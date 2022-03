AdDuplex ha compartido en su informe de marzo los resultados que ha obtenido Windows 11 en cuota de mercado frente a Windows 10, y la verdad es que los números no son positivos ya que confirman un claro estancamiento de dicho sistema operativo. En la gráfica adjunta podemos ver que Windows 10 mantiene un liderazgo muy claro, y que es evidente que esta realidad no va a cambiar ni a corto ni a medio plazo.

Si echamos un vistazo a la gráfica adjunta, nos daremos cuenta de que Windows 10 21H2, la versión más reciente de dicho sistema operativo, tiene una cuota de mercado del 28,5%, una cifra que supera notablemente el 19,4% que registró Windows 11. Por su parte, Windows 10 21H1, una versión inmediatamente anterior a la 21H2, mantiene una cuota del 26,5%. En conjunto, ambas suman un 55% de cuota.

Algunas versiones más antiguas de Windows 10 todavía tienen una base importante de usuarios. Por ejemplo, Windows 10 20H2 aglutina un 10,8% de cuota, mientras que Windows 10 2004 recoge un 8,1%. Las versiones anteriores tienen ya porcentajes menores, pero suman una considerablemente grande si las valoramos en conjunto. Por su parte la versión para Insiders de Windows 11 tiene un 0,6% de cuota, un dato anecdótico que es más una curiosidad que otra cosa.

Haciendo una comparación global, alrededor de un 80% de todos los equipos que participaron en este estudio utilizaban Windows 10, y el resto Windows 11. Es una diferencia abismal, aunque debemos tener en cuenta que Windows 11 llegó hace relativamente poco, así que todavía tiene mucho camino por delante.

¿Por qué se ha estancado la tasa de adopción de Windows 11?

Es la pregunta más interesante que debemos hacernos tras ver esos números. Personalmente creo que la clave está en dos aspectos fundamentales: los altos requisitos de Windows 11 y la falta de funciones que marquen una gran diferencia frente a Windows 10.

Sobre el primer punto, los que nos leéis habitualmente ya sabéis que Windows 11 ha marcado un punto de inflexión por sus altos requisitos a nivel de hardware. Windows 10 funciona bien incluso en un equipo de gama baja formado por un procesador Core i3 Gen 2 y acompañado de 4 GB de RAM, mientras que Windows 11 no soporta dicho procesador (requiere una CPU Coffee Lake o Zen+ como mínimo) y solo se mueve realmente bien a partir de 8 GB de RAM. También exige contar con un chip TPM 2.0 o con una solución equivalente (Intel PTT o AMD fTPM).

En cuanto al segundo punto, he probado a fondo Windows 11 en un portátil de nueva generación, basado en un procesador Intel Core i7-11370H, 16 GB de RAM, tarjeta gráfica GeForce RTX 3060 Mobile y con una unidad SSD PCIE, y la verdad es que no he encontrado nada que me haya animado a pasar de Windows 10 a Windows 11 en mi equipo principal. No descarto hacerlo más adelante, pero ahora mismo no tengo ninguna razón para ello, ya que Windows 11 no ofrece ninguna funcionalidad exclusiva que realmente suponga una diferencia importante frente a Windows 10.

Con la confirmación de que DirectStorage llegará a Windows 10, cada vez tengo más claro que este sistema operativo se va quedar en mi PC principal durante bastante tiempo. Y vosotros, ¿habéis actualizado ya a Windows 11 o seguís con Windows 10?