La locura de las skins de Counter Strike: GO, compran dos diseños por medio millón de dólares

El tema de las skins en Counter Strike: GO lleva años siendo una auténtica locura. Por si alguno de nuestros lectores se ha perdido, os recuerdo que no son más que texturas que cambian el diseño y el aspecto de las armas del juego, y que no aportan nada más allá de su valor cosmético, así que sí, son pura estética.

Counter Strike: GO permite conseguir esas skins de forma totalmente gratuita, es decir, basta con jugar partidas para obtener cajas que nos darán diferentes skins, pero debemos tener presente que los diseños más raros son muy difíciles de conseguir, y que también se puede comerciar con ellas. De hecho, los modelos más raros pueden llegar a ser muy valioso, y al final no es extraño que se acaben vendiendo por mucho dinero.

Cuando hablo de mucho dinero no me refiero a cientos o miles de euros, sino a cientos de miles, y para muestra un botón. Hace solo un par de días se completó la segunda mayor operación de venta en toda la historia de Counter Strike: GO, y como vais a ver a continuación la cifra es totalmente mareante.

Esta operación implicó la venta de una skin con AK-47 661 ST MW con 4x Titan (Holo) y un Karambit #387 P1 en estado gastado, todo por un montante total de 500.000 dólares, lo que equivale ahora mismo a unos 456.600 euros. De ese pack lo que más valor tiene es la skin aplicada al AK-47, ya que se vendió por 400.000 dólares.

Será interesante ver qué ocurre con el mercado de skins de Counter Strike: GO una vez que se produzca el lanzamiento de Counter Strike 2, aunque imagino que el juego original seguirá teniendo un gran tirón y que no se producirán cambios de una manera brusca. Para los curiosos, sabemos que el comprador de estas dos skins fue un jugador de origen chino.

Hemos dicho que esta ha sido la segunda operación de venta más cara de la historia de Counter Strike: GO, así que te estarás preguntando cuál fue la primera. Tranquilo, que no te vamos a dejar con la duda, la venta más cara fue una funda endurecida para AK-47 y una Souvenir AWP Dragon Lore, que alcanzaron los 775.000 dólares.

Esa cifra podría haber quedado en nada si un jugador hubiese aceptado la puja de 1,5 millones de dólares por la skin Blue Gem Karambit, pero al final este decidió rechazarla, supongo que porque él mismo creía que podría acabar obteniendo más dinero por ella. Sí, son cifras de infarto que, francamente, me hacen cuestionarme muchas cosas.