Samsung presenta nuevos televisores Neo QLED 8K y barras de sonido

Samsung, el gigante surcoreano de componentes electrónicos, ha presentado sus nuevas líneas de televisores Neo QLED 8K y OLED, con las cuales pretende potenciar su apuesta por su tecnología SmartThings y la inteligencia artificial.

Los nuevos modelos de televisores Samsung con tecnología Neo QLED 8K están disponibles en tamaños que van desde las 55 hasta las 85 pulgadas y están potenciados con el nuevo procesador Neural 8K creado por el gigante surcoreano, el cual soporta 64 redes neuronales para llevar más allá la nitidez de la imagen mediante un panel de alta resolución y un algoritmo patentado que impulsa la nueva remasterización del HDR.

La inteligencia artificial empleada por los televisores Neo QLED 8K se encarga de analizar y aplicar efectos de alto rango dinámico (HDR) en tiempo real, píxel por píxel, para hacer que el contenido proyectado se vea más brillante y vivo. Además, también se encarga de mejorar la propia imagen mediante reescalado a calidad 8K o 4K en el caso de los modelos Neo QLED 4K y OLED sin importar la resolución original.

Tanto los modelos 4K como 8K de Neo QLED 2023 incluyen el Modo Relumino, que ayuda al usuario con los problemas de visión al mejorar el contraste, los colores y los contornos para una experiencia visual más clara y agradable.

Sobre modelos específicos, el primero que sobresale es el buque insignia de la gama Neo QLED 8K, el QN900C, que es capaz de ofrecer una mejor calidad de imagen con la tecnología Quantum Matrix Technology Pro y emplea Mini LED para mejorar el nivel de negro y el contraste. La pantalla Infinity le da un diseño sin biseles y con un ratio del 99%. Por otro lado, gracias a los altavoces Dolby Atmos de 90 vatios, proporciona sonido envolvente. Los usuarios pueden disfrutar de contenidos a 8K incluso a través de YouTube gracias a la ya mencionada remasterización por inteligencia artificial y a la función Auto HDR Remastering.

Otro modelo, el QN95C, es un televisor 4K con tecnología Neo Quantum HDR+, la cual permite una reproducción del 100% del volumen del color. Por otro lado, la función Motion Xcelerator Turbo Pro ofrece una auténtica experiencia gaming a una resolución 4K y una tasa de refresco de 144Hz para así obtener una gran fluidez.

El S95C de generación 2023 es un televisor OLED con un diseño minimalista Infinity y One Connect, que deriva en la implementación de una pantalla casi sin marco con un sistema de gestión de cables integrado en peana para una estética más limpia y elegante. Es capaz de lograr un negro puro y reproducir 1.000 millones de colores gracias a un panel RGB con píxeles autoluminiscentes y la tecnología Quantum dot. Neural Quantum 4K permite mejorar la calidad del contenido reproducido mediante reescalado y las tecnologías Dolby Atmos y Object Tracking Sound+ (OTS+) proporcionan una experiencia inmersiva con el sonido. Estas tecnologías están presentes en los televisores S95C y S90C, que están disponibles en tamaños que van desde las 55 hasta las 77 pulgadas.

Además de los televisores, Samsung también ha presentado una nueva gama de barras de sonido para 2023 con el fin de llevar a los hogares una experiencia superior mediante un sonido envolvente y apoyada en la tecnología Procesador Neural, la cual está está impulsada por inteligencia artificial y se encarga de analizar y reproducir cada señal de sonido con el fin de proporcionar la mejor experiencia. El modelo más avanzado, el HW-Q990C, incluye sonido de 11.1.4 canales con 22 altavoces compatibles con Dolby Atmos WiFi. Puede sincronizarse fácilmente con cualquier televisor.

Además de los dispositivos en sí, Samsung pone a disposición Samsung TV Plus y Samsung Gaming Hub para ofrecer ventajas a los usuarios de videojuegos. El segundo permite jugar a miles de juegos gracias a una plataforma que une consolas y aplicaciones para gaming, además de servicios de juegos en la nube como Xbox Game Pass y NVIDIA GeForce NOW, de manera directamente asociada en los televisores inteligentes de Samsung para jugar sin necesidad de tener una consola. Por otro lado, Samsung TV Plus da acceso a miles de programas de televisión y películas en un solo lugar.