¿Quieres una PlayStation 5 Slim? Hazla tú mismo

El mundo del bricolaje aplicado a la electrónica a veces nos depara grandes sorpresas, y sin duda esta PlayStation 5 Slim es un ejemplo perfecto de ello. Y es que sí, es cierto que en un tiempo Sony lanzará su propia PlayStation 5 Slim oficial, como ya hemos visto con todas las generaciones anteriores, pero si no quieres esperar, y estás dispuesto a asumir todo lo que supone embarcarte en un proyecto de estas características, ya hemos encontrado a alguien que nos cuenta cómo hacerlo.

Eso sí, seguramente ya lo habrás imaginado y te lo confirmamos, crear tu propia PlayStation 5 Slim desde una PlayStation 5 no es un proyecto sencillo. Hay bastantes pasos que pueden salir mal, y no pocas operaciones en las que es necesaria una enorme precisión. Pero eso no es todo, además, tendrás que hacer una inversión de unos cuantos cientos de euros (que se suman al precio de la propia consola), obviamente perderás la garantía y, si algo sale mal, acabarás teniendo un pisapapeles bastante caro.

Dicho de otra manera, este es unos de esos proyectos al alcance de no demasiadas personas, pero que no obstante son de lo más interesantes, pues nos muestran soluciones de diseño que no se nos habrían pasado por la cabeza (posiblemente, y visto este caso, tampoco a los ingenieros de Sony). ¿Tendrá la PlayStation 5 Slim un diseño interior semejante al de este proyecto? Realmente lo ducho mucho, pero claro, tampoco será tan Slim como la que podemos ver en el vídeo.

Y es que esta creación de DIY Perks, nos propone una PlayStation 5 Slim con un grosor de tan solo dos centímetros. Sí, has leído bien, solo dos centímetros, en un rediseño radical de la que, hasta el momento, es la consola de mayor tamaño de todas las llevadas por Sony al mercado. Una transformación que, de verdad, te recomiendo que veas si te gustan este tipo de modificaciones, pues no te va a dejar indiferente.

El punto más destacable es, sin duda, el cambio del sistema de disipación de calor de la APU y otros integrados clave. Y es que gran parte del grosor de la consola se debe al mismo, por lo que para crear una PlayStation5 Slim de tan solo dos centímetros de grosor, su creador optó por diseñar un sistema de refrigeración líquida con placas de cobre, en el que las tuberías se sustituyen por canalizaciones entre las propias placas. Créeme, es espectacular.

Hay, no obstante, algún truco que ya podíamos imaginar. El principal lo encontramos en la fuente de alimentación, que en la consola original se encuentra dentro de la misma, pero que para esta PlayStation 5 Slim ha sido reconvertida en una fuente de alimentación externa. Un pequeño truco que, no obstante, no resta valor al proyecto.

¿Qué te parece? ¿Te atreverías a hacer algo así? ¿Crees que merece la pena el riesgo y la inversión? ¿O prefieres esperar a que Sony lance su PlayStation 5 Slim y no complicarte la vida?