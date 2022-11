Nothing Ear (stick), análisis: cambian por dentro y por fuera

Nothing ha presentado sus nuevos cascos, Nothing Ear (stick) que he tenido la posibilidad de probar durante unos días. Los Nothing Ear en formato stick son la nueva generación de auriculares de la marca Nothing que siguen retorciendo conceptos de diseño para marcar la diferencia frente a la competencia.

Los Nothing Ear (stick) son unos auriculares inalámbricos que mantienen el diseño transparente de la marca y se separan de la competencia en el cajetín cilíndrico que recuerda a un pintalabios.

Nothing Ear (stick) características técnicas:

Driver: dinámico de 12,6 mm

Diafragma: PEN (polinaftalato de etileno) + PU (poliuretano)

Códec: AAC y SBC

Ajuste: Nothing

IP54 Resistente al polvo, al agua y al sudor

Detección en oído

Google Fast Pair

Microsoft Quick Switch

Carga única: Hasta 7 horas de tiempo de uso. Hasta 3 horas de tiempo de conversación.

Con el estuche: Hasta 29 horas de tiempo de uso. Hasta 12 horas de tiempo de conversación. 9 horas con 10 minutos de carga.

Compatibilidad: Ear (stick) se carga dentro del estuche. El estuche se carga con cargadores USB-C

Los Nothing Ear (stick) son la evolución de los Nothing ear (1) los primeros auriculares de la marca. Además de la caja también cambia el tipo de auricular, y es que en este caso se trata de unos de formato intraural drivers de 12,6 milímetros y diseño transparente. Cada auricular pesa unos 4,4 gramos y ha sido probado en, citando textualmente, «cien pares de orejas», para asegurar su ergonomía.

Personalmente me han parecido mucho más cómodos que los Nothing ear (1) que son auriculares internos de silicona, además con este modelo me pasa que, como no se ajustan de manera perfecta a mi oreja en cuanto que se mueven mínimamente la música se corta porque entiende que me he quitado los auriculares. En cambio con los Nothing Ear (Stick) la sensibilidad y ajuste es mucho mejor y no experimentamos problemas de este tipo. Me parecen más cómodos que los internos, pero esto ya es cuestión de gustos personales.

Gracias a los 12,6 drivers dinámicos los Nothing Ear (stick) procuran graves profundos, agudos claros. Para esta versión prescinde de la cancelación de ruido que sí tenían los Nothing ear (1).

En cuanto al micrófono incorpora la tecnología Clear Voice de Nothing y tres micrófonos de alta definición que gracias a los algoritmos actualizados que intentan filtrar ruidos fuertes y amplifican la voz a prueba de viento y de multitudes. No queda muy limpio si el viento es muy fuerte o si estás andando.

Los Ear (stick) cuentan con una antena rediseñada que se coloca más lejos de la cara para minimizar el bloqueo de la señal. Además, cuando el usuario juegue en el Nothing Phone (1), se cambia automáticamente al modo de baja latencia para una combinación de sonido y gráficos increíblemente precisa. También se conecta fácilmente a cualquier dispositivo Android con Fast Pair.

Los controles de pulsación están ubicados en el lateral de cada auricular y funcionan incluso cuando los dedos están mojados. Los usuarios pueden presionar sin esfuerzo la patilla del auricular para reproducir, pausar, saltar canciones, activar el asistente de voz y cambiar el volumen. Es decir para pasar de canción, pausarla o contestar llamada, no deberemos pasar el dedo por el auricular si no apretar conscientemente el bastón, algo que mejora la situación que comentaba al principio de las pausas o saltos de canción que se sufrían con los Nothing ear (1). Además, sabremos que el hemos pulsado correctamente el bastón porque se oye un clic cada vez. Lo que sí hay que tener en cuenta es que tarda un poquito en llevarse a cabo la acción.

Acciones:

Un toque: Play/pause. Responder/colgar llamadas

Dos toques: Avance de canción. Rechazar llamada

Tres toques: Retroceso de canción. Canción anterior. Nada

Pulsar y mantener: Auricular izquierdo: bajar volumen. Auricular derecho: subir volumen

En cuanto a la batería, los Ear (stick) duran todo el día gracias a la carga del estuche. Hasta 7 horas de autonomía con los auriculares, mientras que el estuche cuenta con otras 22 horas de batería. Para una carga rápida, tan solo se necesitan 10 minutos.

Conclusiones

Como he comentado al principio personalmente me gustan más este formato de auriculares, me resultan más adaptables para cualquier oreja y menos molesto. No son unos auriculares para los más exigentes con la calidad del audio y el carecer de cancelación de ruido no encaja mucho con el precio de los auriculares que superan los 100 euros. Además el micrófono no es muy fino si vamos andando, hay viento o llevamos la mascarilla. Aunque he de reconocer que a mi me han ganado por si comodidad y usabilidad.