Microsoft Edge envía a Bing casi todas las URL visitadas por los usuarios

Microsoft Edge, el navegador web basado en Chromium y desarrollado por el gigante de Redmond, está filtrando o al menos ha estado enviando al sitio web de la API de Bing las URL que los usuarios han estado visitando. El problema de privacidad fue reportado por usuarios de la red social Reddit la semana pasada. Según su versión, notaron que la última versión de la aplicación envía una solicitud a bingapis.com con la URL de casi todas las páginas que los usuarios habían visitado durante las sesiones de navegación. Microsoft dice que está investigando los reportes.

Un usuario de Reddit llamado hackermchackface, que fue el primero en descubrir la filtración de datos, dijo que “la búsqueda de referencias a esta URL da muy pocos resultados, no hay documentación sobre esta función”. Otros usuarios de Reddit empezaron a reportar el mismo problema, pero no el motivo de por qué Microsoft Edge envía las URL al sitio web de la API de Bing. Debido a eso, en The Verge decidieron mover ficha y preguntar a Rafael Rivera, ingeniero de software y unos de los desarrolladores de EarTrumpet, para que investigara el asunto.

Rivera descubrió que la filtración de datos deriva de una nueva característica mal implementada en el navegador. “Microsoft Edge ahora tiene una función de seguimiento de creadores que está habilitada de forma predeterminada. Parece que la intención era notificar a Bing cuando estás en ciertas páginas, como YouTube, The Verge y Reddit, pero no parece funcionar correctamente al enviar casi todos los dominios que se visitan a Bing”.

Microsoft empezó a probar el año pasado una característica de seguimiento de creadores con el propósito de implementarla en Edge. Dicha característica está diseñada con el fin de permitir al usuario seguir a creadores de contenido en portales como YouTube, pero al parecer, debido a su pobre implementación, se ha convertido en una especie de rastreador masivo que envía demasiados datos al sitio web de la API de Bing. Por suerte, con tan solo inhabilitar dicha función se acaba presuntamente con el problema de privacidad.

Que acusen a una aplicación de ser una filtradora masiva de datos no es un plato de buen gusto, así que Microsoft se ha puesto manos a la obra para investigar e intentar hallar una solución. Caitlin Roulston, directoria de comunicaciones de Microsoft, ha declarado lo siguiente para The Verge: “Estamos al tanto de los informes, estamos investigando y tomaremos las medidas adecuadas para abordar cualquier problema”. Eso sí, la corporación todavía no ha dado explicaciones de por qué se envían las URL al sitio web de la API de Bing o cómo se ha configurado Edge para enviar casi todas las URL a dicho sitio.

Inhabilitar la característica que permite seguir a creadores de contenidos de Microsoft Edge es sencillo. Para ello el usuario tiene que abrir la Configuración, dirigirse a la sección “Privacidad, búsqueda y servicios” y luego descender hasta el apartado Servicios, donde tiene que desmarcar la opción “Mostrar sugerencias para seguir a creadores en Microsoft Edge”. Eso debería de bastar para evitar la filtración del historial de navegación hacia la API de Bing.

Microsoft intenta desde hace tiempo dar valor a su navegador web con la inclusión de algunas características interesantes, como por ejemplo la integración de Image Creator. Sin embargo, parece que en esta ocasión le ha salido el tiro por la culata.