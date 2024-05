Apple adelantará su IA la semana que viene

Aunque son bastantes los anuncios de Apple que esperamos para este 2024, tanto la propia compañía como una gran cantidad de filtraciones nos han ido adelantando, ya desde el año pasado, que este año gran parte del protagonismo recaerá sobre la inteligencia artificial. Algo que, además, podría predecirse simplemente observando el mercado y la enorme importancia que cobró la IA en el mismo durante 2023. Esto es algo que, sin duda, ha afectado a la imagen de Apple como empresa innovadora, pues en la actualidad va a la zaga de muchos de sus rivales.

Esto puede cambiar rápidamente, pues Apple ya ha demostrado en el pasado que la clave no pasa por ser el primero en llegar, sino por hacerlo por la puerta grande. Los dos ejemplos más evidentes de ello, dentro de este siglo, han sido reinventar el reproductor de Mp3 y reinventar el teléfono móvil. Creo, aunque obviamente puedo equivocarme, que Apple ha estado trabajando durante gran parte de 2023 y lo que llevamos de 2024 precisamente en ese sentido, y tengo la firme sensación de que nos van a sorprender.

Un momento clave en este sentido será la WWDC 2024, que dará comienzo el 10 de junio de 2024. De hecho Gref Joswiak, en el tweet en el que se anunciaban las fechas, definía el evento como «Absolutely Incredible«. ¿Es casualidad que las dos letras, en mayúscula (la negrita la hemos puesto nosotros para descartarlo) sean las siglas de Artificial Intelligence? Recuerdo que hablamos de Apple, y en este caso de uno de los principales responsables de marketing de la tecnológica, por lo que no parece casual.

Ahora bien, un nuevo rumor apunta a que quizá no tengamos que esperar hasta junio ya que, según leemos en 9to5Apple, Apple nos dará un primer adelanto de sus planes sobre inteligencia artificial en el evento que tendrá lugar la semana que viene, y que (salvo sorpresa) estará protagonizado por los nuevos iPad Pro y Air, tal y como te adelantamos hace unos días. Un evento en el que, en vista de la imagen elegida por Apple para su promoción, cabe esperar que también veamos novedades interesantes sobre el Apple Pencil.

Esta teoría se sostiene en un vaticinio de Mark Gurman, que ha afirmado que dicho evento puede estar también protagonizado por los chips Apple M4, que en principio esperábamos para finales de año, y que también pondrán el foco en la IA. Esto parece un tanto forzado, eso sí, pues recordemos que los M3 debutaron en octubre del año pasado, y que ni siquiera hemos visto todavía la variante Ultra de esta generación.

Si finalmente Apple da este sorprendente paso y presenta los M4 la semana que viene, sin duda lo hará espoleada por los avances de AMD, Intel y Qualcomm en lo referido a las capacidades de cómputo especializado en IA de sus chips. Y, en tal caso, no tendría sentido dar salida a esta nueva generación sin dar, al menos, un pequeño adelanto de lo que va a suponer para sus dispositivos y el software. Y aunque personalmente me parece que hablamos de unos plazos demasiado forzados, la velocidad con la que se está moviendo todo lo relacionado con la inteligencia artificial hace que no sea posible descartarlo.