Razer Kishi V2 para iPhone, análisis: convierte tu smartphone en una consola portátil

El pasado mes de septiembre tuvo lugar la presentación del Razer Kishi V2 para iPhone, una importante puesta al día del conocido sistema de control de la compañía singapurense que representa una clara evolución frente al modelo de primera generación, y que está diseñado para que los amantes de los videojuegos puedan convertir su smartphone en una auténtica consola portátil.

Mis primeras impresiones cuando se produjo el anuncio del Razer Kishi V2 fueron muy positivas, y la verdad es que estaba deseando probarlo. Gracias a Razer España he tenido la oportunidad de hacerlo, y hoy por fin estoy listo para contaros mi experiencia. Para que tengáis una visión más global de lo que ofrece el Razer Kishi V2 he decidido probarlo con dos dispositivos diferentes, un iPhone 8 Plus y un iPhone 14 Pro.

¿Y por qué con dos smartphones tan diferentes? Pues porque sé que muchos usuarios tienen dudas sobre la compatibilidad y la funcionalidad que ofrece el Razer Kishi V2 cuando se utiliza con smartphones grandes y relativamente antiguos, como el iPhone 8 Plus, y también se cuestionan si realmente funciona y se adapta bien al nuevo iPhone 14 Pro. En este artículo podréis resolver todas esas dudas.

Por otro lado, también me ha parecido interesante aprovechar este análisis para demostraros el potencial de un iPhone «viejo» como sistema para videojuegos. Como veremos en este artículo, unir un Razer Kishi V2 a un iPhone 8 Plus le da una segunda vida al convertirlo en una auténtica consola portátil, gracias al buen rendimiento que todavía ofrece su SoC Apple A11 y a la excelente experiencia que ofrece el Razer Kishi V2.

Obviamente la experiencia siempre va a ser mejor con un iPhone nuevo, y está claro que hay una diferencia sustancial de rendimiento entre el iPhone 14 Pro y el iPhone 8 Plus, pero este último sigue siendo muy capaz en juegos.

Razer Kishi V2: primer contacto, instalación y configuración

El Razer Kishi V2 viene en un empaquetado que mantiene intacto el carácter clásico que solo Razer sabe dar a sus periféricos. Nada más sacarlo de la caja lo primero destaca son las excelentes sensaciones que transmite al tacto, y es que realmente parece que estamos ante un mando de consola. La distribución de los botones, gatillos incluidos, y de los sticks analógicos juega también un papel importante en este sentido, ya que me ha recordado bastante a la del mando de Xbox One. Esto es positivo, porque dicho mando es mi favorito y es precisamente el que utilizo con mi PC personal.

La calidad de construcción del Razer Kishi V2 raya a un buen nivel, tanto en lo que respecta al plástico duro que da forma a cada parte del mando como a las gomas, a los botones y a los sticks analógicos. Que Razer haya sido capaz de transmitir la calidad de un mando de consola ya dice mucho a favor de este periférico, y que las sensaciones sean tan positivas desde el primer momento también es algo que digno de mención, aunque la verdad es que no esperaba menos teniendo en cuenta el precio de venta y la gama en la que se sitúa.

El proceso de instalación del Razer Kishi V2 es muy sencillo, solo tenemos que hacer un poco de fuerza para abrir el brazo extensible y colocar el iPhone teniendo cuidado de insertar correctamente el conector Lightning en nuestro iPhone. No tiene ningún misterio, y os confirmo que el Razer Kishi V2 se ajusta perfectamente tanto al iPhone 8 Plus como al iPhone 14 Pro, aunque eso sí, deberemos utilizarlos sin funda, ya que con esta puesta el conector Lightning no termina de entrar bien y por tanto el mando no funciona.

Una vez que tenemos el iPhone conectado solo tenemos que descargar la aplicación Razer Nexus en la App Store, que es totalmente gratuita. Al conectar el Razer Kishi V2 al iPhone 14 Pro el propio sistema operativo reconoció el mando sin problema y me dijo que utilizaba dicha aplicación, así que podréis estar tranquilos, que funciona perfectamente y no tendréis ningún tipo de problema para utilizarlo con el último smartphone de Apple.

Con la aplicación Razer Nexus instalada estamos listos para disfrutar del Razer Kishi V2. Si entramos en dicha aplicación encontraremos una cuidada selección de juegos que son totalmente compatibles con este mando, podremos personalizar los controles e incluso iniciar una sesión de streaming. La aplicación es muy ligera, tiene una interfaz minimalista y funciona con una total fluidez.

No tenemos que hacer nada más, así de fácil es empezar a utilizar el Razer Kishi V2 con nuestro iPhone, y como os he dicho ha funcionado sin problemas, y a la primera, tanto con el iPhone 8 Plus como con el iPhone 14 Pro. Ambos estaban actualizados a iOS 16.

Razer Kishi V2: especificaciones clave

Mando de control premium para iPhone fabricado en plástico duro con tacto rugoso.

Conectividad Lightning compatible con carga simultánea.

Sistema de agarre ajustable con un brazo extensible y gomas extraíbles.

Cruceta de dirección, dos sticks analógicos, seis botones, dos gatillos, dos botones superiores (al lado de los gatillos) y dos botones programables.

Utiliza nuevos microswitches con clics mecánicos que garantizan una respuesta perfecta, muy superiores a los del modelo anterior que eran de membrana.

Soporta iOS 15.4 o superior.

Dispositivos compatibles: iPhone SE de primera generación y superior, iPhone 6s-iPhone 6s Plus y superior.

Medidas: 92,2 mm x 180,7 mm x 33,9 mm.

Peso: 123 gramos.

Aplicación móvil Razer Nexus dedicada.

Precio: 119,99 euros.

Razer Kishi V2: experiencia de uso

Me ha gustado mucho lo fácil que resulta instalar y utilizar el Razer Kishi V2. No tiene ningún misterio, y el mecanismo de sujeción es totalmente fiable, ya que mantiene el iPhone firmemente agarrado en todo momento. Las gomas de los laterales actúan como protección ante la presión, así que no os preocupéis por utilizar vuestro terminal sin funda, ya que este no sufrirá ningún tipo de roce que pueda llegar a comprometer su integridad, ni siquiera en la parte trasera, puesto que la cámara encaja perfectamente.

Nada más conectar el Razer Kishi V2 al puerto Lightning tanto el iPhone 8 como el iPhone 14 Pro lo reconocieron a la primera, y este último me sugirió que descargase la aplicación Razer Nexus porque era necesaria para utilizar este mando de control. El proceso de descarga apenas duró unos segundos, ya que dicha aplicación es muy ligera, y una vez instalada estaba preparado para empezar a jugar.

La interfaz de la aplicación es sencilla e intuitiva. Me gusta el enfoque minimalista que ha seguido Razer y ese toque de accesibilidad que le ha dado. Cualquier usuario, incluso aquellos con poca experiencia, podrá sacarle el máximo partido sin ningún problema, y sin tener que entrar en complicadas configuraciones, algo que sin duda resulta muy positivo.

En cuanto a la experiencia de uso, la ergonomía del Razer Kishi V2 es sobresaliente. Como podéis ver en la imagen adjunta permite un agarre natural en todos los sentidos, tanto por el acceso a los sticks analógicos y la cruceta como a los gatillos. Solo tengo un pequeño «pero», y es que los dos botones programables que tenemos justo al lado de los gatillos no tienen una ubicación «ideal», es decir, son accesibles pero su tamaño y posición no termina de gustarme. El resto es simplemente perfecto.

Las interacciones con el Razer Kishi V2 son tan buenas y tan naturales que realmente consigue transmitir esa sensación de estar jugando con una consola. La calidad de materiales se deja notar en todo momento, y tanto los sticks como los botones y la cruceta tienen un tacto y una respuesta perfecta, tanto por precisión como por rapidez. Si te preocupa el input lag puedes estar tranquilo, ya que el Razer Kishi V2 se mueve en niveles totalmente óptimos.

Con este mando de control he disfrutado de una experiencia verdaderamente única en todos los juegos que he probado, aunque quiero hacer una mención especial a Diablo Immortal y a Streets of Rage 4, que han sido los dos títulos a los que he dedicado más tiempo. En ambos el comportamiento del Razer Kishi V2 fue impecable, y sorprende lo bien que se adapta este mando al título de Blizzard, tanto que de hecho he notado que mi habilidad y mis tiempos de respuesta y de ejecución de acciones y combinaciones de habilidades mejoró en gran medida.

En juegos competitivos y de acción en primera persona, como Call of Duty Mobile, la mejora que marca el Razer Kishi V2 es tan grande que realmente tendremos una ventaja enorme frente a aquellos usuarios que utilizan la interfaz táctil de dicho juego. No os voy a mentir, nunca me ha gustado utilizar un sistema de control táctil con este tipo de juegos, y recurrir a un mando de control de alta calidad es un cambio tan grande como pasar de la noche al día.

La precisión y la respuesta de los sticks están a la altura de lo que podemos esperar de un mando de consola. Los microswitches con clics mecánicos rayan también a un gran nivel, y son clave a la hora de producir esa sensación de que no estamos ante un mando más para iPhone, sino que lo que tenemos entre las manos es uno de los mejores modelos de su clase. En todo momento mis acciones se ejecutaron con total precisión y rapidez, y disfruté de una comodidad absoluta.

El tema de que el Razer Kishi V2 consuma una parte de la batería del iPhone mientras se usa es algo que, ciertamente, es complicado de valorar, ya que tiene sus ventajas y sus desventajas. Lo malo de esto es que acelera el agotamiento de la batería, pero lo bueno es que hace que el mando sea mucho más ligero y que no tengamos que estar controlando también su autonomía. Con cargar el iPhone será suficiente.

En cualquier caso, creo que no es un problema porque al final podemos utilizar el mando mientras cargamos el iPhone, y porque su consumo de batería es realmente bajo. Con esto quiero decir que, aunque utilizar el Razer Kishi V2 supone un mayor consumo de batería este es mínimo, y es algo que notaremos desde el primer momento.

Notas finales: uno de los mejores mandos para iPhone

Es un reconocimiento que el Razer Kishi V2 merece sin ninguna duda, y que ha conseguido por méritos propios. Sí, es verdad que su precio es elevado (119,99 euros), pero lo compensa ofreciendo un valor muy sólido que se aleja de otros modelos más económicos. Lo primero que destaca es su calidad de construcción y las buenas sensaciones que transmite al tacto, y cuando empezamos a interactuar con él nos damos cuenta de que su ergonomía está tan cuidada que se sitúa al nivel de un mando para consola.

La excelente disposición de los botones, de los sticks analógicos y de los gatillos hace que la experiencia sea fantástica, y que nos acostumbremos al instante al Razer Kishi V2. No hay un periodo de adaptación, y esto ha sido posible precisamente por esas dos claves, la ergonomía y la acertada disposición de botones que presenta este mando.

Los microswitches con pulsaciones mecánicas marcan una gran diferencia, y sitúan al Razer Kishi V2 por encima de otros mandos de control que recurren al sistema de membrana, como por ejemplo el BackBone One, que cuesta también 119,99 euros y tiene además una ergonomía con detalles mejorables. Si tuviera que elegir entre ambos lo tengo muy claro, me quedo con el Razer Kishi V2.

La experiencia en juegos ha sido perfecta como ya os he comentado, el Razer Kishi V2 hace que podamos disfrutar de los juegos en nuestro iPhone a otro nivel, y ofrece una compatibilidad total, como hemos visto, ya que ha funcionado sin problemas en un iPhone 8 Plus y también en un iPhone 14 Pro. No es perfecto, ya que tiene detalles mejorables (la inclusión de un conector jack habría estado genial), pero en líneas generales ofrece un valor sobresaliente, sobre todo teniendo en cuenta el precio de las alternativas que podemos encontrar en el mercado.