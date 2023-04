Pasar de PS4 a PS5: cinco dudas importantes que te ayudamos a resolver

Es probable que, con la mejora que ha experimentado en términos de disponibilidad y con las ofertas que están apareciendo, estés pensando en pasar de PS4 a PS5. También es muy probable que tengas algunas dudas con respecto a ese importante movimiento, y que no termines de tener del todo claro si este es el mejor momento para dar el paso o si sería mejor esperar un poco más.

Si te encuentras en esa situación no te preocupes, en MuyComputer somos conscientes de que es una decisión complicada y es totalmente normal que tengas dudas, hasta tal punto que por ello hemos decidido dar forma a esta guía donde vamos a resolver cinco preguntas importantes que debes tener claras antes de pasar de PS4 a PS5.

Dichas preguntas son las más habituales, y las más importantes, que nos pueden surgir antes de comprar una PS5 y de «abandonar» nuestra PS4. En caso de que te quede alguna cuestión una vez que termines de leer el artículo no pasa nada, puedes dejarla en los comentarios y te ayudaremos a resolverla. Dicho esto, y sin más preámbulos, entramos de lleno en el artículo, poneos cómodos.

1.-¿Es un buen momento para pasar de PS4 a PS5?

Esta es una pregunta muy complicada, porque no me puedo limitar a responder de forma directa con un sí o un no. Con todo, lo que sí que os puedo decir es que, aunque la situación ha mejorado mucho frente a hace unos meses por la disponibilidad y por el final de la especulación y la reventa, lo cierto es que todavía no es el mejor momento para comprar una PS5, y por tres grandes razones:

El precio de PS5 ha subido en 50 euros frente al precio recomendado original, esto significa que estamos comprando una consola con más de dos años de antigüedad a un precio mayor del que tenía en su lanzamiento. Se espera que Sony lance una versión más económica de PS5 antes de terminar 2023. Dicha versión podría ser la PS5 Slim o un modelo con unidad óptica extraíble. Cuando esto ocurra, el valor del modelo original bajará notablemente, lo que significa que si compras una PS5 ahora mismo es probable que tu inversión se devalúe bastante en muy poco tiempo. También hay algunos rumores bastante fiables que apuntan al lanzamiento de una PS5 Pro en 2024. Si esto se confirma, el precio de PS5 podría volver a bajar de forma considerable, y tu inversión se vería afectada de nuevo.

Si tienes una PS4, o una PS4 Pro, yo te recomendaría esperar al menos unos meses para ver qué ocurre al final con la PS5 Slim, o en su defecto con la rumoreada PS5 con unidad óptica extraíble. En el peor de los casos solo habrás retrasado un poco tu salto a la generación actual, y en el mejor de los casos puede que consigas ahorrar bastante dinero.

2.-¿Podré transferir mi suscripción PS Plus y mis juegos, y utilizar mis periféricos?

Sí, sin ningún tipo de problemas, ya que esta se encuentra vinculada a tu cuenta. En el momento en el que introduzcas tu cuenta al pasar de PS4 a PS5 esta quedará asociada a tu nueva consola, y podrás seguir disfrutando de ella y de los juegos que hubieras conseguido anteriormente, aunque en este caso hay un detalle importante a tener en cuenta, y es que puede que algunos de esos juegos no estén disponibles o no sean compatibles.

Cabe el riesgo de que pierdas algunos juegos, pero en cualquier caso no será especialmente grave, ya que los títulos más importantes de PS4 funcionan sin problemas en PS5, y podrás seguir jugándolos sin ningún tipo de problema. La lista de títulos de PS4 que no funcionan en PS5 es mínima, así que en general no tendrás nada de lo que preocuparte.

El funcionamiento de PS Plus en PS5 seguirá siendo el mismo, y tu cuota mensual no cambiará. También podrás seguir descargando los nuevos juegos gratuitos que irán apareciendo cada mes, y estos quedarán vinculados a tu cuenta y funcionarán sin ningún tipo de limitación siempre que mantengas activa tu suscripción.

Si tienes cualquier duda lo ideal es que contactes directamente con el soporte de Sony, pero no hay nada más allá de lo que te acabamos de explicar. La transferencia es muy simple porque está vinculada a tu cuenta, y porque utilizarás esta durante el proceso de instalación y configuración de tu nueva PS5, así que no tiene mayor misterio.

Ten en cuenta también que los juegos para el kit de realidad virtual PS VR no funcionarán en PS5 con el kit de realidad virtual PS VR2, que por tanto no podrás transferirlos ni podrás seguir jugándolos en dicha consola.

Terminamos hablando de los periféricos y accesorios, un tema que la verdad es más complicado. En la mayoría de los casos (siempre puede haber una excepción), los periféricos y accesorios con licencia oficial PlayStation que utilizan conectores USB genéricos o puertos jack de 3,5 mm funcionarán sin problema en PS5. Por ejemplo, los mandos de tipo arcade stick, los volantes o los auriculares deberían ofrecer un funcionamiento totalmente «plug and play».

El DualShock 4 también funciona, pero solo en el modo retrocompatibilidad, es decir, no funcionará con los títulos desarrollados de forma nativa para PS5. El kit de realidad virtual PS VR de primera generación no funcionará con dicha consola, y otros periféricos centrados en al realidad virtual presentarán importantes limitaciones.

3.-¿Perderé mis trofeos y mis partidas guardadas al pasar de PS4 a PS5?

Es otra de las cosas que más preocupa a los usuarios a la hora de actualizar de una PS4 a una PS5, y la respuesta es que no, en la mayoría de los casos. Digo en la mayoría de los casos porque, como he comentado en el apartado anterior, algunos juegos no son compatibles con dicha consola, y otros no soportan la transferencia de partidas guardadas, lo quesignifica que no podremos llevar todas nuestras partidas guardadas ni todos nuestros trofeos a PS5.

El proceso pasa pasar nuestros datos, trofeos y partidas guardadas a PS5 es muy sencillo, está perfectamente explicado en este artículo oficial de Sony. Para que no tengáis dudas sobre lo que podemos llevarnos a nuestra nueva consola os dejo una lista completa que ha sido confirmada también por la propia Sony:

Nuestra cuenta de usuario, la información y todos nuestros datos.

Los datos y partidas guardadas de juegos que sean compatibles con PS5.

Las capturas de pantalla y los videoclips que hayamos guardado.

Todos nuestros juegos de PS4 compatibles con PS5.

Los ajustes de la consola, que pasarán directamente a PS5.

Es importante que tengáis en cuenta que solo podemos transferir datos de una consola PS4 a una consola PS5, siempre que se trate de juegos compatibles y que durante el proceso de transferencia deberemos tener cuidado de no apagar ninguna de las dos consolas, y de hacer todo lo posible para evitar problemas de red que puedan acabar afectando a la integridad de los datos.

4.-¿Mejorarán mis juegos de PS4 en una PS5?

Esta es una buena pregunta, y es totalmente normal que te la hagas. Como ocurrió con PS4 Pro, en PS5 encontraremos una función llamada «Game Boost» que mejorará ciertos títulos, pero también encontraremos otros que se podrán actualizar a la versión de nueva generación de una manera totalmente gratuita.

Así, por ejemplo, hay juegos como Days Gone que funcionarán en 4K dinámico y 60 FPS en PS5, una mejora sustancial frente a los 4K reescalados y 30 FPS de PS4 Pro. Ghost of Tsushima también funcionará a 60 FPS y 4K dinámico en PS5, un salto considerable frente a la resolución 1080p y la tasa de 30 FPS que tiene en PS4. En general, gracias al «Game Boost» podremos esperar un aumento de la resolución y de la tasa de fotogramas por segundo en ciertos juegos, pero no en todos.

Lo más interesante es, sin duda, la actualización «next gen» gratuita. Con ella podremos actualizar juegos de PS4 a la versión para PS5, lo que se traducirá en mejoras mucho más profundas que no se limitarán a aumentar la tasa de FPS y la resolución, ya que también incluirán mejoras a nivel de calidad gráfica y trazado de rayos (en algunos casos). Un ejemplo muy conocido lo tenemos en Cyberpunk 2077, aunque la lista de títulos es muy amplia e incluye otros como DOOM Eternal, Elden Ring y Horizon Forbidden West.

Otros juegos, como Bloodborne, no muestran ninguna mejora importante en PS5, más allá de una evidente reducción de los tiempos de carga por el uso de una unidad de almacenamiento SSD. Esto quiere decir que dicho título se mueve igual que lo haría en una PS4 Pro, salvando el detalle los tiempos de carga, y que por tanto funciona también a 30 FPS con ese stuttering que tantos dolores de cabeza nos dio a los que lo jugamos hace unos años.

5.-¿Notaré un gran cambio al saltar a PS5?

Sí, vas a notar una mejora técnica muy grande, esto es innegable. Podrás jugar a los títulos de PS4 a otro nivel, disfrutarás de tiempos de carga mínimos, resoluciones superiores, tasas estables de 60 FPS si eliges el modo rendimiento y de una mayor calidad gráfica, pero como todavía no hemos dado el salto definitivo a la actual generación de consolas también sufrirás las consecuencias de una importante escasez de juegos exclusivos.

Hasta que no se complete la transición a las consolas de la actual generación los títulos se seguirán desarrollando sobre la base de la «old gen», y esto hará que en muchos casos nos encontramos con los mismos juegos disponibles en PS4 y PS5. Funcionarán mejor en la segunda, pero al haber sido desarrollados sobre la base técnica de la primera presentarán importantes limitaciones que, al final, le estarán impidiendo desarrollar un mayor potencial en ciertos aspectos que constituyen la base del juego.

Con esto en mente creo que entenderás mejor por qué te he dicho que lo ideal ahora mismo es, si tienes una PS4 o una PS4 Pro, que esperes un poco más, porque realmente no hay ningún juego exclusivo de PS5 por el que debas «perder la cabeza», y porque al final nos encontramos en un momento de cambio en el que es solo cuestión de tiempo hasta que veamos en el mercado una versión más económica de dicha consola, y puede que también una más potente.

No obstante, y dando una respuesta más clara y directa a esta pregunta, sí, el cambio que vas a notar va a ser grande, y cuando se complete la transición generacional será todavía mayor. Recuerda que al final PS4 es una consola con hardware de 2012 que tiene un procesador Jaguar de AMD, equivalente a los Intel Atom de aquella época, y que PS5 tiene hardware de 2020 y está mejor equilibrada en todos sus componentes.