Los mejores contenidos de la semana en MC (CCCLXVIII)

Terminamos una semana más con un nuevo repaso a los mejores contenidos de la semana que hemos publicado en MuyComputer, todo un clásico donde encontraréis los artículos más relevantes de los últimos siete días a un solo clic de distancia. Como siempre, aprovechamos para desearos ánimo con la semana.

Intel dice adiós a los Core 11 y aquí aprovechamos para ordenar su catálogo. En enero de 2024 dejarán de venderse los últimos integrados que emplean la tecnología de la undécima generación de Intel Core. Esto marca el momento perfecto para dar un buen repaso al completo, abrumador incluso, catálogo de chips del gigante tecnológico.

Descubre las mejores ofertas Gaming Days 2023 de PcComponentes. PcComponentes celebra estos días los Gaming Days 2023, uno de los mejores momentos del año para hacerte con un PC, componentes, accesorios y todo lo que puedas necesitar para disfrutar mejor que nunca de los juegos. Hemos buscado y te traemos las mejores ofertas.

Sonos Era 300, sonido total. Hay altavoces y altavoces. En este análisis desmenuzamos el funcionamiento de este modelo de gama alta, y desvelamos las razones por las que su precio está más que justificado, especialmente para aquellos para los que la calidad de sonido es un elemento imprescindible para disfrutar de la música, sea del tipo que sea.

Análisis Kirby’s Return to Dream Land Deluxe, un remake impecable. El esperado remake del Kirby’s Adventure Wii de Nintendo Wii recupera lo mejor de uno de los grandes clásicos de la bolita rosa de la gran N, demostrando que todavía es posible proporcionar experiencias nuevas y frescas, incluso en un género tan veterano y explotado como el de las plataformas.

GeForce RTX 4070, análisis: creando valor a través de la IA. El debut de la tarjeta gráfica que democratiza el acceso a la gama alta marca un antes y un después. Analizamos en profundidad el modelo de referencia de NVIDIA, su Founders Edition y, además de valorar su funcionamiento y rendimiento, también te contamos todas sus novedades.

GIGABYTE GeForce RTX 4070 WindForce OC, análisis con datos de rendimiento, consumo y temperaturas. GYGABYTE ha dado la bienvenida a las GeForce RTX 4070 con nada menos que cinco modelos. Hemos probado la WindForce OC en profundidad, y te contamos qué es lo que puedes esperar de ella si decides dar el salto a RTX 40.

Qué tecla debes pulsar para acceder a la BIOS de tu PC. ¿Te has encontrado en alguna ocasión pulsando, simultáneamente, la tecla de encendido del PC y unas cuantas teclas de función? Eso es, seguramente, porque no sabías cuál era la adecuada para acceder a la BIOS del mismo. No te preocupes, aquí te contamos cuáles son las teclas para las principales marcas.

ASUS ROG Phone 7 Ultimate, análisis: potencia extrema con una estética rompedora. Un rápido repaso a las especificaciones técnicas de este smartphone tope de gama dirigido al mundo del gaming ya dejan claro que nos encontramos frente a una auténtica bestia. Lo probamos en profundidad para comprobar si cumple con las expectativas.

Proscenic P12, análisis: aspirador sin cables con luz que detecta el polvo. Mantener el hogar tan limpio como nos gusta resulta de lo más trabajoso, así que cualquier ayuda para dichas labores es más que bienvenida. Este práctico aspirador sin cable nos facilitará realizar una rápida recogida de polvo, pelos de mascotas y demás elementos de una manera muy cómoda.

5 cosas a tener en cuenta al usar Linux Mint. Mint es una de esas distribuciones que siempre están presentes en la conversación sobre este sistema operativo. Así, es posible que te hayas decidido a darle una oportunidad pero, en dicho caso, hay algunos aspectos que deberías contemplar para que la experiencia sea satisfactoria. Aquí te los contamos.

¿Qué son las alucinaciones de los modelos de IA? Las alucinaciones son uno de los principales problemas a los que se enfrentan los modelos generativos de inteligencia artificial. Ahora bien, ¿en qué consisten exactamente? ¿Por qué se producen? ¿Hay alguna manera de evitarlas? Te contamos todo lo que debes saber sobre este llamativo problema.

Seis tarjetas gráficas que no debes comprar y alternativas que sí son una buena compra. Es un momento muy bueno para comprar una tarjeta gráfica, pero eso no significa que cualquier compra sea una buena opción. Repasamos contigo seis modelos que definitivamente no son una buena elección, explicándote las razones, y también qué opciones sí que son recomendables.

