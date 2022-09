‘ARK: Survive Evolved’ y ‘Gloomhaven’ son los juegos gratis de Epic Games Store para esta semana

Epic Games Store ha renovado los juegos que ofrece de forma totalmente gratuita durante una semana. Si en la anterior ocasión fueron Spirit of the North y The Captain, en esta le toca a ARK: Survive Evolved y Gloomhaven, que pueden ser reclamados desde el 22 de septiembre de 2022 hasta el 29 de septiembre de 2022.

De ARK: Survive Evolved no hace falta decir mucho, ya que es un título ampliamente conocido y que además ha sido vendido a coste cero tanto en la Epic Games Store en anteriores ocasiones como en Steam. Se trata de juego de supervivencia, acción y aventuras exigente y con muchas posibilidades, entre ellas la de poder construir bases y armas personalizadas. Es posible jugarlo tanto en solitario como en multijugador

Es importante tener en cuenta que los requisitos de sistema de ARK: Survive Evolved son algo exigentes, así que, en caso de usar un equipo que anda un tanto justo, es importante tener en cuenta que habrá que configurar la calidad gráfica a unos niveles bajos, si bien ya existen varias generaciones de hardware que andan por encima de los requisitos recomendados.



El otro título disponible de forma gratuita durante la próxima semana en la Epic Games Store es Gloomhaven, un título de rol por turnos que es una adaptación del juego de tablero del mismo nombre.

Los jugadores asumen el papel de una banda de mercenarios que cumplen misiones en los alrededores de la ciudad de Gloomhaven. Cada jugador controla un personaje con una serie de habilidades y ataques seleccionados a través de un conjunto de cartas específico para cada clase. Los jugadores se turnan para enfrentar a los enemigos sin ser derrotados y es posible jugarlo solo y en modo cooperativo a través de red.



Y he aquí los dos títulos disponibles de forma gratuita en la Epic Games Store durante la próxima semana. Como suele ser habitual en esta tienda, los juegos que se ponen a disposición a coste cero se quedan para siempre en las bibliotecas de los usuarios, así que no dudes en aprovechar esta oportunidad.