Se avecina un combate épico, Zen 4 frente a Raptor Lake-S, dos auténticos titanes con los que AMD e Intel van a luchar a finales de año por liderar el mercado de los procesadores de consumo general de alto rendimiento. Los que nos leéis a diario ya estáis al tanto de las novedades que van a traer estas dos nuevas generaciones de CPUs, y la verdad es que todo apunta a que este año la cosa va a estar más igualada que nunca.

Con Zen 3, AMD logró dar un importante golpe de efecto y se colocó a la cabeza tanto en rendimiento multihilo como en monohilo. Fue algo muy importante para la compañía de Sunnyvale, ya que hasta entonces no había logrado superar a Intel en rendimiento monohilo (la última vez que lo logró fue con los Athlon 64, si no recuerdo mal). Intel reaccionó con Alder Lake-S, una generación de procesadores que marcó un punto de inflexión y que demostró que su enfoque híbrido, con núcleos de alto rendimiento y núcleos de alta eficiencia, había sido todo un acierto.

Ahora, con la sombra de Zen 4 y de Raptor Lake-S muchos se preguntan quién será el que se acabe llevando el gato al agua, y la verdad es que yo ya tengo una estimación que me resulta bastante fiable. Con las filtraciones y rumores que he ido viendo hasta el momento, creo que Raptor Lake-S conseguirá superar a Zen 4 en rendimiento monohilo, pero que quedará por detrás en multihilo. A pesar de todo, también estoy bastante convencido de que la diferencia de rendimiento entre ambas arquitecturas va a ser, en general, bastante pequeña.

Zen 4 y Raptor Lake-S: ¿Darás el salto a la nueva generación?

Nos encontramos en plena etapa de transición generacional, es decir, faltan solo unos pocos meses para el lanzamiento de los nuevos procesadores Zen 4 y Raptor Lake-S, y por eso cada vez más personas están tomando la decisión de posponer la renovación de su PC, o la compra de uno nuevo, hasta que lleguen al mercado ambas generaciones de procesadores.

También hay muchos que optarán por seguir utilizando su PC, es decir, que no darán el salto a la nueva generación, bien porque no lo consideran necesario o porque el presupuesto será un factor limitante. En mi caso, tengo pocas razones para actualizar ya que cuento con un procesador Ryzen 7 5800X, un chip basado en Zen 3 que tiene un rendimiento excelente. La diferencia que marcará Zen 4 frente a Zen 3 va a ser solo de entre un 8% y un 10% en términos de IPC, así que tengo claro que no me compensa el cambio de placa base, memoria RAM y CPU.

Un usuario que tenga, por ejemplo, un Ryzen de primera o segunda generación, o que cuente con un procesador Intel Core Gen7 o Gen8 sí que tendría razones para plantearse una actualización a Zen 4 o a Raptor Lake-S, aunque al final todo dependerá de la CPU que tenga exactamente, de sus aspiraciones y del uso real que vaya a dar al equipo. Es una decisión que debemos meditar con cuidado, pero os puedo adelantar que, cuando llegue el momento, os ayudaremos a tomarla con nuestras clásicas guías.

Para ir abriendo boca os invito a que nos contéis si tenéis previsto, o no, dar el salto a Zen 4 o a Raptor Lake-S, y por qué. Los comentarios son vuestros.