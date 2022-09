Air Fry de Taurus, análisis: cocina rápido y fácil

Las Air Fry han revolucionado las cocinas de los hogares durante este año, de repente todos los feeds de redes sociales (sobre todo Instagram) se llenaron de recetas, si no lo más saludable del mundo, sí que eran rápidas. Nos decidimos a darle una oportunidad a la Air Fry Digital de Taurus y nos ha demostrado que, en muchas ocasiones, puedes prescindir del horno y de la sartén y no pasa nada y es hasta mejor.

El sistema de cocinado de las Air Fry, y también de la Air Fry Digital de Taurus, consiste en la circulación de aire caliente que permite cocinar con la mínima cantidad de aceite. Más allá de que el aporte nutricional de un plato tiene mucho más que ver con en ingrediente principal en sí, que con la cantidad de aceite que le echemos, sí que es cierto que la Air Fry Digital de Taurus nos permitirá ahorrar en aceite, tiempo y electricidad. Ya que solo con ella podremos cocinar platos completos como un pollo asado o incluso un bizcocho.

Desmontando la Air Fry Digital de Taurus

La Air Fry digital de Taurus es bastante amplia, un aspecto a valorar si no disponemos de mucho espacio en la cocina. Las dimensiones son de 36×27.5×33 cm y la capacidad del cazo es de 3,5 litros donde caben hasta 800 gramos de patatas.

Es completamente negra y solo está disponible en este color, está construido en plástico rígido y con un chasis interior de metal. De la parte frontal sobre sale el mango con el que sacaremos el cazo en el que se cocina. Que sea tan grande nos permite manipularlo con facilidad. Justo encima del asa encontramos el panel digital, una de las principales ventajas de este electrodoméstico que nos permitirá, de manera muy sencilla, elegir el tipo de cocción deseado. En este panel veremos dibujos de dos paquetes de patatas fritas, alitas de pollo, un filete, un pescado, un pastel y unos champiñones. Debajo veremos un panel para modificar el tiempo o la temperatura, que se hará con los botones de subida y bajada. Por último el botón de encendido y apagado, el de comenzar a cocinar y el de opciones.

Cocinando con la Air Fry Digital de Taurus

La tecnología aplicada al ámbito de la cocina ha facilitado enormemente la vida a diferentes personas, sobre todo a aquellas que por falta de tiempo o interés no pueden dedicarle el trabajo que muchas veces necesita una comida sabrosa y saludable. Esto es lo que consigue este modelo de freidora de Taurus, gracias a su pantalla táctil digital y su guía de cocinado integrada. Aún así, si no queremos seguir la guía y queremos personalizar la receta a nuestro podemos modificar el temporizador de 0 a 60 minutos y la temperatura de 80 a 200º grados. Además en el manual se incluye un recetario con las recetas más populares, para hacerlo todavía más sencillo.

Los botones que hemos enumerado en el apartado anterior equivale al tipo de alimento cocinable en la Air Fry Digital, una vez elegido, como hemos comentado, la freidora nos ofrecerá una temperatura y un tiempo de cocinado, que podremos editar si lo vemos conveniente.

Para empezar a cocinar simplemente tenemos que poner los ingredientes en el cazo, darle al botón del tipo de ingrediente, modificar o no temperatura y tiempo y darle al botón de play. Cuando el programa ha acabado sonará un pitido para avisarnos y no tenemos que preocuparnos con la temperatura a la hora de sacar el cazo ya que el asa cuenta con tecnología «toque frío» para evitar accidentes. De hecho, hasta que el cestillo no está colocado correctamente la freidora no arranca.

Con la Air Fry Digital de Taurus hemos cocinado pollo, filetes, patatas, verduras… y nos ha sorprendido enormemente es aspecto y la jugosidad que le aporta a los alimentos.

Conclusiones

Tras haberla probado, entendemos perfectamente el furor que ha causado este electrodoméstico en todas las cocinas. En concreto la Air Fry Digital de Taurus aúna usabilidad y rapidez. Si necesitamos cocinar con rapidez y efectividad, ya sea por falta de tiempo, por exceso de comensales o por aprovechamiento de los recursos, la Air Fry Digital «resuelve la papeleta» con creces.

Además a un precio muy competitivo, ya que podemos comprarla en la tienda de Mycook por 129,99€, con una rebaja del 12%.