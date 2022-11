Anunciados los Honor Magic VS, que serán comercializados en Europa

Tal y como adelantamos en su momento, los smartphones Honor Magic VS han sido presentados en China y, además, todo apunta a que será comercializados oficialmente en Europa, así que lo más probable es que puedan ser comprados en España sin tener que pasar por el proceso de importación. Aquí nos encontramos una pantalla de 7,9 pulgadas introducida en la parte interior junto a otra externa de 6,45 pulgadas. El diseño recuerda un poco al de los Galaxy Z Fold de Samsung, y es que la pantalla se pliega de forma similar a un libro en lugar de ser smartphones en formato concha.

De entre las variantes de Honor Magic VS presentadas, el dispositivo con prestaciones más bajas incorpora 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento para datos y en tierras chinas se venderá por 7.499 yuanes, los cuales al cambio directo son unos 1.016 euros, pero eso no quiere decir que vaya a ser el precio oficial para España. En China empezará a ser comercializado a partir del 30 de noviembre de 2022 y se espera que su venta a nivel global se produzca durante el transcurso del año 2023.

En comparación con el Magic V que vio la luz a principios de 2022, la característica más destacada de los smartphones Honor Magic VS es el soporte para un lápiz digital similar al S Pen de Samsung. Por otro lado, el fabricante de origen chino, que ya no opera debajo de Huawei, ha dicho que el mecanismo de bisagra empleado es más resistente y que es capaz de soportar hasta 400.000 pliegues sin romperse o mostrar defectos, así que, según sus cálculos, debería de durar un total de 10 años con un uso normal (sobra decir que los dispositivos maltratados duran menos).

Profundizando en algunos aspectos de los dispositivos, la pantalla plegable de 7,9 pulgadas soporta una resolución nativa de 2.272×1.984 píxeles y una tasa de refresco de 90Hz, mientras que la pantalla externa de 6,45 pulgadas tiene una resolución nativa de 2.560×1.080 y una tasa de refresco de 120Hz. El procesador, por su parte, es un Snapdragon 8 Plus Gen 1 estándar, no la versión Plus de este.

La variante estándar de los Honor Magic VS tiene una configuración de triple cámara en la parte trasera, con una principal de 54 megapíxeles, otra gran angular de 50 megapíxeles y un teleobjetivo de 8 megapíxeles con óptico x3. Por su parte, la cámara para selfis tiene un único sensor de 16 megapíxeles.

La batería es de 5.000mAh y puede ser cargada de forma rápida a 66 vatios, pudiendo llega al 100% en tan solo 46 minutos. Por ahora los Honor Magic VS serán comercializados en colores naranja, negro y cian azulado.