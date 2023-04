Microsoft añade más funciones de IA a Microsoft Designer

Lanzado el 12 de octubre del año pasado, lo cierto es que Microsoft Designer no ha logrado alcanzar el grado de visibilidad del que. en mi opinión, es merecedor. Es cierto que fue lanzado y todavía se encuentra en fase de vista previa, pero esto normalmente no suele disuadir a las personas interesadas de probarlo. En sus primeros meses, además, era necesario inscribirse a una lista de espera, pero desde hace ya algún tiempo el acceso es prácticamente inmediato, por lo que los periodos de espera para probarlo ya no son un elemento disuasorio.

Puede tener que ver, claro, con que su lanzamiento se produjo durante la fase final del boom de los modelos de inteligencia artificial generativa de imágenes, un momento en el que la gran popularidad de los principales nombres eclipsaba a otros muchos servicios. Y, claro, en aquel momento la relación entre Microsoft y la inteligencia artificial no estaba, ni remotamente, tan acreditada y normalizada como ocurre ahora, unos pocos meses después. Y eso que, aunque por aquellos entonces prácticamente nadie le daba demasiada importancia, Microsoft ya tenía un lazo bastante firme con OpenAI.

Sea como fuere, el lanzamiento de Microsoft Designer pasó sin pena ni gloria, y algo parecido ocurrió cuando se abrió el acceso al mismo eliminado la lista de espera. Pero quizá, con su último movimiento, en el que se añaden nuevas e interesantes funciones relacionadas con la inteligencia artificial, sí que veamos crecer su popularidad. O, en caso contrario, a Microsoft todavía le quedará una baza extra para lograr este fin: integrarlo en Bing, como ya hizo hace unas semanas con el creador de imágenes.

Por si no lo conoces y te lo estás preguntando, algo que resulta bastante probable por lo que comentaba anteriormente, Microsoft Designer es una aplicación web de diseño gráfico que te ayuda a crear publicaciones gráficas de todo tipo, al estilo de otros servicios como Canva, al que recuerda en más de un sentido. Su punto clave es, sin duda, la integración de la inteligencia artificial, que permite crear diseños completos simplemente a partir de una descripción.

Y es en este punto en el que encontramos novedades relacionadas con las redes sociales, ya que ahora, en la creación automática, se incluyen hashtags y subtítulos generados por IA, tamaño automático para 20 plataformas de redes sociales diferentes y más, de modo que Microsoft Designer se convierte en una herramienta muy, muy práctica, tanto para particulares como para profesionales (especialmente para estos últimos, claro) de la comunicación y de las redes sociales.

Hablamos de redes sociales, por lo que las imágenes y los titulares impactantes son muy importantes, pero también lo es el texto, así que la actualización de funciones de Microsoft Designer también ha traído una IA generativa para esta función. De este modo, tan solo tendremos que escribir una frase que capture lo que queremos expresar y en cuestión de segundos obtendremos sugerencias de texto, desde títulos hasta textos breves, con sugerencias de tipografías que combinen con el diseño.