Armored Core VI: Fires of Rubicon ya tiene fecha de lanzamiento, tráiler y plataformas confirmadas

Armored Core VI: Fires of Rubicon es el título con el que From Software pretende hacerse notar en este 2023 (con permiso de la expansión de Elden Ring). La desarrolladora ha publicado oficialmente la fecha de lanzamiento, un tráiler con gameplay, las plataformas para las que saldrá y los requisitos mínimos para PC, los cuales pueden ser consultados a través de su ficha en Steam.

Para empezar, la fecha de lanzamiento programada para Armored Core VI: Fires of Rubicon es el 25 de agosto de 2023, posiblemente algo antes que ciertas estimaciones que apuntaban a otoño. Sin embargo, y debido a que todavía quedan unos meses por delante, no habría que descartar que se produzca algún retraso, pero por ahora parece que From Software y Bandai Namco cumplirán con el plazo. El precio para España en Steam es de 59,99 euros para la edición estándar y de 69,99 euros para la edición Deluxe.

Las plataformas soportadas son PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S y Xbox One, por lo que estamos ante un título que será intergeneracional. Esto posiblemente termine impactando en la calidad técnica del juego, tal y como se vio en Resident Evil 4 en su momento. Por otro lado, From Software ya ha demostrado en más de una ocasión que lo de portar a PC no es lo suyo, así que veremos si la apuesta intergeneracional no termina siendo un lastre en todos los sentidos. Los requisitos mínimos para Windows son los siguientes:

Sistema operativo: Windows 10

Procesador: Intel Core i5-8600K o AMD Ryzen 3 3300X

12GB de RAM

Gráfica: NVIDIA GeForce GTX 960 de 4 GB, AMD Radeon RX 480 de 4 GB o Intel Arc A380 de 6 GB

DirectX 12 (que en Linux y la Steam Deck se traducirá a Vulkan mediante VKD3D-Proton)

Conexión de banda ancha a Internet

65GB de espacio de almacenamiento de datos disponible

Sobre el tráiler, está publicado en resolución 4K, va a 60 fotogramas por segundo y tiene un acabado realmente espectacular. Por lo que se puede apreciar, la ambientación oscura y distópica está muy bien conseguida y parece que será otro juego que provocará puñetazos al monitor y que más de uno arroje el mando por la ventana, cosa que a fin de cuentas es marca de la casa.

From Software, que inició su despegue con Daemons Souls y sobre todo Dark Souls, se ha hecho un nombre en la industria mediante la creación de juegos que han mezclado un alto nivel de desafío con fantasía. Sin abandonar unos cimientos ya conocidos y consolidados, la compañía ha ido introduciendo variaciones en su fórmula a través de títulos como Bloodborne, Sekiro y Elden Ring.

La situación en torno a Armored Core VI: Fires of Rubicon tiene pinta de ser difícil porque se trata de una IP que no es tan conocida por el gran público, a pesar de ser más veterana que otras pertenecientes o desarrolladas por From Software. La sexta entrega numerada de Armored Core será, muy probablemente, la que dé a conocer a la saga al gran público, así que tiene delante el desafío de contentar a los nuevos jugadores y a los veteranos a la vez. ¿Lo conseguirá?