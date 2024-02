Mycook Next, análisis: la revolución en la cocina inteligente

Antes siquiera de sacar el Mycook Next de su caja nos encontramos con toda una declaración de intenciones: “Because cooking is an art”. Taurus, marca española de pequeños electrodomésticos, lo tiene claro. Vienen no solo a revolucionar el mundo de la cocina con tecnología, sino a recordarnos su esencia más artística y a darnos todas las herramientas necesarias para ponernos manos a la obra. Todas ellas unificadas en un único elemento, el que se ha convertido en el buque insignia de su gama de robots de cocina: Mycook Next.

Lo primero que nos llama la atención es la pantalla de este dispositivo, la más grande del mercado, prácticamente una tablet de 10” que por primera vez aparece en una disposición más predominante y no integrada dentro del robot. Esta pantalla será todo lo que necesitemos para navegar y controlar el Mycook Next en su totalidad, así que no encontraremos más botones, más allá del clásico trasero de encendido y apagado. Además, para evitar posibles accidentes durante el cocinado, viene protegida por un cristal ultrarresistente.

Una vez nos hemos acostumbrado a la pantalla y ya no capta el 100% de nuestra atención pasamos a la jarra, que también ha cambiado bastante. Ahora contamos con una capacidad de 3.75L, casi el doble que la de su predecesor Mycook Touch, pero mantiene el material de acero inoxidable. En cuanto a la tapa, el cierre de pestaña desaparece y ahora encontramos un botón que será el que desbloquee la tapa. Este sistema de cierre en el que tenemos que encajar la tapa con el “pico” de la jarra para poder cerrarla puede parecer un poco raro, pero en cuanto consigas encajarlo por primera vez verás que es más sencillo de lo que parecía.

Mycook Next y todos sus compañeros

El resto de elementos que acompañan y complementan al Mycook Next también han sufrido algunos cambios con respecto a sus predecesores. La vaporera tiene una capacidad de 5L divididos en dos alturas que, sumado a la jarra, convierte al Mycook Next en uno de los robots de cocina con más capacidad del mercado. Para compensar el aumento de capacidad, su tamaño tiene unas dimensiones más compactas, por lo que no tendremos la sensación de que ocupa demasiado en nuestra encimera.

Y no solo nos encontramos con un aumento en la capacidad, sino que los dos niveles de la vaporera sumados a la jarra y al cestillo aportan la capacidad de cocinar hasta cuatro platos de forma simultánea, permitiendo preparar comidas completas de manera eficiente y ahorrando tiempo. Ideal para jornadas de domingo de batch cooking.

Seguimos encontrando otros accesorios que ya nos resultan familiares, como el cestillo-colador para preparar caldos y colar alimentos; una paleta mezcladora, rediseñada para que sea más sencillo ponerla y quitarla; una espátula de silicona que nos ayudará a manera otros accesorios o a bajar la comida de las paredes de la jarra; un tapón que se coloca en lugar de las cuchillas y nos permite cocinar en modo olla hasta 80ºC; una tapa antisalpicaduras, especialmente pensada para triturar en caliente salsas y otras elaboraciones; por último, el vaso de la tapa, que ahora es algo más grande y nos sirve para medir pequeñas cantidades.

En la propia jarra encontramos una balanza Integrada de alta precisión, que pesará nuestros ingredientes con una resolución de 1 gramo directamente en el robot. Esto elimina la necesidad de utilizar balanzas de cocina adicionales, haciendo el proceso de cocinado mucho más cómodo y sencillo.

La forma de la jarra también ha mejorado con respecto a modelos anteriores, ahora cuenta con una base completamente plana, lo que hace más sencilla tanto la limpieza como la extracción de cualquier alimento. Solo necesitas echar mano a la espátula y hasta el risotto más cremoso saldrá de la jarra con facilidad.

El motor tiene una potencia de 2000W, combinado con cuchillas de alta velocidad y que son, por fin, aptas para lavavajillas. Mycook Next es el primer modelo en el que podremos lavar, sin excepción, todos los accesorios en el lavavajillas. Eso es calidad de vida. Pero volviendo al motor, gracias a su potencia promete resultados de alta calidad en cualquier función, desde mezclar hasta triturar, Mycook Next promete desempeñarlas con facilidad y precisión.

Sigue contando con el sistema NextInduction, que permite alcanzar temperaturas de hasta 140°C, ofreciendo una cocción rápida y eficiente. Esta tecnología de inducción es un paso adelante en términos de eficiencia energética y control de temperatura.

Tú decides: manual o paso a paso

Un punto que probablemente varíe mucho entre usuarios amateur e iniciados será el modo de utilizar el robot: manual o automático. En el primer grupo encontramos una total libertad y flexibilidad a la hora de llevar a cabo las elaboraciones, para usuarios que quieren tener el control total de la receta o darle un punto más de personalización al plato.

En el segundo grupo, en el que me incluyo, tenemos a usuarios que prefieren seguir instrucciones paso a paso en su receta para evitar incidentes y seguir directrices de alguien que ya ha probado ese plato y sabe que está todo ok con él.

Además de este modo paso a paso encontramos un total de 12 funciones automáticas en Mycook Next, orientadas a diferentes utilidades. Así, encontramos:

Función turbo . Como su nombre indica, añade un plus de potencia durante un máximo de 10 segundos en cada ciclo.

. Como su nombre indica, añade un plus de potencia durante un máximo de 10 segundos en cada ciclo. Balanza . Para pesar ingredientes que vamos a preparar con anterioridad o que usaremos fuera del robot

. Para pesar ingredientes que vamos a preparar con anterioridad o que usaremos fuera del robot Sofrito . Para cocinar a alta temperatura y picar o remover simultáneamente.

. Para cocinar a alta temperatura y picar o remover simultáneamente. Amasar . Para preparar masas, valga la redundancia.

. Para preparar masas, valga la redundancia. Cocción al vapor .

. Alta temperatura .

. Velocidad progresiva . Aumenta la velocidad de forma progresiva en un tiempo específico que establezcamos.

. Aumenta la velocidad de forma progresiva en un tiempo específico que establezcamos. Cocción lenta . Para cocinar alimentos sin cuchillas y en tiempos más largos que la cocción convencional.

. Para cocinar alimentos sin cuchillas y en tiempos más largos que la cocción convencional. Cocción a baja temperatura .

. Función calentar . Para calentar líquidos a la temperatura deseada, como por ejemplo infusiones.

. Para calentar líquidos a la temperatura deseada, como por ejemplo infusiones. Inicio retardado . Para programar un plato y que quede listo para el momento que queramos, como por ejemplo la hora de la comida.

. Para programar un plato y que quede listo para el momento que queramos, como por ejemplo la hora de la comida. Función pre-limpieza. Especialmente útil si hemos cocinado algo difícil de limpiar, nos ayudará a que la jarra quede impecable cuando la limpiemos.

Cabe mencionar también la compatibilidad de Mycook Next con Alexa. Esta opción abre un mundo de posibilidades, permitiendo controlar el dispositivo mediante comandos de voz. Una función es especialmente útil cuando nuestras manos están ocupadas, o si somos un poco geeks y queremos experimentar una forma más interactiva y moderna de cocinar.

Bienvenido al Club Mycook

Cuando compramos un dispositivo Mycook por primera vez conseguimos acceso al Club Mycook, un espacio con más de 80.000 miembros y más de 20.000 recetas publicadas que podremos seguir directamente desde nuestro robot. Se trata de una comunidad para compartir recetas, que incentiva a los usuarios con un sistema gamificado en el que podrás ir consiguiendo badges al cumplir diferentes objetivos que plantea la aplicación.

Puedes acceder al Club Mycook desde la app para Android e iOS, desde tu ordenador y desde el propio robot. En cualquiera de las plataformas la interfaz es bastante sencilla e intuitiva. Una vez creado tu perfil de usuario podrás añadir recetas a tus marcadores para tenerlas localizadas y poder cocinarlas cuando quieras, comentar y puntuar las recetas de otros usuarios y, por supuesto, subir las tuyas propias. Además, desde Mycook oficial se encargan de verificar las recetas subidas para comprobar que funcionan y que no suponen ningún problema para el dispositivo.

Un aspecto muy útil es que desde tu perfil podrás personalizar tu dieta, esto es marcar si tienes alguna alergia o intolerancia, o si sigues alguna dieta específica, para ayudar a la aplicación a sugerirte las recetas que mejor encajen contigo. Además, podrás utilizar la herramienta de Planificador de menú semanal, con la que podrás elaborar un listado de comidas para tu semana o dejar que sea la propia aplicación la que te haga sugerencias siguiendo las recetas disponibles.

Tanto de los platos que hayas incluido en tu planificador como de cualquiera que consultes desde el club, podrás añadir los ingredientes a tu lista de la compra de forma automática para que no te falte nada a la hora de cocinar.

En cada receta encontraremos información muy útil, como son la clasificación de la comida por tags del tipo “sin lactosa” o “sin gluten”, que nos ayudarán en caso de que tengamos necesidades o preferencias concretas; la nacionalidad de la comida, como gastronomía española o asiática; información nutricional, para los que quieran estar informados de la composición de cada plato; los accesorios que serán necesarios para su elaboración; y, lo que deberíamos mirar en primer lugar, si dicha receta es compatible o no con nuestro modelo de Mycook.

Esta “dependencia” del Club Mycook tiene, en general, aspectos muy positivos: automatización, integración con tu smartphone, acceso a muchísima información sobre las recetas… Pero tiene el mismo punto negativo que la mayoría de la domótica actual. Y es que esta integración total con la app hace que, en caso de que te quedes sin internet o que la app se “cuelgue”, la funcionalidad el robot va reducirse, y «solo» podrás usar el modo manual, las funciones automáticas o 500 recetas integradas. Quizás, justo esa receta que tenías entre manos no figura entre esas 500, pero seguro que encuentras la forma de reaprovechar los ingredientes. Es un pequeño riesgo a pagar a cambio de la comodidad de la tecnología. No tendría por qué pasar, pero es un aspecto a tener en cuenta.

Mi experiencia haciendo uso del modo automático siguiendo platos del club Mycook ha sido realmente buena. En todos los casos he intentado buscar tanto recetas subidas por la propia cuenta de Mycook, como otras subidas por usuarios pero que contaran con una buena cantidad de comentarios positivos y estuvieran verificadas. En algún caso, incluso, los comentarios de otros usuarios me han ayudado a adaptar el proceso de cocinado a mi caso concreto. Por ejemplo, con el tiempo de cocción del arroz.

El proceso viene explicado al detalle, tanto en peso de los ingredientes, como en el tamaño en caso de tener que cortarlos (aunque, en muchos casos, el propio robot corta los ingredientes por ti) o en qué accesorios utilizar. Incluso si tienes que quitar el vasito medidor, o si debes quitar los ingredientes de las paredes de la jarra con la espátula. Realmente es un proceso apto para cualquier usuario. Fe de ello dan alguno de los platos tan ricos que he podido preparar durante estas semanas probando Mycook Next.

Un detalle que creo importante destacar sobre mi experiencia es el tema de las cantidades. Me explico. En casa somos solo dos, y encuentro muchas recetas pensadas para 4-6 personas. No es un gran problema, porque muchos de estos platos puedes simplemente congelarlos y tomarlos otro día. Pero es verdad que, a veces, si no te fijas bien en la cantidad de personas, cocinas un plato y te encuentras con que has montado un almuerzo al que invitar a todo el bloque de vecinos. Y claro, no es tan fácil como adaptar los ingredientes (dejarlos todos en la mitad, por ejemplo), porque al estar asociado a un proceso de cocinado, habría que ir viendo en cuánto tiempo bajas cada paso, etc. Para amateurs como yo es complicado. Realmente no es algo negativo como tal, pero sí a tener en cuenta que es ideal, sobre todo, para familias un poquito más grandes.

Conclusiones

En resumen, el Mycook Next no es solo un electrodoméstico más en la cocina, es un centro culinario que promete transformar la manera en que cocinamos, independientemente de nuestro nivel, haciendo que el proceso sea más eficiente e interactivo. Con este dispositivo, tanto los chefs experimentados como los novatos pueden explorar nuevas posibilidades culinarias y llevar sus habilidades en la cocina a un nivel completamente nuevo. Con todos sus accesorios y sus numerosas funcionalidades, facilita, especialmente a los más amateurs, llevar a cabo recetas que de otro modo serían casi impensables.

Debemos tener en cuenta, eso sí, que representa una inversión significativa en la cocina, con un precio elevado que, aunque no es apto para todos los bolsillos, se justifica por su tecnología avanzada, versatilidad y capacidad. Es especialmente útil para familias de, al menos, 3-4 miembros, aunque por supuesto no es un dispositivo exclusivo para ellos. En mi familia de 2 personas le hemos dado mucho uso. Estamos hablando, seguramente, de uno de los topes de gama del sector y se nota. Mycook Next está disponible en la web de Mycook a un precio de 1.199€