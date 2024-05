Los mejores contenidos de la semana en MC (CDXVIII)

Cerramos domingo con el recopilatorio de los mejores contenidos que hemos publicado en MC a lo largo de la semana y que puedes revisar de un vistazo en esta selección con lo más relevante:

Cómo personalizar Windows con aplicaciones externas. Personalizar Windows y ajustarlo a las necesidades de cada usuario es posible… y muy necesario. Los sistemas operativos de Microsoft no destacan especialmente por su capacidad de personalización y cuesta bastante dejarlos al gusto de cada cual.

Aprende a ejecutar aplicaciones de Windows en Android con Winlator. ¿Hay alguna vía fácil para hacer funcionar software compilado para Windows en Android? Winlator lo facilita, como aplicación que permite crear contenedores de Wine para ejecutar software dirigido al sistema de Microsoft. Te lo enseñamos.

Cómo montar una SSD en un portátil. una tarea sencilla que puede realizar cualquier tipo de consumidor siguiendo unos pasos básicos. Y extremadamente rentable porque su precio es muy bajo para los grandes beneficios que ofrece.

Día Mundial de la Contraseña 2024. Un día muy especial que se celebra el primer jueves de mayo a propuesta de los profesionales de la ciberseguridad y con el objetivo de fomentar los mejores hábitos en la creación y mantenimiento de las contraseñas. Aprovecha para mejorar tu seguridad…

Últimas ofertas de los Días Naranjas en PcComponentes. Gran promoción la del minorista español. Una temporada única de ofertas que estará activa hasta el día 5 de mayo, y que podremos aprovechar para conseguir descuentos importantes en diferentes productos y categorías, desde ordenadores a consolas.

Kobo Libra Colour, análisis: bienvenido al mundo del color. Rakuten Kobo ha lanzado recientemente al mercado dos nuevos eReaders que están cambiando el juego de la lectura digital: el Kobo Libra Colour y el Kobo Clara Colour. Su carta de presentación es que vienen, por fin, con color, y eso lo cambia todo.

Cómo crear un ‘Windows para llevar’ con Windows To Go. Windows To Go es una característica de productividad móvil que permite crear un Windows para llevar. O lo que es lo mismo, instalar, transportar y ejecutar un escritorio de un usuario en una unidad de almacenamiento externo.

Doble SIM: Cómo funciona y por qué es tan útil en algunos campos de uso. Una función interesante para el usuario o profesional que necesite usar dos números telefónicos móviles distintos en un solo dispositivo. En lugar de comprar, mantener y transportar dos terminales, su uso permite la misma función con la comodidad y el ahorro de manejar un solo smartphone.

Nissan Juke Hybrid, cuentas. Probamos a fondo la versión híbrida del Juke, que proporciona más prestaciones, consumos bajos y un buen confort. Los sacrificios son un maletero más pequeño y un precio más elevado, pero es sin duda la mejor motorización de este modelo.

Novedades VOD 18/24: ‘La idea de tenerte’, el romance del libro a la tele. Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Apple TV+, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max, Netflix, SkyShowtime… Y, siendo como es este una semana muy variada en cuanto a los contenidos que caen, La idea de tene no es tan descabellada como podría parecer a priori. Entre otras cosas, porque hay mucho más.

Feliz 60 cumpleaños, BASIC. El lenguaje de programación BASIC cumple 60 años, y aprovechamos su cumpleaños para repasar su historia, la importancia que tuvo en la década de los ochenta y cómo sirvió para que Microsoft diera los primeros pasos que llevaron a la compañía, años después, a convertirse en una de las grandes tecnológicas de todos los tiempos.

