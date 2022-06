Apple ha presentado MacOS 13 Ventura en la keynote inaugural de la conferencia para desarrolladores WWDC 2022. El nuevo sistema operativo de escritorio será el que se instale en los nuevos Mac como los anunciados en la conferencia para desarrolladores y también se ofrecerá como actualización gratuita para equipos anteriores compatibles. Actualmente en fase beta, se espera la versión final para el próximo otoño.

Aunque iOS se ha convertido en la estrella de esta conferencia (a medida que Apple ha ido vendiendo más y más móviles) los de Cupertino no olvidan sus esencias y la presentación del nuevo desarrollo para ordenadores Mac no ha defraudado. Como sucede con las últimas versiones de Windows no vemos nada revolucionario, pero sí bastantes mejoras para la interfaz, aplicaciones, seguridad o una integración con iOS que ya se viene percibiendo los últimos años.

macOS 13 Ventura, novedades

«Cualquier cosa que hagas con el Mac es mucho mejor con macOS Ventura«, asegura Apple en la presentación de un desarrollo que tiene bastantes novedades en todos los frentes, como verás en el siguiente resumen:

Spotlight. Las búsquedas ahora son más completas y te muestran todo tipo de información de contactos, álbumes, artistas, películas, series, etc. Si pulsas la barra espaciadora sobre un archivo, se abrirá con Vista Rápida en un formato grande por el que puedes desplazarte. Spotlight permite buscar en las aplicaciones Fotos, Mensajes, Notas, el Finder o en todo Internet. Con Texto en Vivo puedes incluso buscar una imagen por las palabras que aparecen en ella.

Mensajes. Apple ha renovado la aplicación de mensajería instantánea con novedades como editar el mensaje que acabas de mandar o directamente deshacer el envío. Y si cuando te escriben no te viene bien contestar, marcas el mensaje como no leído y respondes más tarde. La aplicación también ofrece nuevas formas de colaborar, compartiendo notas, presentaciones, recordatorios o grupos de pestañas del navegador Safari.

Fotos. Otra de las aplicaciones renovadas ahora llega con una fototeca compartida de iCloud para contenido de foto y vídeo de hasta cinco personas. Puedes elegir qué incluir en la Fototeca Compartida según la fecha o quién sale en las fotos. Una vez configurada, podrás agregar imágenes manualmente o recibir sugerencias inteligentes que añadir desde Para Ti en la barra lateral. Toda la familia tiene los mismos permisos para añadir, editar y borrar fotos en la fototeca compartida y la sincronización es automática.

Organizador Visual. Para la interfaz de usuario Apple ha preparado un organizador que reúne las apps y las ventanas en una sola vista para que puedas concentrarte en tus tareas y pasar de una a otra con un simple toque de ratón. También permite crear grupos de apps para determinadas tareas o proyectos, y organízalas, cambiar su tamaño o colocarlas donde quiera el usuario.

Juegos. Apple sigue sin destacar para los grandes jugones de escritorio, prrto sigue intentándolo con un nuevo panel de Game Center o echar partidas multijugador con los colegas con SharePlay.

Ajustes del sistema. Otra muestra de la integración con iOS es el nuevo diseño con barra lateral de Ajustes del Sistema que se parece mucho al del iPhone y el iPad.

Cámara de continuidad. Acerca un iPhone a un Mac y este empezará a recibir la imagen de la cámara. Funciona de manera inalámbrica así que no hace falta conectar nada. Cuenta con prestaciones como ‘encuadre centrado, ‘luz de estudio’, ‘modo Retrato’ o ‘Vista cenital’. Simplemente una webcam de altas prestaciones utilizando el móvil.

Además de lo anterior se ha renovado la aplicación de Reloj, Tiempo, Notas, Recordatorios, Mapas, Memoji o el asistente Siri.

macOS 13 Ventura, soporte

El nuevo sistema operativo será la versión de referencia para los nuevos Mac de 2022. También se podrá instalar en los siguientes equipos actuales:

Mac. Finales de 2017 en adelante.

Mac Pro. 2019 en adelante.

iMac Pro. 2017.

Mac mini. 2018 en adelante.

MacBook Air. 2018 en adelante.

MacBook. 2017 en adelante.

MacBook Pro. 2016 en adelante.

La versión final de macOS 13 Ventura estará disponible el próximo otoño, pero si quieres puedes probarlo ya apuntándote en el programa beta de Apple. Y si eres desarrollador, tienes más información de la nueva versión en este enlace.