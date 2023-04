Las peores predicciones tecnológicas de la historia

Hablar de tecnología es hablar del futuro y si hay algún sector donde nos gusta jugar a ser adivinos es el nuestro. Seguro que cualquier lector de MC puede recordar alguna de sus profecías tecnológicas y su resultado que, afortunadamente, siempre quedan olvidadas en el ámbito de lo privado.

Sin embargo, también los grandes protagonistas del sector se aventuran qué producto fracasará, qué tecnología se impondrá o qué necesitan los consumidores incluso antes de que ellos mismos lo sepan. Ahí van algunas de las peores profecías tecnológicas de todos los tiempos:

«El automóvil es una moda, una novedad. Los caballos están aquí para quedarse»

Presidente del Michigan Savings Bank (1903)

Horace Rackham trabajaba en el bufete de abogados redactó los documentos de incorporación de la compañía de automóviles de Henry Ford en 1903 y se le ofreció la oportunidad de ser inversor. Antes de tomar la decisión, decidió visitar a un amigo banquero que tenía muy claro que los coches eran poco más que un invento pasajero para ricos.

“No hay ninguna razón por la que una persona quiera tener un ordenador en su casa”

Ken Olsen, fundador de DEC, fabricante de microordenadores (1974)

Esta sentencia fue divulgada por David H. Ahl, un antiguo empleado de Olsen muy molesto después de que se negara a apoyar su proyecto de desarrollo y comercialización de productos informáticos personales.

“La idea de tener un comunicador personal inalámbrico es solo una quimera impulsada por la codicia”.

Andry Grove, consejero delegado de Intel en la Mobile Conference (1992)

En una época donde la industria móvil era poco más que un sueño, Intel se desmarcó por completo de todo lo que tuviera que ver con teléfonos primero y PDAs o smartphones después. Como sabemos, le costó años volver a subirse al carro.

“Cerraría Apple y devolvería el dinero a los accionistas”

Michael Dell (1997)

No es exactamente una predicción, sino la respuesta del mandatario a la pregunta de qué haría con Apple si fuera Steve Jobs, que estaba a punto de volver a tomar el mando.

«En 2005, quedará claro que el impacto de Internet en la economía no ha sido mayor que el del fax».

Paul Krugman, Premio Nobel de Economía (1998).

Paul Krugman escribió esta disertación como parte de un artículo para Red Hering titulado «Por qué la mayoría de las predicciones de los economistas son erróneas».

Con el paso del tiempo, Krugman ha reconocido varias veces su error asegurando que “intentaba ser provocador y me equivoqué. Nos pasa a todos muchas veces”

«El modelo de suscripción para comprar música está quebrado.”

Steve Jobs (2003)

Steve Jobs en una entrevista en Rolling Stone dejó claro su falta de confianza en un modelo basado en “paga y consume lo que quieras”. Para el CEO de Apple, era una cuestión de la forma en la que los usuarios consumían el audio: “comprar discos de 45, LP, cassettes y CD. Van a querer comprar descargas”.

“En los próximos dos años el problema del spam se solventará”

Bill Gates (2004)

En el Foro de Davos el CEO de Microsoft se atrevío a asegurar que el correo basura estaba muy cerca de su fin.

“Simplemente no hay tantos videos que quiero ver”.

Steve Chen, CTO y cofundador de YouTube (2005)

Aunque a día de hoy nos parezca increíble, durante mucho tiempo los fundadores de YouTube estuvieron muy preocupados por la viabilidad a largo plazo de su compañía. Afortunadamente, una máquina de hacer dinero llamada Google llegó para salvarlos y soportar, durante muchos años, la ausencia de ingresos de la mayor plataforma de vídeos de Internet.

“Todos siempre me preguntan cuándo saldrá Apple con un teléfono celular. Mi respuesta es: ‘Probablemente nunca’”.

David Pogue, The New York Times. (2006)

Uno de los mejores periodistas tecnológicos no estuvo muy atinado con este vaticinio. Solo un año después, Apple lanzaría el primer iPhone.

«No hay ninguna posibilidad de que el iPhone consiga una cuota de mercado significativa. Ninguna posibilidad.».

Steve Ballmer, ex CEO de Microsoft (2007)

Esta es probablemente una de las más predicciones recordadas con un motivo poderoso: el iPhone es el dispositivo de consumo más venido de la historia y ha sido clave para que Apple, entre otras cosas, superara a Microsoft en capitalización.

Con el tiempo, Ballmer explicó que su error fue no pensar en que la innovación de Apple no era solo tecnológica, sino en la forma en la que se vendían los teléfonos. Jobs fue capaz de negociar con las operadoras para que pagar el iPhone fuera parte de la factura mensual y, según el ex directivo de Microsoft, esto fue clave para el éxito.

«La industria informática es la única que está más de moda que la moda femenina. Quizá sea idiota, pero no tengo ni idea de lo que habla nadie. ¿Qué es la nube? Es un galimatías. Es una locura».

Larry Ellison en OracleWorld (2008)

No se puede negar que Ellison es un tipo directo y, en el año de la cita, el cloud era todo lo contrario al negocio de Oracle. Sin embargo, tras años de resistencia, en los últimos tiempos la nube ya forma parte nativa de su oferta.

Más allá de la anécdota o de lo divertido que puede ser recordar estos patinazos hay una reflexión interesante: cuando estás al mando de un negocio de éxito es complicado que tu predicción sea que todo está a punto de cambiar. Lo habitual es pensar que vas en la dirección adecuada (informática profesional frente a ordenadores personales, PC frente a móviles, cloud frente a centros de datos…) y es precisamente lo que se espera que digas.

Cerramos aquí esta recopilación, pero os animamos a completarlo compartiendo en comentarios más predicciones tecnológicas que recordéis. Quizás dentro de unos años revisemos este artículo para incorporar predicciones sobre el blockchain, la IA o el metaverso… o todo lo contrario.