero el Y76 también puede incorporar 256 gigas, y en ambos casos se puede complementar hasta un terabyte con una tarjeta de memoria.

En el apartado de conectividad, como su propio nombre indica, ambos terminales permiten dar el salto a 5G, y este apartado se complementa con WiFi 5, Bluetooth 5.1 y NFC. Para la transferencia de datos, ambos terminales cuentan con un puerto USB-C, que también será el de carga. Y aquí encontramos otra diferencia. La batería del Vivo Y55 5G es de 5.000 miliamperios, con función de carga rápida de 18 vatios, mientras que la del Vivo Y76 5G baja a los 4.100 miliamperios, pero ofrece función de carga rápida a 44 vatios.

En lo referido al apartado fotográfico, vemos que ambos terminales parecen compartir la cámara principal, que está compuesta por tres elementos: un sensor principal de 50 megapíxeles con número f/1.8, un sensor macro de dos megapíxeles y un sensor de profundidad, también de dos megapíxeles. Sí hay diferencias en la cámara frontal, que en el Vivo Y55 es de ocho megapíxeles, mientras que en el Y76 salta hasta los 16 megapíxeles.

El Vivo Y76 5G ya está disponible en España, a un precio de venta recomendado de 319 euros por el modelo de 128 gigabytes, y 359 euros el modelo de 256 gigabytes. Por su parte el Vivo Y55 5G también se puede adquirir en nuestro país a un precio de venta recomendado de 259 euros.

Más información