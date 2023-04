Netflix ha perdido 2,5 millones de suscriptores en España, según otra fuente

Si hace unos días publicábamos la noticia de que Netflix ha perdido un millón de usuarios en España, caída achacable a su nueva política de bloqueo de cuentas compartidas, he aquí otra estimación por parte de otra fuente especializada que eleva la cifra hasta los 2,5 millones, naDA MENOS. Y con estricta rotundidad.

¿Qué significa esto? Que mientras que Kantar, autora del primer informe, hablaba de un millón de usuarios, Barlovento Comunicación, responsable del segundo apunta, al tiempo que matiza, un descalabro de 2,5 millones de suscriptores menos para Netflix en España. Es decir, ya no se trataría una perdida de usuarios en genérico, como daba a entender la primera noticia,sino de suscriptores, de gente que se ha dado de baja y ha dejado de pagar..

Por supuesto, en ambos casos se trata de estimaciones hechas a partir de encuestas, cuyos resultados deberían tomarse como un indicativo, y no en términos absolutos. Y no hay mejor muestra de ello que las divergencias entre los datos que hizo públicos Kantar y lo que hace ahora Barlovento Comunicación. Solo Netflix sabe cuánto le está costando el castigar lo que hasta hace no tanto promovía.

Lo que sí parece obvio es que el bloqueo de cuentas no va a salir gratis a Netflix, como por otra parte se lleva advirtiendo desde hace meses. Es algo que, sin duda, ya tendrían previsto en la compañía, aunque quizás esperaban capearlo con mayor fortuna. Sea como fuere, esto solo acaba de empezar, y es que son muchos los usuarios que siguen compartiendo cuentas en España sin sufrir el bloqueo.

Con todo, el informe que publica ahora Barlovento Comunicación no se reduce a la pérdida de usuarios de Netflix: «el BARÓMETRO TV-OTT es un estudio TRACKING permanente y cuatrimestral para profundizar en el conocimiento del mercado de la Televisión de Pago y de las OTT’s en España, así como las tendencias más destacadas de las plataformas VOD/STREAMING», explican en su nota oficial.

Así, otros datos de este informe incluyen la penetración de las plataformas de vídeo bajo demanda en territorio español, que ya llegaría al 81,2% de la población, o lo que es lo mismo, a 30,3 millones de españoles. El servicio número uno, eso sí, seguiría siendo Netflix, al que un 52,6% de los usuarios tendría acceso. La pregunta que se deriva de este dato es, claro está, por cuánto tiempo. ¿Por qué?

Porque el servicio que más crece entre la población ya no es Netflix, sino Amazon Prime Video, que con un 49,3% del total se queda a tan solo 3,3 puntos de diferencia de la referencia. Y si tenemos en cuenta la diferencia de precio ente uno y otro, pero también la diferencia de condiciones (solo los usuarios del plan más caro de Netflix, de 18 euros al mes, pueden ver contenidos en 4K) y el descenso generalizado en la calidad de las producciones originales de Netflix…

La novedad en el panorama la ha marcado la irrupción de SkyShowtime, servicio del que te hablábamos ayer mismo y que en sus dos primeros meses en España ha conseguido atraer a más de 1,8 millones de usuarios. Aunque en números enteros, es Disney+ el más destacado, con un 28% del total de usuarios que disfrutan de sus contenidos y tercera de las grandes en liza.

Con respecto a la cuota de mercado, o de pantalla, las tres plataformas que lideran la tabla son Netflix (27%), Amazon Prime Video (17,9%) y Movistar (12,3%).