¿Pretende Google acabar con la carga lateral en Android?

Si algo ha salvado a Google del escrutinio por parte de los reguladores y de denuncias por posiciones que podrían ser monopolistas, es que a diferencia de Apple con iOS ellos sí que han permitido siempre las tiendas de terceros, los sistemas de pagos de terceros en apps y la carga lateral de apps. No en vano, Europa avanza en la regulación para que los sistemas operativos, léase iOS y derivados, tengan que admitir estas medidas a las que Apple siempre se ha negado, con argumentos que señalan el detrimento de la seguridad y la privacidad de los usuarios.

Sin embargo, y como hemos podido leer hoy en algunos medios, tal parece que Google se estaría replanteando sus políticas a este respecto, y que su objetivo por lo tanto pasaría por acercarse al modelo de Apple. Este planteamiento es bastante comprensible, si tenemos en cuenta las vicisitudes afrontadas por Christian Ghisler, el desarrollador del veterano y muy popular explorador de archivos Total Commander. Un software que algunos llegamos a emplear en PC en la década de los noventa, y que hace ya bastante tiempo dio el salto a Android, convirtiéndose en una de las apps más populares de su categoría.

Una de las funciones de Total Commander es que, hasta ahora, y al permitir explorar la estructura de archivos, también permitía la instalación de apps. Esta función es común en este tipo de apps, lo que a su vez es una de las razones de su gran popularidad. Sin embargo, Ghisler recibió una comunicación de Google hace unas semanas, en la que se le indicaba que su app sería eliminada de Google Play Store en el plazo de una semana si no era modificada para adaptarse a las políticas de la tienda de apps de Android.

Las referencias en el mensaje recibido por el desarrollador señalaban a los siguientes puntos:

«Una aplicación distribuida a través de Google Play no puede modificarse, sustituirse o actualizarse mediante un método distinto al mecanismo de actualización de Google Play. Asimismo, una aplicación no puede descargar código ejecutable (por ejemplo, archivos dex, JAR, .so) de una fuente distinta a Google Play. Esta restricción no se aplica al código que se ejecuta en una máquina virtual o en un intérprete cuando alguno de ellos proporciona acceso indirecto a las API de Android (como JavaScript en una vista web o en un navegador).

Las aplicaciones o el código de terceros (por ejemplo, los SDK) con lenguajes interpretados (JavaScript, Python, Lua, etc.) cargados en tiempo de ejecución (por ejemplo, no empaquetados con la aplicación) no deben permitir posibles violaciones de las políticas de Google Play.»

Dado que la función de instalación de apps de Total Commander podría ser empleada para actualizarse a sí misma, el desarrollador la actualizó para que esto ya no fuera posible,, pensando que de ese modo se acabaría el problema. Sin embargo, la siguiente respuesta que obtuvo por parte de Google fue la siguiente:

«Como se mencionó anteriormente, su aplicación (versiones APK 1031, 1032, 1033, 1034, 1035 y 1036) ocasiona que los usuarios descarguen o instalen aplicaciones de fuentes desconocidas fuera de Google Play.»

Esto resulta bastante ambiguo, en verdad. ¿Qué quiere decir «ocasiona que los usuarios descarguen o instalen aplicaciones«? Que la palabra escogida no haya sido «permite» hace que la respuesta de Google no sea tan clara como cabría esperar. En cualquier caso, el desarrollador eliminó la posibilidad de instalar apps desde Total Commander, y con esa versión consiguió recuperar el beneplácito de Google.

Este movimiento por parte de la compañía del buscador ha puesto al resto de desarrolladores de este tipo de apps en una situación tensa, pues esperan que lo ocurrido con Total Commander también se aplique a sus apps. Y que la única solución aceptada por Google haya sido la eliminación de la función de instalación, nos lleva a interpretar la ambigüedad del mensaje con la teoría de que «ocasiona» es, en este particular caso, sinónimo de «permite».

¿Esta Google, por lo tanto, siguiendo los pasos de Apple con iOS? Es sabido que las políticas de seguridad de Android en lo referido a la instalación de apps, al ser bastante más permisivas que las de Apple, ha ocasionado una mayor proliferación de malware en esta plataforma. Una medida restrictiva de este tipo podría redundar en una mayor seguridad para los usuarios. ¿Pero a qué precio?

En primer lugar, una medida así sería muy mal acogida por gran parte de los usuarios de Android, defensores del modelo abierto del sistema operativo de Google frente al de Apple. Estoy seguro de que en la compañía del buscador son muy conscientes de ello, y las consecuencias potencialmente negativas que tendría que afrontar de adoptar esa nueva política.

Pero no es solo eso. Como comentaba al principio, Apple se enfrenta a reguladores de todo el mundo precisamente por sus políticas en este sentido. Podemos esperar que, a corto plazo, la ley haga obligatorio el permitir dichas funciones. Y si esto lo sabemos nosotros, podemos imaginar que en el departamento legal de Google son todavía mucho más conscientes de ello. ¿Y qué sentido tendría, precisamente en este momento, adoptar políticas que van en contra del futuro regulatorio a este respecto que se avecina?

Personalmente, me cuesta bastante creer que Google avance en esa dirección, si bien es cierto que lo ocurrido con Total Commander señala claramente en esa línea. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que Google ha cambiado de opinión y que se dirige hacia un modelo más cercano al de Apple, con limitaciones a la carga lateral?

