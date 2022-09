Qué cable Ethernet necesito para aprovechar al máximo mi conexión a Internet

Para disfrutar de una buena conexión a Internet debemos cuidar varios aspectos. El router es uno de ellos, y es que de nada nos servirá contratar una conexión de alta velocidad si nuestro router es incapaz de aprovecharla. Otra clave la tenemos en la tarjeta de red, aunque con el paso del tiempo esta ha ido perdiendo importancia ya que, a día de hoy, prácticamente todas las placas base integran al menos un conector Gigabit Ethernet, lo que significa que podremos disfrutar de una velocidad de hasta 1.000 Mbps.

Muchos usuarios pensarían que ya hemos terminado, que no hay nada más de importancia que debamos valorar para poder aprovechar nuestra conexión a Internet, pero nos estaríamos olvidando de algo importante, el cable Ethernet. Si te preguntas por qué es tan importante la respuesta es muy sencilla, porque a través del cable se realizan las comunicaciones entre el router y el dispositivo que tengamos conectado, ya sea un PC, una consola, una televisión o cualquier otro.

El cable Ethernet puede representar un cuello de botella importante porque no todos los cables son iguales, es decir, no tienen el mismo ancho de banda y no alcanzan la misma velocidad máxima. Así, un cable Ethernet Cat 5 está limitado a 100 Mbps, mientras que un cable Ethernet Cat 5E funciona a un máximo de 1.000 Mbps.

Normalmente los routers actuales vienen con cables de alta velocidad, así que no tenemos nada de lo que preocuparnos, pero en el caso de modelos más antiguos puede que estemos utilizando un cable que no llega a la velocidad que realmente necesitamos, y en este caso tendríamos un problema ya que no estaríamos aprovechando la máxima velocidad que ofrece nuestra conexión a Internet.

Piensa, por ejemplo, en lo que ocurriría si tienes una conexión a Internet a 900 Mbps y utilizas un cable limitado a 100 Mbps. Tu PC, consola o dispositivo que tengas conectado al router a través de ese cable no alcanzaría los 900 Mbps porque el cable le impediría pasar de 100 Mbps, es decir, perderías muchísimo rendimiento, y todo por un simple cable.

En ese caso necesitarías utilizar un cable Ethernet Cat 5E, que gracias a su pico de 1.000 Mbps te permitiría aprovechar esos 900 Mbps de forma óptima, siempre que no tengamos que cubrir una gran distancia entre el router y el dispositivo que tenemos conectado. No es lo habitual, ya que normalmente tenemos el router muy cerca del equipo principal que tenemos conectado por cable. En mi caso, tengo el router a solo medio metro del PC.

Si tienes dudas sobre la velocidad máxima que es capaz de alcanzar el cable Ethernet que estás utilizando no te preocupes, es muy fácil, solo tienes que mirar el distintivo que aparece en el propio cable. Este debe ser Ethernet Cat 5E como mínimo, aunque si utilizas una conexión a Internet de 100 Mbps o inferior tendrás suficiente con un Ethernet Cat 5. Los cables Ethernet Cat 6A y Cat 7 alcanzan los 10.000 Mbps, y los Cat 8 llegan a los 40.000 Mbps.

