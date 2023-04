La 6ª temporada de Black Mirror llegará en junio

Ya ha pasado cerca de un año desde que supimos que habría una sexta temporada de Black Mirror. Como ya te contamos en aquel momento, la salida de Charlie Brooker (el creador de la serie) de su productora, House of Tomorrow, complicó que el creador y Netflix pudieran ponerse manos a la obra con una nueva temporada. Sin embargo, tras una cadena de compras, ventas, fusiones y demás, volvieron a darse las circunstancias necesarias para que la exitosa y valorada serie fuera retomada por Brooker.

Desde entonces, sin embargo, no habíamos vuelto a tener noticias sobre cómo evolucionaba la producción de la sexta temporada de Black Mirror. No ya sobre sus argumentos, claro, pues esto es algo que Brooker protege sobremanera, para evitar que una filtración pueda acabar con el efecto sorpresa que plantea cada uno de los episodios de su serie, tampoco sobre el ritmo de la misma, las fechas previstas, etcétera. El mutismo ha sido excepcional, de modo que el anuncio oficial, por parte de Netflix, nos ha pillado por sorpresa y, para muchos (entre los que me incluyo) ha sido una alegría… con ciertas reservas.

¿Y qué anuncio es ese? Pues, según podemos leer en Tudum, y también lo podemos confirmar al acceder a la ficha de la serie en la propia plataforma, Netflix estrenará la sexta temporada de Black Mirror en junio. Todavía no se indica el día concreto, pero después de unos cuatro años desde que se produjera el estreno de la quinta, unos días más o menos no marcarán mucha diferencia con respecto a lo que ha supuesto el total de la espera. Y sí, junto con el anuncio de la nueva temporada, Netflix ha publicado un vídeo que hace las veces de primer avance de la misma:



En las declaraciones de Brooker sobre esta sexta temporada de Black Mirror, alude a algunos cambios sobre los postulados clásicos de la serie «Siempre he sentido que Black Mirror debería presentar historias que sean completamente distintas entre sí y seguir sorprendiendo a la gente, ya mí mismo, o de lo contrario, ¿cuál es el punto? Debería ser una serie que no se pueda definir fácilmente y que pueda seguir reinventándose.

En parte como un desafío, y en parte para mantener las cosas frescas tanto para mí como para el espectador, comencé esta temporada cambiando deliberadamente algunas de mis propias suposiciones básicas sobre qué esperar. En consecuencia, esta vez, junto con algunos de los tropos más familiares de Black Mirror , también tenemos algunos elementos nuevos, incluidos algunos que anteriormente juré a ciegas que el programa nunca haría, para estirar los parámetros de lo que es un episodio de Black Mirror. Incluso lo es. Todas las historias siguen siendo Black Mirror de principio a fin, pero con algunos cambios locos y más variedad que nunca«.

¿Y qué significa esto exactamente? Lo cierto es que ya hemos visto cambios en el modelo en temporadas anteriores. Por ejemplo, y a diferencia de lo ocurrido en todos los episodios hasta entonces, USS Callister y el sensacional San Junípero nos dejaban, por primera vez en la historia, con un buen sabor de boca y una cierta sensación de optimismo. También vimos como la serie dedicaba un episodio a recordar, dentro de una trama propia, eso sí, algunos episodios anteriores.

Por otra parte, es cierto que las últimas dos temporadas empezaron a mostrar un cierto desgaste no en el concepto de la serie, pero sí en las tramas de sus episodios. Redefinir sus costuras, sumado al descanso forzado de tres años, podría ser el soplo de aire fresco que estaba necesitando. No obstante, parece muy difícil volver a alcanzar el nivel demostrado principalmente en las dos primeras temporadas. Pero bueno, es Charlie Brooker y es Black Mirror, por lo que habrá que darle una oportunidad, ¿no?