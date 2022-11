Imprime a todo color por menos de un euro al mes, gracias al servicio HP Instant Ink

Seguro que esta escena te resulta familiar. Después de un tiempo sin utilizar la impresora necesitas imprimir un trabajo importante, y ya de paso vas a aprovechar para sacar un par de fotos que te gustan mucho. Empiezas a imprimir, pero por desgracia recibes un aviso de que la tinta está baja y no puedes terminar de imprimir tu trabajo. Ahora tendrás que ir a la tienda a comprar nuevos cartuchos, y gastarás entre 30 y 120 euros dependiendo del modelo de impresora que utilizas. Es un disgusto importante, ¿verdad? Pues con el servicio HP Instant Ink esto no te habría pasado.

El servicio HP Instant Ink ha revolucionado el mundo de la impresión basada en tinta porque se ha convertido en la manera más cómoda, y más barata, de imprimir. Ya no tendrás que volver a preocuparte por la tinta, y podrás imprimir tus trabajos y tus fotografías y dibujos favoritos desde solo 0,99 euros al mes. Sí, has leído bien, podrás cubrir tus necesidades de impresión mensuales por menos de lo que te costaría un café.

Con el servicio HP Instant Ink ya no te quedarás sin tinta en el peor momento posible, y no tendrás que volver a perder el tiempo yendo a la tienda a comprar nuevos cartuchos. Tampoco tendrás que hacer grandes gastos para comprar cartuchos, y podrás simplificar y reducir tus costes de impresión en una cuota mensual muy económica, tanto que, como hemos dicho, parte de los 0,99 euros.

Tinta, reciclaje y servicio a domicilio por menos de un euro con HP Instant Ink

Desde el momento en el que te das de alta en el servicio HP Instant Ink la impresora pasará a controlar, de manera automática, el nivel de los cartuchos de tinta. No tendrás que preocuparte por nada, ya que esta realizará un pedido de nuevos cartuchos de forma automática cuando detecte que los niveles están bajos, y los recibirás a domicilio y sin gastos de envío antes de que se agoten los que estás utilizando.

Cuando imprimes bajo el modelo tradicional de compra de cartuchos tus gastos de impresión se definen, principalmente, por la tinta que consumes. Imprimir en color y en calidad alta representa, por tanto, un importante aumento de tus costes, y esto hace que al final te acabes autolimitando creyendo que así vas a ahorrar, pero al final la realidad es que no estás utilizando tu impresora como te gustaría para no gastar tinta.

Gracias al servicio HP Instant Ink eso es cosa del pasado. Ya no importa la tinta que gastes, solo las páginas que imprimas, lo que significa que con este servicio puedes imprimir en color a precio de blanco y negro, y que utilizar el modo de impresión en calidad alta no afectará de ninguna manera a tus costes de impresión. Una página a todo color con calidad alta te costará lo mismo que un documento de texto imprimido en blanco y negro y en calidad baja.

Cada uno de los cinco planes disponibles incluye una cantidad de páginas determinada por una cuota mensual fija. Puedes imprimirlas como quieras, tu cuota no cambiará, y si un mes necesitas imprimir más páginas puedes ampliar en packs de páginas adicionales, o puedes cambiarte directamente a un plan superior. Esto también es muy importante, y es que al darte de alta en el servicio HP Instant Ink no asumes ningún tipo de compromiso.

Estos son los planes disponibles:

10 páginas al mes por 0,99 euros: podrás ampliar en packs de 10 páginas por un euro.

podrás ampliar en packs de 10 páginas por un euro. 50 páginas al mes por 3,99 euros : podrás ampliar en packs de 10 páginas por un euro.

: podrás ampliar en packs de 10 páginas por un euro. 100 páginas al mes por 5,99 euros : podrás ampliar en packs de 10 páginas por un euro.

: podrás ampliar en packs de 10 páginas por un euro. 300 páginas al mes por 11,99 euros : podrás ampliar en packs de 10 páginas por un euro.

: podrás ampliar en packs de 10 páginas por un euro. 700 páginas al mes por 24,99 euros: podrás ampliar en packs de 15 páginas por un euro.

Como puedes ver, los precios de los cinco planes que ofrece el servicio HP Instant Ink son muy asequibles, pero es probable que te estés preguntando qué ocurre si un mes no gastas todas las páginas que incluye tu plan. No tienes nada de lo que preocuparte, esas páginas se acumularán para el próximo mes, no las perderás.

El servicio HP Instant Ink incluye también un programa de reciclaje gratuito que te permitirá aportar tu granito de arena al cuidado del planeta. Gracias a los sobres con franqueo pagado que recibirás con cada pack de cartuchos podrás ser parte de la economía circular, y sin tener que asumir ningún tipo de esfuerzo. Imprimir nunca fue tan barato, cómodo y sostenible.

Contenido ofrecido por HP.