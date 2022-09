¿Qué esperamos de la presentación de Apple del 7 de septiembre?

Hace algo más de una semana supimos, finalmente, que la esperada presentación de los iPhone 14 tendrá lugar la semana que viene, más concretamente el miércoles 7 de septiembre a las 10.00 AM PT (Pacific Time), las 19.00 en la España peninsular (18.00 en Canarias). Por fin, tras meses y meses de rumores, filtraciones y especulaciones, saldremos de dudas sobre la nueva generación del smartphone de los de Cupertino, entenderemos a qué hace referencia el nombre del evento, Far Out y, además, veremos con qué otros anuncios compartirá protagonismo esta nueva generación de iPhone.

Así, como hacemos siempre que se acerca una presentación de Apple, vamos a recopilar las teorías sobre qué podría presentar Apple en este evento, desde lo más evidente hasta aquellas opciones más dudosas pero que pueden tener sentido. Como ya puedes imaginar, cuanto más tiempo dedicas a buscar rumores más opciones distintas encuentras. Así, para no eternizarnos, nos vamos a quedar con las teorías más extendidas, aunque esto tampoco suponga garantía alguna.

iPhone 14

Pocas dudas, por no decir ninguna, de que el próximo siete de septiembre Apple nos mostrará la próxima generación de su smartphone, que salvo sorpresas constará de los siguientes modelos:

iPhone 14 : modelo base de esta generación, con una versión actualizada del Apple A15 y una pantalla de 6,1 pulgadas

: modelo base de esta generación, con una versión actualizada del Apple A15 y una pantalla de 6,1 pulgadas iPhone 14 Max : similar al modelo base pero de mayor tamaño (y por lo tanto quizá también mayor batería) y pantalla de 6,7 pulgadas.

: similar al modelo base pero de mayor tamaño (y por lo tanto quizá también mayor batería) y pantalla de 6,7 pulgadas. iPhone 14 Pro : repitiendo el éxito de las generaciones anteriores, aquí sí que encontraríamos el nuevo SoC Apple A16 y otras mejoras con respecto a los modelos base. Pantalla de 6,1 pulgadas.

: repitiendo el éxito de las generaciones anteriores, aquí sí que encontraríamos el nuevo SoC Apple A16 y otras mejoras con respecto a los modelos base. Pantalla de 6,1 pulgadas. iPhone 14 Pro Max: a diferencia de lo que ocurre con los modelos base, el Pro Max sí que podría tener mejoras adicionales con respecto al Pro 14. En cuanto a su tamaño, esperamos que sea de 6,7 pulgadas, igual que en la generación actual.

Hoy mismo hemos sabido, en función de los diseños de fundas, más detalles sobre el diseño de los mismos.

Apple Watch

Parece bastante probable que, junto con los iPhone 14, Apple también presente novedades en su propuesta de smartwatches. A este respecto esperamos tres grandes anuncios:

Apple Watch Series 8 : sin grandes cambios con respecto a su predecesor, su principal novedad en lo referido a cuantificación sería una nueva función de detección de temperatura corporal. Adicionalmente, también contaría con una nueva función capaz de detectar accidentes de tráfico.

: sin grandes cambios con respecto a su predecesor, su principal novedad en lo referido a cuantificación sería una nueva función de detección de temperatura corporal. Adicionalmente, también contaría con una nueva función capaz de detectar accidentes de tráfico. Apple Watch Pro : con una pantalla de dos pulgadas, un diseño más resistente y funciones de cuantificación profesional, se espera que esta versión tope de gama esté dirigida a profesionales del deporte, para quienes una inversión elevada (se espera que sea más bien caro) quede justificada por sus funciones y su resistencia.

: con una pantalla de dos pulgadas, un diseño más resistente y funciones de cuantificación profesional, se espera que esta versión tope de gama esté dirigida a profesionales del deporte, para quienes una inversión elevada (se espera que sea más bien caro) quede justificada por sus funciones y su resistencia. Apple Watch SE: también esperamos una renovación del Apple Watch barato de este año. SE especula que, finalmente, podría recibir la función de pantalla always on, presente en el Apple Watch desde su sexta generación.

AirPods Pro 2

Parece que fue ayer, pero lo cierto es que los AirPods Pro no se han renovado desde su lanzamiento, allá por 2019, así que ya va tocando una actualización, que muchos rumores afirman que está prevista para este año. Parece, eso sí, que no habrá grandes novedades en lo referido al diseño de los auriculares, que contarían un diseño similar a la generación actual. Sí que podría haber cambios en el diseño del estuche de carga y que podrían ser compatibles con audio Apple Lossless y con Audio Espacial.

iPad de 10ª generación

La renovación del iPad «base», o iPad barato como es conocido por muchos, es una de las más esperadas del año, y es que se esperan bastantes novedades con respecto a la generación predecesora. Los rumores y los renders filtrados sugieren que tendrá bordes planos y esquinas redondeadas, que seguirá teniendo un botón Home con Touch ID y biseles más gruesos que otros iPad. Tendrá una pantalla de 10,5 pulgadas, un puerto USB-C, un chip A14 más rápido, una cámara trasera de una sola lente, conectividad 5G y una cámara frontal, pero sin conector para auriculares.

iPad Pro

Se espera que los modelos de iPad Pro de 11 y 12,9 pulgadas reciban una actualización este año, dando el esperado salto al Apple M, ya presente en otro modelos de iPad y de MacBook. La gran duda es si esta actualización se producirá en esta presentación o si, por el contrario, Apple se la reserva para otro evento que podría tener lugar en octubre o en noviembre.

