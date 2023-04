Siestas calentitas que suenan a jeroglífico: Ploov, de Stoov

La marca Stoov es apenas una recién llegada a nuestro país. Y su carta de presentación en MC es Ploov, un cojín térmico inalámbrico y recargable, con diferentes medidas y materiales. Esta empresa, fundada en Países Bajos en 2014, diseña y produce cojines térmicos con tecnología de infrarrojos, con un diseño elegante y una filosofía sostenible, que se refleja tanto en el ahorro de energía como en el uso de materiales reciclados y reciclables.

De un primer vistazo ya nos queda clara esta filosofía, la caja es toda una declaración de intenciones. Hecha de cartón con un sencillo patrón que nos muestra algunos de sus productos, simple, pero con mucho gusto. Al abrirla vemos un interior coloreado, en el que la marca nos brinda una pequeña presentación sobre sus valores. Y es que en Stoov tienen claros sus principios: We warm people, not the planet. Además, la caja está idealmente pensada para regalar, y es que en la pegatina de cierre ya nos encontramos un “This warm present is for…”. Para mí, en este caso para mí.

Especificaciones de Ploov de Stoov

Fuente de calor 12w Fibra de carbono FIR de 20×23 cm con protección contra el sobrecalentamiento Niveles de calor 32ºC / 39ºC / 42ºC (@temperatura ambiente) Batería Li-Ion 10.8V – 2600mAh o 4500 mAh Tamaño 43x58cm Peso 1000g Material de la cobertura exterior 100% rPET

En su catálogo encontramos diferentes productos de calefacción personal, todos ellos con tecnología infrarroja que ahorra energía, inalámbricos, de fácil uso, diseñados con estilo y con materiales sostenibles. Algo recurrente en todo su catálogo, especialmente en el cojín Ploov, es la variedad de acabados. Resulta casi abrumadora para personas indecisas como yo. Además de poder elegir entre diferentes tamaños y diversos materiales (original, tejido, aterciopelado, lanoso, para exteriores y premium Revyva), tenemos entre 4 y 10 colores para elegir, dependiendo del modelo. El resultado es una variedad de opciones para todos los gustos.

En nuestro análisis hemos tenido la oportunidad de probar el acabado aterciopelado de PET reciclado, con un aspecto clásico y tacto agradable, en color pimienta rosa.

El Ploov de Stoov se presenta como una alternativa a la calefacción, inteligente y sostenible, que minimiza su impacto ambiental y maximiza su comodidad. Entre sus ventajas, afirman desde la marca, se encuentran algunas como el ahorro en la factura energética, ya que puedes cargarlo cuando el precio de la luz sea más bajo, y cuando lo uses podrás bajar el nivel de la calefacción algún grado.

Siguiendo datos de la marca, afirman que cada grado menos de calefacción estarás ahorrando un 7% en costes energéticos, y estiman que esto se traduce en un ahorro de 49,92€ al año si cargas el cojín una vez al día. Algo a tener en cuenta es que no se trata de un producto barato. El modelo concreto que hemos tenido la oportunidad de probar tiene un precio de 119,95€, pero en función del tamaño y acabado puede subir hasta los 169,95€.

Modos de calor del Ploov

Tiene tres modos de calor, que puedes seleccionar en la etiqueta que hace las veces de regulador. Va desde los 34°C hasta los 42°C, para adecuarse a cualquier necesidad. Además, si se queda sin batería puedes usarlo mientras se carga sin problema. En mi experiencia estas temperaturas realmente son orientativas, y no he percibido que el cojín alcance una temperatura tan alta. Hablo desde la experiencia de una persona que se ducha nivel Targaryen, así que es posible que cualquier otra persona sí que note temperatura suficiente. En mi caso, puedo decir que resulta agradable y da calor, pero echo en falta mayor temperatura.

El Ploov es una versión 2.0 de las tradicionales mantas eléctricas, pero que hace las veces de cojín, por lo que su uso no está limitado a otoño-invierno. Se puede cargar en cualquier momento (incluso mientras lo estás utilizando) y no necesita estar enchufado. Además, puedes llevártelo, por ejemplo, a un viaje largo en coche y disfrutar también de él.

Su batería tiene una duración que va desde 2 horas y media hasta un máximo de 5 horas, dependiendo del nivel de temperatura al que lo estemos usando. Entre las opciones de personalización del producto, donde elegiremos color y tamaño, hay una opción de añadir un extra de batería, por 30€ más, que nos daría una duración de entre 4,5 hasta 9 horas. El tiempo de carga del modelo de batería básico es de entre 2 y 4 horas.

En la tienda de Stoov encontramos diferentes accesorios, como fundas para su uso en exterior (no porque no puedan usarse, sino para dar una mayor durabilidad a los materiales), o baterías como mayor duración para alargar su autonomía. También hay numerosas fundas, como comentábamos anteriormente, simplemente para variar su aspecto o acabado.

Conclusiones

El cojín Ploov de Stoov llega como una posible alternativa a las tradicionales mantas eléctricas, y que nos ayudará a reducir el consumo energético y, por tanto, la factura de la luz. Acompañado además de un diseño cuidado y con acabados de calidad, puede convertirse en un accesorio perfecto tanto para nuestro hogar como para llevarlo a cualquier parte gracias a su tecnología inalámbrica.

Ahora mismo el cojín Ploov puede comprarse en la web de Stoov y en canales minoristas como Amazon por un precio de entre 89,95€ y 169,95€, dependiendo del tamaño y acabado seleccionados.