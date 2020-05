‘Attack on Titan’ llega a su fin: primer tráiler de su última temporada

Attack on Titan, Ataque a los titanes si lo prefieres –Shingeki no Kyojin si te pones espléndido- llega a su fin. Lo hará en el último trimestre del año con el lanzamiento de su cuarta y última temporada, cuyo tráiler acaba de ser publicado.

Es cierto que el anime ya no es lo que era y como está sucediendo con la sobreexplotación del fenómeno de las series, cada vez salen más cosas, pero cada vez cuesta más que algo destaque, ya sea porque de verdad sorprende con un planteamiento o historia novedosa, o porque simplemente se le ha dado una acertada vuelta de tuerca. Tal es el caso de Attack on Titan.

Basada en el manga de Hajime Isayama, la adaptación animada de Attack on Titan ha sido uno de los últimos grandes pelotazos del género desde que en 2013 se estrenase su primera temporada. Desde entonces han caído otras dos, la última de ellas dividida en dos partes, además de películas -atrocidades de ‘acción real’ incluidas- miniseries, juegos… Y para el año que viene está prevista la versión de Hollywood.

El éxito de Attack on Titan está fuera de toda duda, vaya, y ha sido así por que la obra lo vale: no tiene el mejor dibujo, la historia está plagada de agujeros, al protagonista dan ganas de abofetearlo sin piedad desde que se levanta hasta que se acuesta…; pero el escenario que se inventa Isayama, la atmósfera de tensión y desasosiego que consigue plasmar, son realmente atractivos.

¿Aún no has visto Attack on Titan? ¿A qué esperas? En Amazon Prime Video tienes las dos primeras temporadas y en Netflix y Crunchyroll las tres que han salido hasta el momento. La cuarta la podrás ver a finales de años y promete ser tan violenta y sanguinaria como las anteriores. Porque o te cargas a los titanes, o te comen. Literalmente. Te dejamos con el tráiler.