Attack on Titan fecha su temporada final Parte 3 para 2023

Tras una larga espera y las enormes expectativas, lo que en un principio parecía apuntar a ser la temporada final de Ataque a los Titanes (Attack on Titan o Shingeki no Kyojin) ha vuelto a dejarnos en un nuevo «clifhanger». Y es que tras la emisión del episodio número 86, emitido el pasado domingo 20 de marzo, se anunció un retraso para la emisión del último capítulo de la temporada final Parte 2, finalmente estrenado este fin de semana.

Por desgracia, lo que apuntaba a ser una mera maniobra para crear una expectación mayor, a acabado por ser una nueva demora a poner definitivamente un punto y final al anime, habiendo dedicado su último episodio a una pequeña retrospectiva de lo sucedido entre el último cambio de temporadas y el repentino salto de edades de los personajes, creando un mayor contexto de cómo se ha llegado a la situación actual. Todo ello para culminar con una corta pero intensa escena que volvía al clímax del episodio anterior, que sin llegar a concluir ni cerrar realmente un final, volvía a mostrarnos el mensaje final de «To be continued».

Dicho esto, posiblemente para evitar un alboroto mayor, la cuenta oficial de Twitter de Ataque a los Titanes había publicado poco antes de la emisión de este capítulo la confirmación de la próxima llegada de una nueva temporada, que llegará a occidente bajo el nombre de Ataque a los Titanes temporada final Parte 3, y que esta vez sí, se espera sea la auténtica temporada final de este anime.

Y es que en Japón esta nueva temporada llevará por título «Attack on Titan The Final Season Finale», vaticinando así el tan ansiado desenlace del manga terminado por Hajime Isayama, dejando atrás los primeros rumores de una posible película titulada «Attack On Titan Movie: The Battle of Heaven And Earth».

Así pues, por el momento se desconoce su fecha de estreno más allá de la propia demora hasta el año que viene, aunque se espera que se vayan actualizando nuevos detalles en la web oficial de la serie. Mientras tanto, actualmente podemos encontrar las primeras temporadas de Attack on Titan disponibles en Netflix y Crunchyroll.