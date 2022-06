Cómo rastrear una imagen para que no te la cuelen

Es cierto: las ‘fake news’ están a la orden del día. Tan a la orden del día, que no te puedes fiar de nadie cuando se tratan temas delicados. Y cuando digo de nadie, me refiero a nadie: medios, agencias de verificación… Todos se rigen por sus intereses y difícilmente rectifican su información cuando se equivocan, e incluso cuando lo hacen, no suele ser por honestidad, con transparencia o nacer motu propio.

Por supuesto, existen excepciones y todo depende de la naturaleza de la información y del contexto. Pero si empiezo así este pequeño «truco / recordatorio», es porque no me gusta nada eso de que las fakes news, la desinformación, etc, es solo lo que dicen unos de los otros. Y ejemplos recientes hemos tenido a montones, tanto de las autoproclamadas agencias de verificación, como de medios generalistas de los que se suponen serios.

Sin embargo, esta entrada no va de desmentir a unos u otros, sino de algo tan sencillo como es rastrear una imagen de las que se ponen en redes sociales y que tanto pueden llegar a indignar a quien las ve. Imágenes que, en muchos casos, son utilizadas para ilustrar noticias con las que no se corresponden. Por ejemplo, de suplantaciones de personas, de sucesos concretos, guerras, etc. Con lo fácil que es, por lo general, comprobar si nos la están colando.

El método más básico para rastrear imágenes es usando el buscador de Google. ¿Te escama una imagen que has visto por Internet y quieres comprobar si se ajusta al contexto en el que la has visto mostrada? Accede al buscador de imágenes de Google y pega la URL, o sube la imagen para que la magia funcione.

Acto seguido, revisa los resultados de la imagen por «Todos los tamaños» y, de no encontrar coincidencias, o no las suficientes, revisa también las «Imágenes visualmente similares«. Es a partir de esas imágenes que podrás acceder los sitios donde se han publicado para comprobar que el contexto y las fechas son las correctas.

Google no siempre acierta, bien porque la imagen que estás buscando no tiene coincidencias conocidas e indexadas por el buscador de Google, bien porque la imagen ha sido retocada al punto de arrojar resultados dispares. No es un método perfecto, ni mucho menos. Pero lo más habitual es que te cueste unos segundos o minutos a lo sumo, el verificar si esa imagen que tanto te ha indignado es verídica, antes de compartirla por redes y aumentar su efecto «desinformador».

Y ten en cuenta que Bing, el buscador de Microsoft, también tiene una función similar y va bastante bien.

Por cierto: este método, bien conocido por muchísima gente, pero ignorado por otra tanta (de ahí que lo tratemos como un MC Basics), sirve para otros propósitos menos loables, como encontrar imágenes que te gustan en una mejor resolución, imágenes parecidas pero libres de derechos de autor, etc.