GPT Workspace integra ChatGPT en Google Workspace

Tanto Google como Microsoft ya han anunciado, hace unas semanas, la integración de sus desarrollos de inteligencia artificial en sus soluciones de productividad, Google Workspace y Microsoft 365. Sin embargo, ambas compañías se han tomado su despliegue con mucha calma. Quizá vivamos algún cambio en este sentido en los próximos meses pero, en la situación actual, parece muy poco probable que dichos servicios empiecen a llegar a todos los usuarios antes de 2024 o, como pronto, finales de este 2023.

Espero equivocarme y que, finalmente, no sea necesario esperar tanto, ya que de todas las integraciones de la IA que se han planteado durante los últimos meses, sin duda alguna ésta me parece que es de las más interesantes, por alcance y por potencial. ¿Por qué? Porque gracias a esta función una gigantesca cantidad de usuarios podrá empezar a aprovechar, de verdad, el enorme potencial de este tipo de aplicaciones y servicios. No puedo ni imaginarme, por poner solo un ejemplo (probablemente el más obvio, lo sé), el incremento que puede ocasionar esta nueva función en el uso de hojas de cálculo, temidas a día de hoy por muchos usuarios por lo complejas que pueden llegar a resultar sus fórmulas.

Así, mientras que Google Workspace y Microsoft 365 avanzan a su ritmo en la implantación de estas funciones, desarrolladores, emprendedores y empresas han visto una ventana de oportunidad muy interesante, dado que la tecnología necesaria ya existe, y ellos tienen la oportunidad de adelantarse a «los mayores», proporcionando desde ya mismo esas funciones. A este respecto, hace unos meses te contábamos como integrar ChatGPT en Google Sheets para crear listas y glosarios a golpe de prompt, y esa es solo una de las múltiples opciones disponibles actualmente.

En este sentido, suelo intentar permanecer al día de las novedades, y hoy me he encontrado con una muy interesante, al menos a priori, y con un mayor alcance. Hablo de GPT Workspace, un servicio que integra ChatGPT en las apps de Google Workspace para, de este modo, poder resolver en segundos algunas tareas que de otro modo nos llevarían bastante tiempo, desde redactar textos o elegir frases para una presentación hasta, por supuesto, generar listas, que es una de las actividades más comunes y temidas por muchos.

Se trata de un servicio de suscripción, si bien ofrece un nivel básico que es gratuito, aunque está limitado a 10 peticiones de datos a ChatGPT, por lo que salvo que nuestras necesidades sean muy, muy bajas, tan solo nos servirá para poder hacer una prueba de su funcionamiento. Para poder emplearlo sin límites sí que tocará ya pasar por caja, y en tal caso el servicio tiene un coste de 19 euros por mes si optamos por pagos mensuales, que se reducen hasta 9 por mes si optamos por el pago anual, es decir, un de 108 euros por doce meses de uso ilimitado.

Su instalación es muy sencilla. Desde su página web tan solo tendrás que hacer click en el botón «Comenzar» que se muestra en la página superior, después seguir las indicaciones para instalar y activar la extensión y, cuando empieces a trabajar en un documento con Google Workspace, activar el servicio para el mismo. Con respecto a la privacidad, la compañía afirma lo siguiente:

«Diseñado para respetar tu privacidad. GPT Workspace no tiene acceso a tus datos ni a tus archivos de Google Drive.

Por diseño, tus datos siempre permanecen en los servidores de Google. Aquí está toda la información que necesitamos para que GPT Workspace funcione:

Tu dirección de correo electrónico para identificar tu cuenta

Si eres un cliente de pago, tu nombre para identificar el pago

Metadatos (número de indicaciones, fecha de envío, nombre del documento)

GPT Workspace cumple con el Reglamento General de Protección de Datos de la UE 2016/679 (RGPD).»

Un buen punto de partida, sin duda, lo que me ha llevado a probarlo y a recomendarlo… aunque, como siempre en estos casos, con las debidas reservas. Así, lo que te aconsejo, si te interesa, es que empieces por la prueba gratuita y que la emplees con datos de carácter general, no con datos personales, privados ni secretos. No obstante, la compañía ya ofrece otros servicios que se integran con los de Google y, al menos hasta el momento, parece que su historial es intachable, lo que sin duda resulta tranquilizador.