El cinco de octubre de 2011 se produjo una ya esperada pero aún así estremecedora noticia, Steve Jobs acababa de fallecer. Aún no habían pasado dos meses desde que renunciara al cargo de CEO de Apple, cargo que pasó a manos de Tim Cook, pero su ausencia en la presentación del iPhone 4S (que muchos, por las circunstancias, calificaron como iPhone 4 (for) Steve) el 4 de octubre, junto con unas fotografías suyas que se filtraron y que lo mostraban extremadamente delgado y necesitado de ayuda para poder caminar, apuntaban a lo peor.

Si hasta ese momento la figura de Steve Jobs ya era imprescindible al hablar de la edad de oro de la informática y de la tecnología electrónica, su muerte fue el paso definitivo, el que lo llevó a convertirse en un mito, que, más de diez años después, mantiene totalmente íntegra su aura de genio, de visionario y de revolucionario. En estos años han llegado películas y libros que nos revelan todo sobre su vida, tanto lo mejor como lo peor, y el interés que suscita su figura no ha menguado ni un ápice. Más bien al contrario, cada día se suman nuevas personas al interés por saber más de su vida y obra.

Personalmente, me quedo con la biografía escrita por Walter Isaacson, que se entrevistó con Steve Jobs en decenas de ocasiones durante sus dos últimos años de vida, y que también contó con testimonios de personas cercanas (familia, amigos, rivales, etcétera). Es lo más parecido a una biografía oficial, aunque con la solvencia y fiabilidad que ha mostrado Isaacson en toda su obra, y que por lo tanto completa el retrato a base de luces y sombras. Si te interesa la historia de Jobs y aún no lo has leído, te lo recomiendo encarecidamente. Puedes encontrarlo en múltiples formatos en Amazon, en algunos de ellos por menos de 10 euros.

Ahora bien, al hablar de personalidades como Jobs, es común que aparezcan nuevos datos, documentos y demás años después de su marcha, y siempre resulta interesante tener acceso a los mismos, ya que amplían el conocimiento que podemos tener sobre la persona a la que retratan. Es por eso que me parece una gran noticia que, tal y como informan en su web, el Steve Jobs Archive vaya a publicar Make Something Wonderful, un libro electrónico gratuito que incluirá discursos, entrevistas y correspondencia de Jobs.

No es mucho lo que se revela sobre el contenido del libro, pero en su anuncio podemos leer que «en las páginas de este libro, Steve comparte su perspectiva sobre su infancia, sobre el lanzamiento y el abandono de Apple, sobre su tiempo con Pixar y NeXT, y sobre su último regreso a la empresa que lo inició todo«. Y es que al estar editado por el Steve Jobs Archive, y no por Apple, puede abordar tanto los mejores como los peores momentos de su paso por la tecnológica, además de su periplo intermedio (entre su salida y su regreso).

La mitomanía tiende a recordar lo bueno y olvidar lo malo de los personajes recordados, y no me cabe duda de que el retrato de Steve Jobs que arrojará la lectura de Make Something Wonderful tenderá a la benevolencia en el recuerdo (algo absolutamente comprensible, por otra parte). Aún así, a la espera de poder leerlo cuando sea publicado, el próximo 11 de abril, y pese a que mucho del material que incluirá ya está publicado en el archivo, estoy convencido de que nos aportará una perspectiva aún más amplia de todo un visionario.

Es posible, por cierto, que te estés preguntando por el origen del nombre. Pues bien, sale de una presentación interna de Steve Jobs en Apple, en la que dijo lo siguiente: «One of the ways that I believe people express their appreciation to the rest of humanity is to make something wonderful and put it out there«. Yo creo que sí, pero me gustaría conocer tu opinión, ¿crees que lo consiguió?