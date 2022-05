Renovando su línea completa de ordenadores portátiles, HP acaba de presentar su nueva línea HP Envy 2022, cargada con hasta cuatro modelos de diferentes especificaciones y tamaños, y un fuerte foco en la creciente popularidad de las videollamadas, dejando un único componente común para todos ellos: las videocámaras IR HP True Vision de 5 megapíxeles, compatibles con características como encuadre automático, nivelación de voz dinámica y ruido mejorado por IA reducción.

Comenzando por el modelo de menor tamaño, nos encontramos con el nuevo HP Envy x360 13.3″, un convertible que apenas alcanzará un tamaño de mide 29,8 x 21,4 x 1,6 centímetros y un peso de 1,33 kilogramos. Algo que no impide que equipe con una pantalla táctil LCD IPS de 1920 x 1200 píxeles de 13 pulgadas, y una configuración interna centrada alrededor de una opción base con procesador Intel Core i5-1230U, acompañado de 8 GB de memoria RAM y un almacenamiento de estado sólido de 512 GB.

Aunque en este caso contaremos con diferentes variantes, con opciones adicionales que nos permitirán optar al uso de una pantalla OLED con resoluciones hasta los 2880 x 1800 píxeles (manteniendo eso sí el mismo tamaño de 13 pulgadas), y configuraciones hasta los 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento interno.

Además, según detalla la propia HP, este portátil no sólo centra su versatilidad en el formato convertible, sino que ha sido diseñado para ofrecer un funcionamiento silencioso y optimizado. Para ello, cuenta con un sistema de enfriamiento activo con unos ventiladores diseñados para generar un ruido mínimo por debajo de los 22 dBa, y que apenas alcanzará los 33 dBa en su modo de máximo rendimiento.

Así pues, ambos HP Envidia x360 13.3″ vienen equipados con un amplio surtido de conectores, con dos puertos Thunderbolt 4, dos puertos USB 3.2 Gen 2 Tipo-A, un lector de tarjetas microSD, y un conector para auriculares jack de 3,5 milímetros. Además, completando su conectividad, contaremos con una compatibilidad con los estándares inalámbricos WiFi 6E y Bluetooth 5.2. Por último, podremos encontrar una batería de 66,5 Wh acompañada de un cargador USB tipo C de 65 vatios incluido de serie, así como accesorios como un lápiz óptico sensible a la presión para escribir o dibujar en la pantalla.

Pasando al segundo modelo de esta familia, nos encontramos con el HP Envy x360 15.6″, que repitiendo con el mismo diseño que el modelo anterior, contará con un pequeño aumento de tamaño, volviendo a encontrarnos con dos variantes de pantallas táctiles OLED o LCD IPS con resoluciones FullHD de 1920 x 1080 píxeles, o una pantalla LCD de 2560 x 1440 píxeles con una frecuencia de actualización de 120 Hz.

Aunque las diferencias también se harán notables en su interior, pudiendo encontrar en este caso diferentes opciones para sus componentes, que irán desde unas memorias RAM DDR4-3200 entre los 8 GB y 16 GB, opciones de almacenamiento interno desde los 256 GB hasta 1 TB de unidades de estado sólido, y unas opciones de procesador centradas en los SoC de AMD e Intel.

Siendo uno de los modelos con mayor cantidad de personalizaciones, los usuarios podrán equipar los HP Envy X360 15,6″ con los Ryzen 5 5625U y los Ryzen 7 5825U; así como los Intel Core i5-1235U, Core i5-1240P, Core i7-1255P y Core i7-1260P. Además, la elección de estos procesadores también limitará o ampliará las opciones para las tarjetas gráficas, siendo las NVIDIA GeForce RTX 2050 las más potentes disponibles.

De nuevo, todos los modelos contarán con las mismas baterías, en este caso limitadas a los 51 Wh, acompañadas de serie por un cargador USB tipo C de 65 vatios y un lápiz óptico para la pantalla.

Entrando ya en la familia principal, nos encontraremos con los nuevos HP Envy 16, unos portátiles convencionales equipados con unas pantallas de alta resolución de 16 pulgadas con opciones de panel a elegir entre un LCD IPS de 2560 x 1600 píxeles a 120 Hz o una pantalla OLED de 2840 x 2400 píxeles, y unas configuraciones internas de última generación que irán hasta los procesadores Intel Core i9-12900H y las gráficas NVIDIA GeForce RTX 3060.

Y es que claramente apuntando a una gama superior, estos ordenadores admitirán unas configuraciones hasta los 32 GB de memoria RAM DDR5-4800 actualizables por el usuario, además de un almacenamiento de estado sólido de hasta 2 TB, con dos ranuras M.2 disponibles para su actualización.

Aumentando su potencia, en este caso contaremos con una batería notablemente ampliada hasta los 83 Wh, con unos adaptadores de corriente de 150W o 200W, según la configuración elegida. Sin embargo, al no tratarse de un modelo convertible, en esta ocasión no contaremos con ningún añadido adicional.

En cuanto a su apartado de conectividad, nos encontraremos de nuevo con un mayor despliegue frente al resto de modelos, con dos puertos Thunderbolt, dos puertos USB 3.2 Gen 2 Tipo-A, un puerto HDMI 2.1, un lector de tarjetas SD, un conector para auriculares, además del soporte para las redes WiFi 6 y WiFi 6E, y Bluetooth 5.2.

Pasando así al último modelo presentado, nos encontramos con los HP Envy 17, los modelos de mayor tamaño de esta familia, que contarán con unas pantallas de 17,3 pulgadas con unas opciones de panel que volverán a variar entre los paneles LCD IPS y OLED, en este caso con unas resoluciones FullHD de 1920 x 1080 píxeles o 4K de 3840 x 2160 píxeles, resoectivamente.

No obstante, no deja de sorprendernos que HP no haya aprovechado la ocasión para presentar con estos modelos su variante más potente. Y es que estos portátiles se quedarán limitados con unas configuraciones máximas hasta los procesadores Intel Core i7-1260P y las gráficas NVIDIA GeForce RTX 2050 opcionales. Además, pese a contar con un mayor tamaño y peso, volveremos a encontrarnos un paso atrás en lo referente a su batería, reducida en este portátil hasta los 55 Wh.

Dicho esto, en lo referente al resto de sus componentes, sí que contaremos con unas opciones bastante amplias y potentes que llegarán hasta los 32 GB de memoria RAM DDR5-4800 (de nuevo con un formato actualizable por el usuario) junto con un almacenamiento de hasta 1 TB en estado sólido.

Por último, el único punto destacable frente al modelo de 16 pulgadas, es que contaremos con un puerto USB 3.2 Gen 2 Tipo-A adicional, ofreciendo así tres entradas en lugar de dos. Aunque el resto de la conectividad se mantendrá exactamente idéntica.