Oukitel WP19: una brutal batería de 21.000 miliamperios

El mercado de los smartphones, fuera de los modelos más conocidos y convencionales, a veces nos sorprende con dispositivos diseñados para cubrir algún tipo de necesidad muy específica en particular. El Oukitel WP19, un dispositivo que podemos encontrar en Aliexpress, es un ejemplo perfecto de ello, y además un estímulo para dedicar algo más de tiempo a revisar las principales tiendas online a la busca y captura de propuestas tan sorprendentes como esta monstruosidad (en el buen sentido, ojo) de batería. Algo a lo que Oukitel ya nos tiene acostumbrados, con modelos como el K10000.

Y es que sí, como puedes leer en el título, el Oukitel WP19 integra una batería de 21.000 miliamperios, lo que según su fabricante proporciona unas autonomías de hasta 36 horas de reproducción de vídeo, 123 horas de reproducción de música, 122 horas en llamada y hasta 2.252 horas en espera. En el caso de las llamadas no se aclara, eso sí, si es haciendo uso de redes G4 o 3G (y no, no es compatible con 5G, por si te lo estabas preguntando).

Por lo demás, con el Oukitel WP19 nos encontramos frente a un gama media, media-alta equipado con un SoC MediaTek Helio G95, un chip octacore de mitades de 2020 con una CPU con dos núcleos Cortex-A76 a 2,05 gigahercios y seis Cortex-A55 a 2 gigahercios junto a una GPU Mali-G76. Se completa con ocho gigabytes de memoria RAM y 256 gigas de almacenamiento. Y en cuanto a su pantalla, nos encontramos con un panel de 6,78 pulgadas con resolución FullHD+ (2.400 x 1.080 puntos) y una frecuencia de refresco de 90 hercios.

Otra característica destacable del Oukitel WP19 es que hablamos de un smartphone resistente, rugerizado, que cumple las especificaciones IP69K y MIL-STD-810G. Así, si sumamos esto a la gran capacidad de su batería, podemos imaginar que se trata de un dispositivo especialmente pensado para trabajos y actividades que no solo exigen de un buen nivel de resistencia, también de la posibilidad de permanecer largos periodos sin poder cargarlo, lo que nos invita a pensar en trabajos o actividades extremas en zonas remotas. Adicionalmente, también cuenta con cámara de visión nocturna, lo que refuerza esta interpretación.

Para cargar su enorme batería, el Oukitel WP19 cuenta con función de carga rápida de 27 vatios, lo que según su fabricante se traduce en que una carga completa nos llevará alrededor de cuatro horas, un tiempo sin duda bastante aceptable si tenemos en cuenta la capacidad de la que estamos hablando y la autonomía que ésta nos puede llegar a proporcionar.

No parece un smarphone especialmente cómodo, eso sí. La combinación de su diseño rugerizado y la enorme y pesada batería del Oukitel WP19 lo convierten en un peso pesado. Claro, es la cruz de la cara constituida por su resistencia y su autonomía. Y en cuanto a su diseño, y aunque eso evidentemente va en gustos, tiene una estética razonablemente decente, es decir, no hablamos de un ladrillo (aunque por peso sí que pueda pasar por uno).

No hablamos de un smartphone barato, eso sí. Según podemos leer en su página en Aliexpress, su precio normal es de 1.155,90 euros, pero actualmente tiene un descuento del 40% sobre dicho precio, por lo que se vende por 693,54 euros.