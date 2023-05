Google Chrome 117 eliminará el icono de web segura

Durante años, el candado que se muestra a la izquierda de la URL en la barra de direcciones de Google Chrome ha sido un indicador se seguridad, pues servía para confirmar de un solo vistazo que estábamos conectándonos a un servidor seguro, que cuenta con un certificado SSL que acredita la identidad del mismo y que, además, permite cifrar las comunicaciones entre el cliente y el servidor, garantizando de este modo la seguridad de los datos en tránsito. Así, desde 2018, el navegador web de Google nos ha prevenido, con este elemento, de las conexiones inseguras.

Si eres usuario del mismo, probablemente hayas percibido una clara evolución en este sentido durante los últimos años. Cuando Google Chrome instauró esta medida todavía era bastante habitual encontrarse con sitios web sin certificado SSL. Sin embargo, a día de hoy resulta realmente inusual encontrarse con páginas que no cuenten con el mismo, especialmente si hablamos de webs profesionales, ya que en las personales sí que es más probable, aún a día de hoy, encontrarse con esta circunstancia. En esos casos, el candado es sustituido por una señal de alerta (un signo de cierre de admiración dentro de un triángulo acompañado del texto «No es seguro»).

Ocurre, sin embargo, que el hecho de que una página web cuente con un certificado SSL no acredita, necesariamente, que sea segura y fiable. Y este matiz, que en un primer momento puede parecer un detalle menor, en realidad tiene mucha más importancia de la que parece. ¿Por qué? Porque interpretar el candado como una señal de que podemos confiar ciegamente en lo que tenemos delante supone una amenaza de seguridad, por una falsa sensación de seguridad.

En Google son conscientes de este problema y, desde hace ya tiempo, han querido realizar cambios para acabar con el mismo. Y ahora, por fin, parece que ya hay fecha para ello, puesto que Google Chrome 117 ya no mostrará el candado para las conexiones seguras, tal y como podemos leer en el blog de Chromium. En dicha entrada, la compañía explica perfectamente el cambio de paradigma de estos años con el siguiente párrafo:

«El ícono de candado tiene la intención de indicar que la conexión de red es un canal seguro entre el navegador y el sitio y que la conexión de red no puede ser manipulada o espiada por terceros, pero es un remanente de una era en la que HTTPS era poco común. HTTPS era originalmente tan raro que, en un momento, Internet Explorer mostró una alerta a los usuarios para notificarles que la conexión estaba protegida por HTTPS, lo que recuerda a la alarma «Todo está bien» de Los Simpson. Cuando HTTPS era raro, el icono de candado llamaba la atención sobre las protecciones adicionales proporcionadas por HTTPS. Hoy en día, esto ya no es cierto, y HTTPS es la norma, no la excepción, y Chrome ha evolucionado en consecuencia.»

Ahora bien, la explicación sobre lo peligroso que puede resultar el candado en la actualidad lo encontramos en este otro párrafo:

«Por ejemplo: sabemos que el ícono del candado no indica la confiabilidad del sitio web . Rediseñamos el ícono del candado en 2016 después de que nuestra investigación mostrara que muchos usuarios no entendieron lo que transmitía el ícono. A pesar de nuestros mejores esfuerzos, nuestra investigación en 2021 mostró que solo el 11 % de los participantes del estudio entendieron correctamente el significado preciso del ícono de candado . Este malentendido no es inofensivo: casi todos los sitios de phishing usan HTTPS y, por lo tanto, también muestran el ícono de candado. Los malentendidos son tan generalizados que muchas organizaciones, incluido el FBI , publican instrucciones explícitas de que el icono del candado no es un indicador de la seguridad del sitio web.»

Así, eliminarlo, sustituyéndolo por otro que se asocia con ajustes y configuración, evitará el exceso de confianza que ocasiona el candado. El candado, eso sí, se seguirá mostrando cuando hagamos click en el nuevo icono, ahora junto al texto «La conexión es segura», lo que proporciona una información más clara al respecto

Si eres usuario de Google Canary y quieres probarlo, puedes hacerlo siguiendo estos pasos: