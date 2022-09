Apple Watch Pro: más grande, más resistente... y más caro

En menos de 48 horas habremos salido de dudas. Pasado mañana, miércoles 7, tendrá lugar el evento Far Out de Apple. Sabemos que estará dedicado a la presentación de la generación iPhone 14, pero esperamos que también, entre otros anuncios, que los de Cupertino nos muestren la esperada versión avanzada de su smartwatch, el Apple Watch Pro, un dispositivo que todavía no se ha confirmado oficialmente (ni lo hará hasta la presentación, de confirmarse), pero del que ya se han producido algunas filtraciones.

Y ahora, a falta de tan solo dos días para que, si se confirman los rumores, se produzca la presentación de este nuevo tope de gama, parece que se ha abierto la espita del gas y han empezado a volar renders y datos sobre lo que podemos esperar. Ocurre, como siempre, que debemos ser cautelosos frente a las filtraciones, pues nada nos asegura que se vayan a confirmar. No obstante, la coincidencia entre varias de ellas, arroja un plus de credibilidad.

En primer lugar, nos encontramos unos renders que han llegado a las manos de 91mobiles, un total de cinco imágenes que nos cuentan algunas cosas interesantes sobre el reloj. Estas son las imágenes:

Estas imágenes nos confirmarían dos puntos que ya se habían adelantado: el tamaño del reloj, que apunta a ser bastante más grande que la versión estándar del Watch, y que además del botón y la corona que podemos encontrar en el lateral derecho de los Watch Series, este Watch Pro sumaría un tercer botón en el lateral izquierdo. De momento no hay pistas sobre cuál sería su función, pero dado que esperamos que sea un cuantificador avanzado de actividades deportivas, cabe suponer que cumplirá alguna función específica en este sentido.

Varias voces apuntan a que la pantalla del Apple Watch Pro tendrá un tamaño de alrededor de 2 pulgadas, quizá 1,99. Así, las primeras teorías apuntaban a un cuerpo de 47 milímetros. Sin embargo, los últimos rumores a este respecto apuntan un poco más alto, a 49 milímetros. Y, como no podía ser de otra manera, a falta de solo unos pocos días, Mark Gurman, el popular analista especializado en Apple, ha hecho públicas sus predicciones sobre e

«Me han dicho que el Apple Watch Pro será bastante grande y probablemente no atraerá a todos los consumidores, ya que será más grande que la mayoría de las muñecas. Dado el mayor tamaño, es posible que las bandas de Apple Watch más antiguas no queden al ras del dispositivo, pero la nueva carcasa está diseñada para que las bandas existentes puedan seguir funcionando -contrariamente a algunos rumores que he visto-.

Al igual que con la introducción de iPhones Pro en 2019, el lanzamiento de una línea de Apple Watch Pro permitirá a la compañía reservar sus nuevas características más significativas para un dispositivo más caro que puede traer más ingresos. Dadas las nuevas capacidades, espero que este reloj llegue al menos a 900 o 1.000 dólares, superando al actual Apple Watch Edition. A modo de comparación, los relojes de gama alta de Garmin cuestan entre 1.000 y 1.500 dólares.»