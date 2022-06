iOS 16 eludirá automáticamente los CAPTCHA

Aunque todavía faltan algunos meses hasta la llegada de iOS 16, que como recordarás fue presentado hace unas semanas en la WWDC 2022, Apple ya está liberando versiones previas del sistema operativo a los desarrolladores, de manera que puedan tener listas sus apps adaptadas al mismo coincidiendo con su lanzamiento. Esta es una práctica común, y que evita que tengan que pasar meses desde el lanzamiento oficial hasta que las apps empiezan a sacar partido de las novedades.

No obstante, estas versiones exclusivas para desarrolladores tienen una segunda utilidad de lo más interesante, y es que nos van proporcionando información de última hora sobre aquellas novedades que, pese a no tener presencia en los anuncios oficiales, sí que se incorporan al sistema operativo. Esto es algo bastante común en Android, y que también vemos de manera habitual en los sistemas operativos de Apple. Y iOS 16 no es una excepción al respecto.

La última novedad al respecto la encontramos en The Verge, y no tengo la menor duda de que supondrá una gran alegría para muchos usuarios de iPhone. Y es que iOS 16 permitirá omitir los CAPTCHA en algunas aplicaciones y sitios web. Para ello empleará una nueva función denominada Verificación Automática, que en apps y webs compatibles con la misma, nos evitará el indoloro pero pesado trámite de seleccionar las fotos en las que sale un semáforo o rotar una gacela hasta que esté boca-arriba.

Tanto para desarrollar esta tecnología de iOS 16 como para amplificar su alcance, Apple ha trabajado con Fastly y con Cloudflare, dos de las principales redes de distribución de contenidos (CDN), responsables de que muchos servicios online puedan servir contenidos de manera inmediata y sin incidencias. Los CAPTCHA forman parte importante de la estrategia de estos servicios para prevenir el tráfico automatizado malintencionado, por lo que su participación en este desarrollo es clave.

Verificación automática estará disponible tanto en iOS 16 como en macOS Ventura, y gracias a este sistema los sitios y servicios web podrán protegerse de los accesos automáticos malintencionados sin que el usuario deba demostrar que es realmente una persona, lo que se traduce en una ventaja para ambas partes, pues automatiza esta comprobación, haciendo que sea inmediata y que, además, exija de menos recursos por ambas partes.

Es sabido, desde hace bastante tiempo, que el sector tecnológico busca una alternativa a los CAPTCHA, y de echo algunas empresas como Fastly llevan ya algún tiempo trabajando en ello. Así, que ahora Apple lo incorpore en iOS 16 es un paso muy importante en este sentido, y algo que seguramente no tardaremos mucho tiempo en ver también en Android y otros sistemas operativos.