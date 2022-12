Raja Koduri de Intel quiere GPUs más eficientes y apunta a los 225 vatios

El jefe de la división gráfica de Intel, Raja Koduri, ha comentado en un reciente evento que una de sus prioridades es crear GPUs que sean capaces de ofrecer un alto rendimiento con un bajo consumo. En su opinión, lanzar soluciones gráficas que tengan un consumo de 600 o de 800 vatios es un problema en sí mismo porque al final limita el número de usuarios que pueden utilizar un producto de ese tipo.

Según el ejecutivo, a la hora de ofrecer un alto nivel de rendimiento es normal que no haya límites para la gama alta, pero al mismo tiempo se pregunta cuál es la definición de gama alta desde el punto de vista del consumo, y en este sentido ha afirmado que para Intel el punto óptimo se encontraría entre los 200 y los 225 vatios.

De nuevo, repitió el argumento anterior para reforzar su opinión, ya que dijo que ese nivel de consumo está al alcance de una gran mayoría de usuarios, y la verdad es que no le falta razón. Para el usuario medio una tarjeta gráfica con un consumo de 200 vatios no supone ningún problema, es decir, no tendrá que considerar el cambio de su fuente de alimentación y el impacto en la factura de la luz será mucho menor que el que tendría con una solución con un consumo mayor.

A Koduri no le falta razón, el consumo de una tarjeta gráfica puede suponer un problema para el usuario a la hora de actualizar, y al final puede limitar la cuota de mercado real a la que se dirige dicha tarjeta gráfica. Es muy fácil de entender, la mayoría de los usuarios que se sitúan dentro del perfil de gama media tienen fuentes de alimentación de entre 500 y 600 vatios, para ellos una tarjeta gráfica con un consumo de 200 vatios no sería un problema, pero un modelo con un consumo de 600 vatios o más sería totalmente inaccesible salvo que asuman un cambio de fuente de alimentación.

Sin embargo, conseguir ese nivel de consumo no es nada sencillo. El ejecutivo de Intel habla de 225 vatios de consumo como máximo dentro de la gama alta, pero la verdad es que Koduri tampoco ha sido capaz de cumplir ese objetivo. La Intel Arc A770, que es la tarjeta gráfica más potente que ha lanzado el gigante del chip hasta el momento, tiene un consumo máximo de 245 vatios y no ofrece un rendimiento propio de la gama alta, sino que se sitúa en la gama media al superar a la GeForce RTX 3060 por un 16%. Con todo, esta ofrece una mayor eficiencia, ya que tiene un consumo máximo de 176 vatios.

Qué puedo decir, a todos nos gustaría ver una Radeon RX 7900 XTX o una GeForce RTX 4090 con un consumo de 225 vatios, pero está claro que para alcanzar un nivel de rendimiento tope de gama esto es imposible, al menos de momento, de hecho como he dicho ni siquiera Koduri ha sido capaz de lograrlo con un rendimiento propio de la gama media. Quizá con futuras arquitecturas estos gigantes nos den una sorprenda, pero creo que a final la tendencia no va a cambiar, y que un mayor rendimiento seguirá estando acompañado de un consumo elevado.